Haaveiletko lomamatkasta? Äkkilähtötarjouksia turha hakea, hinnat jopa tuplaantuivat viime vuodesta – näin paljon halvimmat hinnat pomppasivat

Ateenassa Faliron rannalla on vielä suhteellisen väljää. Esimerkiksi Kreikan Rodokselle matkojen hinnat kaksinkertaistuivat viime vuoteen verrattuna.

Ateenassa Faliron rannalla on vielä suhteellisen väljää. Esimerkiksi Kreikan Rodokselle matkojen hinnat kaksinkertaistuivat viime vuoteen verrattuna. Kostas Tsironis / EPA

Neljä kuukautta kestäneet matkustusrajoitukset näyttävät kasvattaneen suomalaisten reissupainetta ja nostaneen matkakuumetta.

Nyt kun rajoituksia aletaan purkaa, matkojen kysyntä käy vilkkaana – ainakin matkatarjontaan nähden. Se on saanut myös hinnat nousuun. Monet kaupunkilomien hinnat ovat kymmeniä prosentteja kovemmat kuin vuosi sitten samaan aikaan. Rantakohteiden hinnat ovat jopa kaksinkertaistuneet.

Hintojen nousua selittää osaltaan se, että tänä kesänä matkatarjontaa on vähän, eikä siksi ole ollut pakkoa myydä halpoja äkkilähtöjä.

Rantapallo.fi -matkailusivuston sisältöpäällikkö Inka Khanjin mukaan matkustusrajoitusten karsiminen sai äkkilähtöjen haut kolminkertaistumaan. Moni toiveikas saa kuitenkin pettyä.

– Äkkilähtöjä ei nyt ole, Khanji tiivistää markkinatilanteen.

Rantapallo.fi kokoaa hintatietoa, mutta ei itse myy matkoja. Se seuraa hyvin laajasti niin lentoyhtiöiden kuin matkatoimistojenkin hintoja.

Rantapallo.fi -matkailusivuston sisältöpäällikkö Inka Khanjin mukaan matkustusrajoitusten vähentäminen näkyi heti äkkilähtöjen hakumäärissä. Katriina Laine / Yle

Aurinkomatkojen johtaja Pekka Antila vahvistaa tiedon äkkilähtöjen kadosta. Yhtiön loppukesän tarjonta on vain kolmasosa siitä, mitä ennen koronaa oli suunniteltu. Määrän odotetaan menevän kaupaksi ilman halpoja viime hetken alennuksia.

Khanji ja Antila näkevät reaaliajassa nettisivujen käytöstä, että suomalaisten matkakuume on nousussa. Lomamatkoista uskalletaan taas haaveilla. Eikä vain haaveilla.

– Esimerkiksi Kreetalle myytiin viime viikolla enemmän matkoja kuin viime vuonna vastaavalla viikolla, Antila sanoo tyytvyäisenä.

Matkakuumeen pidättely on loppumassa, eikä myyjä jätä otollista tilaisuutta hyödyntämättä.

Rantapallo.fi -sivuston Ylelle kokoaminen tietojen mukaan elokuun rantakohteiden hinnat ovat jopa kaksinkertaiset viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Syyskuussa hinnat ovat kymmeniä prosentteja kalliimpia kuin viime vuonna. Kaupunkikohteissa hinnat ovat lähempänä viime vuoden tasoa.

Aurinkomatkojen johtaja Pekka Antilan mukaan hyvän kysynnän takia tänä vuonna ei turvauduta äkkilähtöalennuksiin. Markku Rantala / Yle

Hinnoissa on verrattu viime vuoden äkkilähtöhintoja tämän vuoden edullisimpiin hintoihin. Rantakohteissa vertailussa oli viikon ja kaupunkikohteissa neljän vuorokauden matkat. Hintatiedot on koottu 15.7.

Juttu jatkuu grafiikan jälkeen.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Aurinkomatkojen mukaan hintataso ei ole yleisesti noussut. Sen mukaan kolmen päivän kaupunkilomalle pääsee elo-lokakuussa keskimäärin 50–100 euroa edullisemmin kuin vuosi sitten. Aurinkomatkat ei kuitenkaan antanut täsmällistä hintojen vertailutietoa.

Aurinkomatkojen mukaan viikon rantaloman hinnat ovat viime vuoden tasolla ja lähtevät 300–400 eurosta. Yhtiön sanoo, että kova kysyntä ja pieni matkatarjonta pitävät huolen siitä, että tänä vuonna "ei tulla näkemään tarjouskampanjoita tai äkkilähtöhintoja".

Juuri äkkilähtötarjouksien puuttuminen kasvattaa hintaeroja, kun verrataan tämän ja viime vuoden halvimpia hintoja.

Uusi lentovuoro järjestettiin ennätysnopeasti

Aurinkomatkojen kattoterassilta aukeaa uljas näkymä Helsinki-Vantaan lentokentälle, jossa on parkissa toistakymmentä Finnairin konetta. Tosin alan toimijoiden näkökulmasta näkymä on kaikkea muuta kuin uljas – tyhjän panttina seisovat koneet kertovat koko alan ennennäkemättömästä kriisistä.

Etuna on kuitenkin se, että Finnairin tytäryhtiö Aurinkomatkat sai vajaassa viikossa järjestettyä säännöllisen lisälentovuoron Kreetalle kun kysyntää alkoi ilmaantua. Se oli Antilan mukaan ennätysnopeaa toimintaa.

Vaikka Aurinkomatkat reagoi kasvavaan kysyntään nopeasti, jää matkatarjonta silti vielä talvellakin viidenneksen edellisvuotta pienemmäksi.

Lomamatkojen "räiskiminen" loppuu

Koko matkailualalla riittää kiipeämistä takaisin päivänvaloon koronan aiheuttamista syövereistä. Viruskriisi on ollut tuhoisa laajasti Euroopan hotelleille. Euroopan tilastokeskus kertoo, että useimmissa maissa hotellien sängyistä (siirryt toiseen palveluun) on ollut tuoreimpien tietojen mukaan käytössä alle kymmenesosa. Kreikkalaislehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) kaksi hotellia kolmesta on kertonut olevansa konkurssin partaalla.

Suomalaisten kotimaan matkailun ennustetaan vilkastuvan pysyvästikin koronakriisin takia. Allas Sea Poolin uima-allas Helsingin keskustassa on yksi lähimatkailukohde. Tiina Jutila / Yle

Khanji uskoo, että palautumiseen ei yksi vuosi riitä. Ala toipuu hitaasti, mutta osa kriisin aiheuttamista muutoksista voi olla pysyviä.

Hänen mukaansa tarjonnan vähentyminen tarkoittaa loppua todella halvan matkustamisen kaudelle. Halpahinnoittelu on ollut "hulluissa sfääreissä" viime vuosina.

– Uskoisin, että tulevaisuudessa matkustetaan vähemmän ja viisaammin. Sinne tänne räiskintää vähennetään ja otetaan vuodessa yksi tai kaksi tarkkaan harkittua kohdetta, Inka Khanji ennustaa.

Uskotko, että korona muuttaa matkustamista pysyvästi? Mitä mieltä olet matkojen hinnoittelusta? Aiheesta voi keskustella lauantaina 18.7. klo 23 asti.