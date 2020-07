Kirjeenvaihtajalta: Kampanjapäällikön vaihto kertoo kasvavasta hädästä Trumpin leirissä

WASHINGTON Yhdysvaltain pääkaupungissa on kaksi eri todellisuutta. Kaupungin keskellä on Valkoinen talo, jonka 132 huoneen isäntä Donald Trump vaatii bisneksen rattaita liikkeelle.

Trump on viimeksi yrittänyt jyrätä rattaidensa alle maan tunnetuimman epidemiologin. NIAID:n johtaja Anthony Fauci on työkseen toppuutellut arvioita siitä (siirryt toiseen palveluun), kuinka nopeasti Yhdysvallat voi palata normaaliin elämään, ja se on saanut presidentin takajaloilleen.

Trumpin kasvava ongelma on, että Valkoisen talon ulkopuolella uskotaan enemmän Faucia kuin häntä. Pääkaupunki on huomattavan varovainen.

Trumpin lähikortteleiden liikkeet menivät pari viikkoa sitten uudestaan kiinni, kun Washingtonin tautitilanne alkoi rajoitusten höllennysten seurauksena taas nopeasti vaikeutua.

Tilanne on samanlainen eri puolilla maata. Varhain rajoituksensa poistaneet Florida ja Texas ovat uusien tartuntojen räjähdysmäisen kasvun myötä palanneet entistä tiukempiin rajoituksiin.

Ilmapiiri on pelokas. Trump ja hänen presidentinvaalikampanjansa päällikkö Brad Parscale eivät oivaltaneet tätä.

Trumpin presidentinvaalikampanjan uusi päällikkö Brad Parscale kuvattiin helmikuun lopulla Marylandissa. Erik S. Lesser / EPA

Parscale ei tajunnut, että jopa Trumpin ydinkannattajien keskuudessa koronaan suhtaudutaan entistä vakavammin. Siitä yksinkertaisesta syystä, että tauti on vaarallinen. Siihen voi kuolla.

Trump on pitänyt Parscalea digitaalisen markkinoinnin nerona. Keskiviikkoiltana kuultiin, että Trump on alentanut hänet keskittymään pelkästään siihen ja nimittänyt uudeksi kampanjapäällikökseen Bill Stepienin.

Lue myös: Tämän miehen tehtävä on varistaa Trumpin jatkokausi – Brad Pascale on itseoppinut koodari ja markkinoinnin huippuosaaja

Keskiviikkona kuultiin sekin, että Trumpin juhannuksena Tulsassa pitämää tilaisuutta isännöinyt Oklahoman kuvernööri (siirryt toiseen palveluun)Kevin Stitt on saanut tartunnan.

Vaikuttaa siltä, että penkin alle niin yleisömäärän kuin vastaanoton osalta mennyt Tulsan tilaisuus on toiminut koronalinkona. (siirryt toiseen palveluun)

Se oli Yhdysvaltain presidentin kampanjatilaisuus, josta NIAID ja CDC eli paikallinen THL varoitti osavaltion asukkaita juuri tartuntavaaran takia. Tämä lienee yksi syy siihen, että Fauci on joutunut Trumpin hampaisiin.

Eli siksi, että Faucin CDC varoitti tilaisuudesta, joka oli ilmeisesti koronalinko.

Trump on demokraattien Joe Bidenia jäljessä jo kaikissa keskeisissä mielipidemittauksissa, niin koko maassa kuin vaalit ratkaisevissa vaa’ankieliosavaltioissa. (siirryt toiseen palveluun)

Trump ja hänen kannattajansa kaikkialla maailmassa viittaavat kintaalla näille mittauksille, mutta Valkoisen talon paksujen seinien sisäpuolella ne selvästi huolettavat.

Parscalen vaihtaminen Stepieniin kertoo siitä. Stepien on pitkän linjan republikaanistrategi, niin sanottu vanhan liiton politiikan ammattilainen.

Ulospäin Trumpin leirin selitys on se, että neljä vuotta sitten vastaavaan aikaan Trump tuli samalla lailla Hillary Clintonin perässä.

Silloin Trumpin suosion suuntaus oli kuitenkin ylöspäin, nyt se on lähes kaikissa mittauksissa alaspäin.

Maailma on muuttunut. Trump ei ole enää haastaja, vaan istuva presidentti.

2016 maan talous kukoisti, 2020 se on romahtanut huippulukemista pohjamutiin. Yhdysvaltain kansa perinteisesti kiittää tai syyttää taloustilanteesta istuvaa presidenttiä.

Kesäkuun mellakat osoittivat, että Trump ei itse kykene muuttamaan käytöstään. Hän ei pysty olemaan sellainen rauhoittava isähahmo, jota kansa tässä tilanteessa ehkä tarvitsisi.

Uuden kampanjapäällikön täytyykin muuttaa Trumpin narratiivia.

Hänen on löydettävä uusia selityksiä koronakriisille, mikä on vaikeaa. Trumpin on esimerkiksi vaikea maalata uskottavia uhkakuvia Kiinasta tappavan koronan levittäjänä, koska hän on itse vähätellyt viruksen vaarallisuutta.

Stepien on tähän asti tiennyt, millä amerikkalaisten konservatiivien sydämet valloitetaan. Hänellä ei ole enää paljon aikaa ottaa selvää siitä, kuinka se marraskuussa tehdään. Mittausten mukaan Trump häviäisi Bidenille, jos vaalit pidettäisiin nyt.

Korjattu 16.7. kello 20.07. Anthony Fauci on NIAID:n eikä CDC:n johtaja

Korjattu 16.7. kello 20.39 Brad Parscalen kuvateksti, hän väistyy siis kampanjapäällikön tehtävästä.