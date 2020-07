EU-johtajat koolla ensimmäistä kertaa viiteen kuukauteen – koronapaketista suuri erimielisyys

Politiikanteko on palaamassa hiljalleen normaaliin Brysselissä. Viiden kuukauden videokokousten jälkeen EU-johtajat istahtavat perjantaina vihdoin saman pöydän ääreen neuvottelemaan mittavasta rahoituspaketista.

Sopua hierotaan 1 074 miljardin euron budjetista seitsemälle vuodelle ja elvytyspaketista, jonka esitetty suuruus on 750 miljardia.

Jäsenmaiden kannat erityisesti koronan vaurioittaman talouden korjaustoimiin tarkoitetusta elvytyspaketista ovat kaukana toisistaan. Harva uskoo, että tänä viikonloppuna rahoituspäätökset saataisiin pakettiin.

Elvytyspaketin koko, tukien ja lainojen suhde ja koko periaate, että EU ottaa yhteistä velkaa tukeakseen jäsenvaltioita on riitauttanut jäsenmaat.

Hollanti: Lainoja, ei tukea

Hollannin pääministeri Mark Rutte sanoi keskiviikkona parlamentissa Haagissa, että hän ei ole lainkaan tyytyväinen komission ja neuvoston puheenjohtajien esitykseen eikä usko asian ratkevan tänä viikonloppuna.

EU-johtajat ovat sukkuloineet toistensa puheilla, lähinnä etelän johtajat pohjoisessa pyytämässä elvytyspaketille tukea.

Hollanti johtaa maaryhmää, johon kuuluvat Ruotsi, Tanska ja Itävalta ja jotka kaikki vastustavat yhteistä lainaa, joka jaettaisi tukina eteenpäin. Rutten pakeilla kävi Ranskan, Italian ja Portugalin johtajat. Ruotsissa pääministeri Stefan Löfveniä yritti taivutella Espanjan pääministeri Pedro Sánchez.

–Tarvitsemme jälleenrakennusrahaston, mutta se pitää suunnata kohteisiin lainoina ei tukena, ilmoitti Löfven tapaamisen jälkeen.

Suomi: Tuki/lainasuhde pienemmäksi

Suomen kanta ei ole yhtä jyrkkä, mutta esitys ei nykyisellään kelpaa. Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoo neuvotelleensa useiden johtajien kanssa huippukokouksen alla. Suomi haluaa rahaston koon pienemmäksi ja tuki/lainasuhteen, joka nyt on 500/250 mrd euroa lainavoittoisemmaksi.

Itä-Euroopassa karsastetaan lainan ja tuen ehdollisuutta. Suomi muun muassa haluaa sitoa talousavun oikeusvaltioperiaatteiden noudattamiseen, Unkari vastustaa tätä äänekkäästi.

Suomi haluaisi eroon budjetin maksupalautuksista. Se on kuitenkin ainoa keino, jolla Hollanti, Tanska ja Itävalta saadaan edes harkitsemaan rahastoa.

Heinäkuussa EU-puheenjohtajana aloittaneen Saksan liittokansleri Angela Merkel on sanonut tavoittelevansa sopua ennen kesälomia.

Jotta sopimus budjetista ja rahastosta syntyy täytyy kaikkien liikkua kannoissaan. Kokouksen on suunniteltu kestävän lauantaille, mutta jos edessä näkyy toivoa sovun synnystä kokousta ollaan valmiit jatkamaan koko viikonloppu.

Ilman sopua Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel kutsunee uuden huippukokouksen koolle jo mahdollisesti heinäkuun lopussa.

Media on suljettu kokouksen ulkopuolelle

Lienee ensimmäinen kerta Euroopan unionin historiassa kun tiedotusvälineillä ei ole pääsyä kokouspaikalle. Syyksi on ilmoitettu terveydelliset varotoimet koronan takia ja kansainvälinen toimittajayhdistys IPA on suostunut tähän. Brysselin EU-instituutioihin akreditoituneet toimittajat joutuvat tyytymään lehdistötilaisuuksiin videoyhteyden välityksellä. Johtajien saapuessa kokoukseen kukaan ei siis esitä kysymyksiä.

Myös jäsenmaiden delegaatioiden koko on pienennetty normaalista 19:toista kuuteen henkilöön. Kokoussalissa ovat vain johtajat, kaikkien on pidettävä maskia jos etäisyys on alle 1,5 metriä, hengitysilma on suodatettua raitisilmaa eikä tässä kokouksessa nähdä normaaleja kättelyjä saati poskisuudelmia.

Lähteet: AFP, Reuters