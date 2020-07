Metsämarjoilla voi tehdä hyvän tilin tänä vuonna – ulkomaisten poimijoiden tulo edelleen epävarmaa, marjanjalostajat tarvitsevat tonneittain tavaraa

Marjanpoimintaan kehitetään uusia toimintatapoja, jotta metsissä lepäävät marjat saataisiin kerättyä ja käytettyä esimerkiksi marjanjalostuksessa.

Ulkomaisten marjanpoimijoiden tulo Suomeen on edelleen epävarmaa, ja sen vuoksi nyt kehitetään erilaisia keinoja, jotta ihmiset saataisiin metsään.

Esimerkiksi Karstulassa Keski-Suomessa 4H-yhdistys työllistää kaikenikäisiä ihmisiä marjanpoimintaan valtakunnallisen Satosankarit-hankkeen kautta.

Jo viime kesänä Kyyjärvellä seitsemän nuorta keräsi yhteensä 200 litraa marjoja yhdistyksen omassa marjanpoimintaringissä, ja tänä kesänä Karstula-Kyyjärven 4H-yhdistys järjestää ostopisteitä, joihin kaikenikäiset voivat tuoda keräämänsä marjat myytäväksi isolle marjanjalostusfirmalle.

– Suomen 4H-liitto on tehnyt Kiantama Oyn kanssa sopimuksen, että 4H:n paikallisyhdistykset ympäri Suomen ylläpitävät tällaisia ostopisteitä ja huolehtivat marjojen ostosta. Yrityksen autot käyvät sitten hakemassa nämä marjat, Karstula-Kyyjärven 4H-hdistyksen hankekoordinaattori Siiri Saarimaa kertoo.

4H lähti toimintaan mukaan sen ajankohtaisuuden takia, Saarimaa toteaa.

– Tänä kesänä ja keväänä on ollut paljon puhetta huoltovarmuudesta ja kun nyt ei tule näitä ulkomaalaisia poimijoita siinä määrin kuin mitä aiemmin, halutaan tarttua siihen, että saataisiin itse suomalaisin voimin marjat talteen.

Yritykset saattavat jalkautua marjanostoon myös itse

Epäselvä tilanne ulkomaisten marjanpoimijoiden maahantulon kanssa ei kosketa pelkästään marjanpoimijoita työllistäviä yrityksiä, vaan myös marjanjalostuksen parissa toimivia yrittäjiä.

Esimerkiksi eteläsavolainen mehuja valmistava Aten Marja Oy Hirvensalmelta on pohtinut jo vaihtoehtona sitä, että he jalkautuisivat ostamaan marjaa itse. Tämänhetkinen tilanne on sen verran epäselvä, toimitusjohtaja Atte Valkiainen toteaa.

– Mielellään ostetaan jos se varmistuu, ettei Thaimaasta tule kerääjiä. Onhan se selvää, että silloin täytyy jotenkin muuten aktivoida tätä marjojen hankintaa ja toivoa sitä, että suomalaiset enenevissä määrin menisi metsään keräämään marjoja.

Moni marjanjalostusyritys ostaa marjoja myös suoraan. Myös Aten Marja on tähänkin asti vastaanottanut marjoja suoraan omalle tehtaalleen.

– Sitten meillä on tarkoitus jalkautua ostamaan muuallekin kuin tästä omalta tehtaalta. Suunnitelmissa olisi, että Ristiinassa, Mikkelissä, Otavassa ja Hirvensalmella käytäisiin ostamassa mustikkaa.

Valkiainen luottaa kuitenkin siihen, että marjat löytyvät tiensä ostajilleen.

– Nyt kun on runsaasti marjaa, niin uskon että sitä kuitenkin saadaan tuhansia ja tuhansia kiloja. Olisimme tyytyväisiä, jos parikymmentä tonniakin saatas kerättyä ja ostettua, se riittäisi meidän tarpeisiin.

Marjoista voi saada hyvät lisätienestit

Koronan aiheuttama poikkeustilanne on voinut vaikuttaa monilla työtilanteeseen. Marjanpoiminta on hyvä lisätulokeino kenelle tahansa, koska se on verotonta tuloa, Siiri Saarimaa pohtii.

Poimituille marjoille saattaa olla myös tavallista kovempi kysyntä, kun poimijoita voi olla huomattavasti vähemmän.

– Kerääjien kannalta se on positiivinen vaikutus, että poimitun marjan hinta tulee olemaan jonkin verran korkeampi kuin mitä se on lähivuosina ollut. Nyt olisi hyvä tilaisuus todellakin saada tuloja marjojen kautta, Valkiainen sanoo.