Etelä-Euroopassa odotetaan jo matkailijoita, mutta ilmassa on huolta – "Ainakin minulla on vähän pelonsekaisia tunteita", sanoo Rodoksella asuva Tarja Polichroni

Kreikassa Rodoksen rannoilla on normaaliin heinäkuuhun verrattuna kovin tyhjää.

Kreikassa Rodoksen rannoilla on normaaliin heinäkuuhun verrattuna kovin tyhjää. Tarja Polichroni

Matkojen myynti on vilkastunut kesän aikana, mutta rantakohteisiin ei ainakaan vielä ole rynnätty.

– Rodos näyttää edelleen ihan aavekaupungilta, toteaa Tarja Polichroni.

Suomi avasi rajansa maanantaina 13.7. monelle eurooppalaiselle maalle. Kreikan lisäksi joukossa olivat muun muassa Italia, Saksa ja Itävalta. Listalla olevista maista Suomeen palatessa ei enää tarvitse viettää kahta viikkoa kotikaranteenissa.

Rodos on perinteisesti suomalaisten suosikkikohteita, mutta ainakaan Tarja Polichronin kotikulmilla matkustusrajoitusten purkaminen ei ole vielä näkynyt.

– Varsinainen turismi alkaa varmaankin vasta heinäkuun loppupuolella, kun muutama suomalainen matkatoimisto aloittaa matkat tänne. Syys-lokakuussa tulee varmaan jo paljon enemmän suomalaisia, Polichroni arvelee.

"Tuntuu kamalalta ajatella, että saa tartunnan"

Polichroni on asunut Kreikassa Rodoksen saarella 40 vuotta. Hän pyörittää omaa pientä matkatoimistoa ja on nähnyt kesän aikana läheltä, miten korona on vaikuttanut saaren matkailualaan.

– Kreikka elää turismista. Kesän aikana taskut pitäisi saada täyteen rahaa, jotta loppuvuosi pärjätään. Tämä kevät ja kesä ovat olleet kova paikka monelle perheelle.

Hotelleissa työt alkavat Polichronin mukaan normaalisti huhtikuussa, mutta nyt suurin osa hotelleista on edelleen kiinni. Turisteja odotetaan Kreikassa kovasti, mutta samalla matkailun avautuminen aiheuttaa myös huolta.

– Ainakin itse olen vähän pelonsekaisin tuntein, koska olemme säästyneet koronalta niin hyvin. Tuntuu kamalalta ajatella, jos saa tartunnan. Itsekään en ole kauhean nuori enää.

Tarja Polichroni vuokraa muun muassa matkaoppaita suomalaisille matkatoimistoille. Tarja Polichronin kotialbumi

Rodoksella on todettu kevään ja kesän aikana yhteensä vain neljä koronatapausta. Saari saatiin suljettua hyvissä ajoin, eikä sinne Polichronin mukaan kulkenut pitkään aikaan muuta liikennettä juuri lainkaan.

Kun korona ei näy arjessa, se unohtuu välillä kokonaan.

– Täällä on lämmin, aurinko paistaa ja meri on kauniina. Silloin ajattelee helposti, että voi kun turistit tulisivat, kunnes yhtäkkiä taas muistaa, että voi hyvänen aika, olikin korona.

Polichronin mukaan Rodoksen asukkaat tiedostavat, että turistien saapuessa tartuntoja todennäköisesti tulee jonkin verran.

Turvallisuudesta pyritään pitämään kaikin keinoin huolta: kaupoissa ja busseissa rajoitetaan asiakasmääriä, asiakaspalvelijat pitävät maskeja, hotellit ja ravintoloiden pöydät desinfioidaan jokaisen asiakkaan jäljiltä ja turvaväleistä muistutellaan.

– Käsidesiä on tarjolla kaikkialla, Polichroni sanoo.

Viime vuoden aikana Rodoksella kävi Polichronin mukaan yli 2,5 miljoonaa asiakasta. Tälle vuodelle kävijöitä odotetaan parhaimmillaan 500 000.

Espanjaan lennetään, mutta katukuvassa se ei näy

Suomalaisten suosimasta Fuengirolasta Espanjasta paettiin koronaa joukolla jo maaliskuun alussa.

– Täältä lähdettiin lähes hinnalla millä hyvänsä. Sen jälkeen kaduilla on ollut hyvin hiljaista, kertoo matkatoimisto Meriaturin liiketoimintajohtaja Jenni Sirviö.

Hän asuu Fuengirolan lähellä, Mijasin kaupungissa Andalusian alueella, ja odottaa, että Suomen ulkoministeriön määräämät matkustusrajoitukset poistuvat myös Espanjan osalta.

Jenni Sirviön mielestä Espanjassa on jo turvallista liikkua. Janne Leipijärvi

Espanja avasi rajansa kesäkuun lopulla. Sen jälkeen Andalusiassa on näkynyt Sirviön mukaan lähinnä omissa asunnoissa tai vuokralla majoittuvia matkailijoita muualta Euroopasta.

– Osa on tullut jopa autoilla. Englannin, Belgian, Ranskan ja Italiankin kilpiä näkyy, mikä on erikoista täälläpäin. Moni on varmaan varautunut lentoliikenteen katkeamiseen. Autolla pääsee ainakin kotiin.

Finnair aloitti suorat lentonsa Espanjaan heinäkuun alussa, ja ne ovat Sirviön mukaan olleet lähes täynnä kumpaankin suuntaan. Kaduilla, rannoilla tai hotelleissa suomalaisia näkyy vain vähän.

– Hekin ovat varmaan pääosin niitä, joilla on oma asunto täällä, Sirviö arvelee.

Hän uskoo, että karanteenivaatimus Suomeen palatessa rajoittaa suomalaisten matkustushaluja Espanjaan. Siksi Sirviön omakin vieraslista on tänä kesänä ammottanut tyhjyyttään.

– Normaalisti ystäviä ja sukulaisia käy koko kesän niin paljon, että vaihto tapahtuu lähes läpsystä. Toisaalta on hyvä, että olemme tunnollista kansaa: karanteenissa ollaan ja matkustamista vältetään, kun niin ohjeistetaan. Silloin ei oteta turhia riskejä.

Málagassa tunnettu kävelykatu Calle Larios lähes autiona heinäkuun alkupuolella. Jenni Sirviö

Koko Espanjassa on voimassa maskipakko sellaisilla julkisilla paikoilla, joissa ei pystytä takaamaan puolentoista metrin turvaväliä. Sellaisia paikkoja ovat esimerkiksi julkiset kulkuvälineet.

Andalusian alueella säännöt ovat Sirviön mukaan tiukemmat: maskia on pidettävä kaikkialla, myös rannalla tai kaduilla liikkuessa. Ilman maskia liikkumisesta voi seurata 100 euron sakko.

– Aurinkoa ottaessa paikallaan sen saa ottaa pois, mutta jos lähtee liikkeelle, maski on puettava, Sirviö kertoo.

Hänen mielestään ainakin Andalusian alueella voi liikkua turvallisin mielin, kun noudattaa paikallisia ohjeita.

Saksa, Itävalta ja Irlanti kiinnostavat

Suomessa toimivista matkatoimistoista esimerkiksi Tui ja Aurinkomatkat avasivat tällä viikolla pakettimatkojen myynnin niihin maihin, joista matkustusrajoitukset poistuivat. Matkaan pääsee jo ensi viikolla.

Jyväskylässä ja Helsingissä toimiva Helin matkat on myynyt räätälöityjä matkoja joka puolelle maailmaa koko kevään ja kesän ajan.

– Toki koko kevät ja alkukesä on odotettu ja tarkkailtu, minkälaisia matkustusrajoituksia säädetään. Suomesta voi lähteä mihin tahansa päin maailmaa, mutta ulkoministeriön matkustussuositus kehottaa edelleen välttämään turhaa matkustamista, kertoo toimitusjohtaja Toomas Tärk.

Kevään täyden pysähdyksen jälkeen matkoja on alettu varata jo kesän mittaan vilkkaammin.

– Viimeiset matkustusrajoitusten poistamiset näkyivät pienenä vilkastumisena, mutta mitään räjähdystä ei tapahtunut. Ihmisten matkustusinto on palannut pikkuhiljaa.

Nyt matkoja varataan Tärkin mukaan paitsi loppukesälle, myös syksylle, talvelle ja ensi vuodelle. Haluttuja kohteita kesän ajalle ovat esimerkiksi Saksa, Itävalta ja Irlanti.

Edellisvuosiin verrattuna omatoiminen ja aktiviteetteihin painottuva matkaaminen on Tärkin mukaan nyt suositumpaa kuin perinteinen rannalla loikoilu.

Korona vaatii suunnittelemaan enemmän

Aivan entiselleen matkustaminen ei kuitenkaan palaudu ainakaan hetkeen. Tärk muistuttaa, että koronan vuoksi matkan suunnitteluun joutuu käyttämään nyt enemmän aikaa kuin ennen.

– Lentoyhtiöillä ja -kentillä on yleensä maskipakko, ja eri maissa on omia sääntöjä maihin tulon suhteen. Osa maista vaatii ehkä koronatestin etukäteen, osa tekee testejä lentokentällä. Suurin osa vaatii erilaisia selvityksiä siitä, mihin matkustaja on kohdemaassa lähdössä. Se vie valmisteluvaiheessa aikaa.

Tärkin mukaan asiakkaiden kanssa käydään jokaisen kohdemaan koronatilanne, säännöt ja suositukset huolella läpi matkan suunnitteluvaiheessa, ja vielä uudestaan juuri ennen matkaa.

– Suomalaiset ovat kuitenkin mielestäni olleet hyvin hereille eri maiden tilanteesta. Uskon, että kevään aikana Suomessa opitut tavat käsienpesemisestä ja turvaväleistä pysyvät mielessä myös ulkomailla.

Aiotko matkustaa vielä tänä kesänä ulkomaille? Voit keskustella aiheesta 19.7. kello 23:een asti.

Lue lisää:

Mietitkö ulkomaille matkustamista nyt, kun lisää rajoja avautui? Ota huomioon nämä asiat

"Voi sen tartunnan saada Suomessakin", Jenni Korpi ja Jerry Oksman matkaavat Kreikkaan ensimmäisten joukossa – osa lomalennoista jo loppuunmyyty