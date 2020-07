Stockmannin kampanja järkyttää jälleen somessa – ensin kohuttiin kangaskassien väreistä, nyt nimikyltistä

Uusi kyltti on perinteisenä treffipaikkana tunnetun "Stockan kellon" yläpuolella vain elokuun loppuun saakka.

Uusi kyltti on perinteisenä treffipaikkana tunnetun "Stockan kellon" yläpuolella vain elokuun loppuun saakka. Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Tavaratalo rauhoittelee: Kyltti on vain väliaikainen.

Helsingin keskustan Stockmann tavaratalon Aleksanterinkadun pääoven vanha nimikyltti vaihdettiin kesäkuun loppupuolella uuteen kampanjakylttiin #meidänstocka.

Talousvaikeuksissa painiskelevan tavaratalon huomionhakuisuus on herättänyt kärkevää keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Twitterissä (siirryt toiseen palveluun) kylttiä kommentoidaan muun muassa näin:

"Pieleen meni. Haluaako #Stockmann nyt kilpailla #tokmanni kanssa? Onpa tökeröä."

"@StockmannFI-johtajan korviin ei ole kantautunut negatiivistä palautetta #meidänstocka-kampanjasta, mutta "kaikki julkisuus on hyvää julkisuutta" hän lopettaa. Taitaa tiivistää Stockmannin ongelmat surullisen hyvin. #stockmann #yrityssaneeraus #julkisuus"

"Minä tykkään #meidänstocka -kyltistä, joka viestii yhteisöllisyyttä yli puoluerajojen, avointa vuorovaikutusta ja #säätyjärjestelmä stä vapaata verkostoitumista #ruohonjuuritaso lle ulottuen. #sääty #säädyt #stockmann #porvaristo"

"#Stockmann on aikamme #Vekkula... #meidänstocka"

"#Stockmann'in motiivi vaihtaa tavarataloon #nimi #meidänstocka oli #feminismi'n vaatimus poistaa nimestä mann-pääte?!Menköön konkurssiin. @StockmannFI @persut"

"Luulin että se oli shopattu kuva."

"Niin minäkin luulin, mutta sitten muistin, että niillä oli jo aiemmin ollut käytössä kyltti ”Stockwoman”, jolloin päädyin epäuskoisena lukemaan artikkelin. #stockmann"

Kylttikampanja ei ole ensimmäinen, joka nostattaa ihmisten tunteita.

Kampanjakyltti on väliaikainen

Tavaratalon mukaan kyseessä on kampanjakyltti, joka on väliaikainen. Viestinnästä saadun tiedon mukaan uusi kyltti on perinteisenä treffipaikkana tunnetun "Stockan kellon" yläpuolella vain elokuun loppuun saakka.

Miksi kyltti vaihdettiin, viestinnästä, vastuullisuudesta ja sijoittajasuhteista vastaava johtaja Henna Tuominen?

– Se oli sellainen tsemppihenkinen ajatus. Saimme asiakkailta kevään aikana paljon muisteluita siitä, miten tärkeä Stockmann on heille ollut.

Miten yllättyneitä olette kyltin saamasta huomiosta sosiaalisessa mediassa?

– Olen yllättynyt. Emme osanneet odottaa sellaista reaktiota.

Miten suhtaudutte kyltistä nousseeseen keskusteluun?

– Hyvä asia, että keskustellaan. Se on myönteistä, että on mielipiteitä ja käydään keskustelua.

Millaista palautetta olette saaneet kyltistä?

– Valtaosa meille tulleesta palautteesta on ollut myönteistä. Vaikuttaa siltä, että tämä on meidän suurin ja positiivisin kampanjamme pitkään aikaan tähän mennessä.

Lue myös:

Yrityssaneeraukseen ajautuneen Stockmannin tulos syöksyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Käräjäoikeus päätti Stockmannin yrityssaneerauksen aloituksesta

Stockmann hakee yrityssaneeraukseen – merkittävä päivä yhtiön historiassa, sanoo hallituksen puheenjohtaja

Stockmannilta tulosvaroitus: Koronavirustilanne heikentää merkittävästi kannattavuutta