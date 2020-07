Kansanedustaja Juha Mäenpään kotiseurakunnassa laulettu runo sisälsi sanan vieraslaji – syntyi somekohu ja kantelu hiippakunnalle

Kuvakaappaus Ilmajoen seurakunnan päivityksestä facebookissa 12.7.20. Päivityksestä ja seurakunnan sunnuntaisesta messusta on syntynyt keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Kuvakaappaus Ilmajoen seurakunnan päivityksestä facebookissa 12.7.20. Päivityksestä ja seurakunnan sunnuntaisesta messusta on syntynyt keskustelua sosiaalisessa mediassa. Facebook

Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpään vieraslaji-puhe on saanut aikaan uuden kohun.

Ilmajoen seurakunta julkaisi sunnuntaina 12. heinäkuuta facebook-sivuillaan päivityksen, jossa viitattiin päivän epistolatekstiin sekä jaettiin runoilija Anna-Mari Kaskisen siihen liittyvä Ei ole vieraslajia -runo.

Seurakunnan kanttori sävelsi runon sunnuntain messuun laulettavaan muotoon eli se kuultiin sunnuntaina myös Ilmajoen kirkossa.

Kaskisen runo alkaa seuraavasti:

Ei ole vieraslajia,

ei täällä eikä siellä.

Olemme vaeltajia

ja kulkijoita Tiellä.

Ei ole muukalaisia,

kun yhteen saapuu kansa,

ja jakaa tuliaisia

ja vaiheet matkaltansa.

Somekeskustelussa seurakunnan päivitys ja runo yhdistettiin ilmajokelaisen kansanedustajan kohua herättäneeseen vieraslaji-puheeseen.

Seurakunnan päivityksen yhteyteen syntyi vilkas keskustelu, minkä vuoksi seurakunta on nyt sulkenut keskustelun ja kommentit päivityksen yhteydessä on piilotettu.

– Keskustelu lähti mielestäni myös asiattomuuksiin ja sitä on jouduttu rajoittamaan. Kommentointimahdollisuus on toistaiseksi suljettu, perustelee Ilmajoen seurakunnan kirkkoherra Jani Latva-Nikkola.

Latva-Nikkolan mukaan seurakunta ei halua estää keskustelua, mutta kommentointi suljettiin, koska sen koettiin menevän asian vierestä.

– En toivo, että seurakunnan viestintää käytetään siihen, että esimerkiksi jotain ihmisryhmää vastaan käydään taisteluun. Meillä on perussanoma, jota haluamme viestiä. Se on, että Jumala ei tee eroa ihmisten välillä. Jos sitä käytetään kahnauksiin, joita syntyy vaikka poliittisista mielipiteistä, se ei enää palvele meidän tarkoitustamme.

"Tulee mieleen pieni tarkoitushakuisuus"

Kansanedustaja Juha Mäenpää asuu Ilmajoella.

Hänen viime kesänä pitämästään puheesta eduskunnassa nousi kohu ja valtakunnansyyttäjä olisi halunnut nostaa syytteen. Mäenpää rinnasti puheessa maahanmuuttajat vieraslajeihin. Eduskunta äänesti syytesuojasta kesäkuussa. Äänestyksessä kansanedustajan syytesuoja piti eli Mäenpäätä ei voida asettaa syytteeseen vieraslaji-puheista.

Mäenpää on tehnyt Ilmajoen seurakunnan sunnuntaisesta päivityksestä päivityksen omalle facebook-sivulleen. Hän kertoo hämmästyneensä sitä, miten lauantaina julkaistu runo on saatu laulettavaan muotoon jo sunnuntain messuun.

– Pikkuisen yllättynyt olen ja itsellä ainakin tulee mieleen pieni tarkoitushakuisuus. En tiedä, että säveltä olisi ikinä ennen tehty näin nopeasti tämmöiseen runoon.

Itsellä ainakin tulee mieleen pieni tarkoitushakuisuus. En tiedä, että säveltä olisi ikinä ennen tehty näin nopeasti tämmöiseen runoon. Juha Mäenpää

Mäenpää sanoo, että jokainen voi itse tulkita, onko tapahtuneen takana motiiveja vai ei. Hän kokee kuitenkin, että tässä on haluttu ottaa kantaa politiikkaan ja siksi runo on päätynyt messuun.

– En tiedä, olenko nyt pahoittanut mieltäni, mutta lähinnä tuntuu aika hölmöltä, että seurakunta lähtee tällaiseen juttuun mukaan. Koin, että se on tarkoitushakuisesti sinne laitettu.

Mäenpää ihmettelee myös, miten vakavat mittasuhteet asia on sosiaalisessa mediassa saanut. Keskustelua käydään muun muassa Twitterissä.

Kuvakaappaus kansanedustaja Juha Mäenpään facebook-päivityksestä liittyen Ilmajoen seurakunnan fb-päivitykseen sekä sunnuntain 12.7.20 messuun. Facebook

Kantelu Lapuan hiippakunnalle

Torstaina iltapäivällä tulleen tiedon mukaan Lapuan hiippakunnan hiippakuntavaltuutettu Piia Kattelus (ps) on tehnyt hiippakunnalle kantelun Ilmajoen seurakunnan sunnuntaisesta messusta.

Katteluksen mukaan messussa on käytetty poliittista ja puolueellista tekstiä.

Mäenpää kiistää, että kantelu olisi tehty hänen toiveestaan tai puolestaan. Hän näkee kuitenkin hyvänä, että asia selvitetään.

– Ehkä se on aiheellista selvittää, kun tässä on useiden ihmisten silmissä nähtävissä yhteys politiikkaan. Toivon, että selvittävät sen perusteellisesti ja huolellisesti.

Yleisesti käytössä oleva runo

Anna-Mari Kaskisen runo on kirkkoherra Jani Latva-Nikkolan mukaan teksti, jonka runoilija on tehnyt lauantaina 11. heinäkuuta. Runo on ollut sunnuntaita varten kaikkien seurakuntien käytettävissä.

– Tämä ei ollut Ilmajoen seurakuntaa varten tehty teksti. Se on osa Kaskisen sarjaa, jossa hän laatii runon kunkin pyhän aiheeseen. Tämä tuli lauantaina häneltä tekstinä ja hän on jakanut sitä myös omalla sivullaan, mistä ihmiset voivat käydä sen poimimassa, Latva-Nikkola sanoo.

Latva-Nikkolan mukaan runo on todettu mukavasti pyhän aiheeseen sopivaksi ja pikapikaa sovitettu lauluksi sunnuntain messuun. Kirkkoherran mukaan tekstin säveltäminen laulettavaksi ei ole seurakunnassa poikkeuksellista.

– En osaa sanoa, miten tavallista se on, mutta kyllä meillä monipuolista musiikkia on, joten ei siinä sillä tavalla mitään erikoista ole.

Kirkkoherra kiistää yksiselitteisesti, että kyseessä olisi ollut tarkoituksellisesti juuri tämän vieraslaji-termin sisältävän runon käyttäminen jumalanpalveluksessa.

– Ei, siitä siinä ei ole kyse. Pyhäpäivän tekstit puhuvat lähimmäisyydestä, ei se ole suunnattu ketään ilmajokelaista poliitikkoa vastaan, vaan se on meidän kristillinen sanoma. Siitä sanomasta se Kaskisen teksti nousee, niin haluan sen ajatella myös viime sunnuntain osalta.

Pidän kohua ja siitä syntynyttä vääränlaista keskustelua, missä teilataan ja haetaan syyllisiä, vääränä, mutta itse runo on kaunis ja me seisomme tämän sanoman takana kyllä. Jani Latva-Nikkola

Kirkkoherra Latva-Nikkola kertoo keskustelleensa runoilija Anna-Mari Kaskisen kanssa syntyneestä tilanteesta. Latva-Nikkolan mukaan Kaskisen tarkoitus ei ole ollut kohun aiheuttaminen.

– Meillä vieraslaji-sanaan sisältyy ymmärrettävästi lisäväriä, kun Ilmajoella ollaan ja ilmajokelainen kansanedustaja on tulessa ollut asian ympärillä. Pidän kohua ja siitä syntynyttä vääränlaista keskustelua, missä teilataan ja haetaan syyllisiä, vääränä, mutta itse runo on kaunis ja me seisomme tämän sanoman takana kyllä, Latva-Nikkola sanoo.

Seurakunnan viestintään huomiota

Seurakunnan viestintään tullaan jatkossa Latva-Nikkolan mukaan kiinnittämään huomiota. Tarkoitus on tiedottaa seurakunnan henkilökunnalle tapahtuneesta ja tehdä kohusta päivitys myös sosiaaliseen mediaan.

Hän toivoo, että seurakunnan viestintäkanavilla eivät kuuluisi poliittiset taistelut tai vastakkainasettelut vaan kirkon ydinsanoma pysyisi niillä kirkkaana.

– Nyt keskustelu on mennyt siihen suuntaan, että haetaan syyllisiä ja teilataan ihmisryhmiä, ja sitä minä en salli. Somekeskustelu on pyörinyt tämän yhden vieraslaji-sanan ympärillä ja siitä on tehty ylitulkintoja ja varmaan oikeitakin tulkintoja. Toivoisin, että tämän kurssin saisi käännettyä takaisin kohdilleen.

Latva-Nikkola on keskustellut kansanedustaja Juha Mäenpään kanssa tapahtuneesta puhelimitse.

– Meillä on ihan asiallinen keskusteluyhteys, Latva-Nikkola sanoo.

Mäenpää vahvistaa keskustelleensa sunnuntaina lomalla olleen kirkkoherran kanssa.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Ilkka-Pohjalainen (tilaajalle). (siirryt toiseen palveluun)

