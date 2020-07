Posti lähtee, nimi jää – Posti sulkee ovensa lopullisesti ikonisessa osoitteessa Helsingin ydinkeskustassa

Katkelmia vuonna 1951 valmistuneesta "Postin matka" -filmistä jossa Helsingin Postitalo kuhisee elämää. Valokuva on rakennuksen valmistumisvuodelta 1938. Valokuvan lähde: Helsingin kaupunginmuseo

1950-luvun vilinästä ei Postitalon pihalla ole tänä päivänä enää tietoakaan. Sanomalehtipinot ovat poissa ja kirjeet kulkevat bittiavaruudessa.

Yksi historian lehti kääntyy heinäkuun lopussa, kun Posti sulkee viimeisen kerran konttorinsa oven Postitalossa.

Katso pääkuvan videolta, miltä vilinä Postitalon pihassa näytti 1950-luvun alussa.

Keltainen Postitalo on seissyt paikallaan Mannerheimintien ja Rautatieaseman välissä vuodesta 1938. Funktionalismia edustava rakennus oli kirjepostin vilkas keskus aina 1970-luvulle asti.

Kun postilähetysten määrä kasvoi ja lajittelu vaati lisätilaa, nämä toiminnot siirtyivät postikeskukseen Pohjois-Pasilaan vuonna 1978.

Viime vuosina Posti on ajautunut nimeään kantavassa rakennuksessa viimeiseen nurkkaan.

Työeläkeyhtiö Ilmarisen omistamassa rakennuksessa on enimmäkseen toimistovuokralaisia, vanhassa postisalissa kameraliike ja kivijalassa ruokakauppa.

Kasarmitorin konttori on jatkossa Postin lippulaiva

Viimeiset parikymmentä vuotta Posti 10 -konttori on ollut talossa vuokralla. Enää se ei kannata, sillä kirjepostin määrä on romahtanut, sanoo palvelupisteverkoston johtaja Heiko Laubach.

– Kustannustaso sillä paikalla on sellainen, että sitä [toimipistettä] on äärimmäisen vaikea ylläpitää kannattavasti. Siinä on iso pinta-ala.

Konttorin sulkeutumisen seurauksena myös työsuhteita päättyy. Laubach kertoo lukumäärän olevan alle kymmenen ja mahdollisuuksien mukaan töitä tarjotaan muista yksiköistä.

Posti 10 -toimipiste Postitalossa sulkee ovensa heinäkuun lopussa, kun posti lähtee lopullisesti nimeään kantavasta rakennuksesta. Mari Sarolahti / Yle

Posti tukeutuu kumppaneihinsa eli käytännössä henkilökohtaisia postipalveluita tarjotaan marketeissa ja kioskeissa.

Helsingissä täyden postipalvelun saa Laubachin mukaan 26 toimipaikassa ja suppeamman palvelun noutopisteposteja on 13.

– Asiakasnäkökulmasta korostaisin, että suurimmalla osalla ihmisistä asiointi liittyy paketteihin. Haluamme palvella asiakkaita mahdollisimman lähellä kotia ja sen vuoksi tuomme pakettiautomaatteja, joilla pystyy lähettämään ja vastaanottamaan.

Näkyvä esimerkki liiketoiminnan muuttumisesta on viime vuonna Helsingin Keskuskadulle avattu Box by Posti, joka keskittyy nimenomaan yhdistämään verkkokaupan, paketit ja asiakkaat samassa tilassa.

Postitalon konttori sulkee ovensa keskiviikkona 29.7. Sen jälkeen noutamatta jääneet kirjeet ja kortit siirtyvät Kasarmitorin Postiin.

Turisteja Postitalon portailla vuonna 1971. Helsingin kaupunginmuseo

Mutta pitäisikö Postilla olla imagosyistä konttori, joka olisi niin sanottu pääposti?

– Olemme vastikään uudistaneet Kasarmitorin postin sillä ajatuksella, että se on meidän Helsingin lippulaiva. Siellä on kaikki uusin, uudet kalusteet, iso automaattialue, kirjepuolen asiointia, laaja korttivalikoima ja Poste restanten palvelut.

Palvelupisteverkoston johtaja Heiko Laubach ei myöskään usko, että turisteilta jäisi jatkossa postikortit lähettämättä Helsinki 10 -konttorin sulkeutumisen vuoksi.

– Meillä on koko valtakunnassa noin 3 000 postimerkkien jälleenmyyjää, ja Helsingin keskustan alueellakin niitä on kymmeniä. Jos ajatellaan perinteistä turistikortin lähettämistä, niin kortteja myydään vähittäiskaupoissa, kioskeilla, ja postimerkkejä saa näistä samoista paikoista.

Tila tyhjenee, vuokra juoksee

Posti jättää Postitalon useita vuosia ennen vuokrasopimuksen päättymistä. Vuokra juoksee, vaikka tila on tyhjä, sanoo työeläkeyhtiö Ilmarisen vuokrauspäällikkö Ville Laurila.

– Se on määräaikainen vuokrasopimus. Sehän on kuin pankkilaina, että sitten kun viimeinen erä on maksettu, niin silloin siitä ollaan kuivilla.

Sekä Ilmarinen että Posti sanovat, että neuvotteluja on käyty hyvässä hengessä ja että Postilla on mahdollisuus hankkia liiketilaan alivuokralainen sopimuskauden loppuun saakka.

– Tilan arvo ei siitä lisäänny, vaikka meille siitä [liiketilasta] vuokraa tuleekin. Liikepaikan arvo rapautuu, jos tilalle ei ole käyttöä, Laurila lisää.

Postitalo kuvattuna 1960-luvulla. Helsingin kaupunginmuseo

Ilmarisen vuokrauspäällikkö Ville Laurila sanoo, että rakennus on todella tunnettu, mutta liikepaikka saattaa olla piirun verran sivussa parhaasta mahdollisesta sijainnista. Hänen mukaansa Postitalo sopii nopeaan asiointiin sekä vuokralaiselle, jonka palvelua tullaan varta vasten hakemaan.

Postilta tyhjenevä tila on karkeasti 500 neliötä ja neliövuokra noin viidenkympin luokkaa.

Posti lähtee, mutta nimi jää. Samoin postikyltti pääsisäänkäynnin lipan ylle.

– Kyllä Postitalo tunnetaan edelleen Postitalona, vaikka posti ei siinä välttämättä olisikaan, kun ajatellaan miten kallista puuhaa brändinrakentaminen on, Laurila summaa.

