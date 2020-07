THL selvittää listerioosiin liittyviä tautiryppäitä, jo 36 tapausta tänä vuonna – riskiryhmäläisten kannattaa välttää tiettyjä elintarvikkeita

Suomessa selvitetään parhaillaan neljää listerioosirypästä. Ryppäissä on sairastunut yhteensä 64 ihmistä vuosien 2016–2020 aikana.

Uusimmassa ryppäässä on sairastunut yhdeksän henkilöä touko-kesäkuun välisenä aikana. Sairastuneiden keski-ikä on 77 vuotta, ja he ovat eri puolilta Suomea.

– Merkittävää tässä rypäässä on se, että useita tartuntoja on ilmentynyt lyhyessä ajassa eri puolilla Suomea, kertoo THL:n epidemiologieläinlääkäri Ruska Rimhanen-Finne.

Yhteensä listerioosiin on sairastunut tänä vuonna tammi-heinäkuun aikana 36 henkilöä.

– Heistä 16 kuuluu selvityksessä oleviin 4 rypääseen.

Tavallisesti listerioositapauksia todetaan Suomessa vuosittain 40-90.

– Listerioosirypäitä havaitaan nyt aiempaa enemmän koska meillä on käytössä uusi tyypitysmenetelmä. Se on otettu käyttöön vuonna 2015 ja tunnistaa ryppäitä herkemmin. Osittain tästä johtuu että meillä on ryppäitä selvityksen alla enemmän kuin aikaisemmin.

Listeria on yleinen maaperässä ja vedessä elävä bakteeri. Listeria voi aiheuttaa ihmiselle listerioosi-nimisen taudin bakteerilla saastuneiden elintarvikkeiden välityksellä. Taudin itämisaika tartunnasta sairastumiseen voi olla jopa useita viikkoja.

Vanhukset muita alttiimpia taudille

THL kertoo tiedotteessan (siirryt toiseen palveluun), että monet tautiryppäässä sairastuneet ovat kertoneet nauttineensa riskielintarvikkeita ennen sairastumistaan. Riskielintarvikkeisiin lukeutuvat muun muassa graavi- ja kylmäsavukalat, silli, mäti sekä pastöroimaton maito ja siitä valmistetut juustot.

Listerioosin suhteen riskielintarvikkeita ovat myös monet sellaisenaan syötävät elintarvikkeet, joilla on pitkä myyntiaika. Esimerkiksi lihahyytelöstä todetaan Suomessa säännöllisesti listeriabakteeria.

– Olemme tehostaneet listeriaseurantaa, jotta tapauksia yhdistävä tartuntalähde tunnistettaisiin mahdollisimman pian. Jos kysymys on markkinoilla olevasta elintarvikkeesta, se pyritään poistamaan, Rimhanen-Finne kertoo.

Listerioosiin sairastuvat tavallisimmin vanhukset ja henkilöt, joilla on heikentynyt vastustuskyky. Myös esimerkiksi raskaana olevat ovat tavallista alttiimpia tartunnalle.

Näille riskiryhmille jo pienetkin listeriapitoisuudet voivat aiheuttaa vakavan sairauden, esimerkiksi vaikean yleisinfektion tai aivokalvontulehduksen. Noin joka neljäs vakavaan listerioosiin sairastuneista menehtyy.