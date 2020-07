Herätys: Koronavaikutukset tulevat näkyviin pörssissä, EU-johtajat koolla ensimmäistä kertaa kuukausiin, äidinmaidon luovuttajia tarvitaan

Minkälaista tulosta pörssiyritykset ovat tehneet korona-aikana?

Tänään moni yhtiö Helsingin pörssissä kertoo toisen vuosineljänneksen tuloksensa. Julkistajien joukossa on Suomen suurimpiin lukeutuvia yrityksiä kuten Kone ja Nordea. Nyt raportoitavana oleva vuosineljännes on ensimmäinen, jolloin koko aika voidaan katsoa yrityksille koronan aiheuttamaksi poikkeusajaksi. Etukäteen tuloskaudelta on odotettu huonoja uutisia etenkin metsäteollisuudessa ja konepajateollisuudessa.

"Jos kuski kaahailee, ajaa hitaasti tai tekee ajovirheitä, poliisin epäilys herää"

Pikatesti näyttää mahdollisen huumausaineen noin viidessä minuutissa. Minna Rosvall / Yle

Poliisi on huolestunut nuorten huumekuskien määrästä liikenteessä. Esimerkiksi Lounais-Suomessa heitä ajelee yhä enemmän. Kuluvana vuonna varsinkin alle 25-vuotiaiden määrä on kasvanut: poliisin haaviin on jäänyt heitä jo lähes 180, kun viime vuonna samaan aikaan kiinni jäi noin 100. Osasyynä on se, että poliisi tunnistaa huumeissa ajavan aiempaa paremmin.

EU-johtajat koolla ensimmäistä kertaa viiteen kuukauteen

Pääministeri Sanna Marin ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel huippukokouksessa Brysselissä joulukuussa 2019. AOP

EU-johtajat kokoontuvat tänään perjantaina Brysseliin päättämään unionin seitsemän vuoden budjetista ja elvytyspaketista, jolla korjataan koronapandemian taloudellisia vaurioita. Jäsenmaiden kannat erityisesti elvytyspaketista ovat kaukana toisistaan.

Osa sairaaloista lopetti maidon ostamisen koronariskin takia, mutta nyt luovuttajia taas tarvitaan

Kokkolalainen neljän lapsen äiti Henna Siiroinen on luovuttanut äidinmaitoa sairaalaan jo kolmen lapsen imetysajalta. Kalle Niskala / Yle

Luovutettu äidinmaito on keskosvauvoille elinehto. Suurin osa sairaaloista on jatkanut koronankin aikana äidinmaidon ostamista normaalisti. Parissa sairaalassa toiminta laitettiin kuitenkin tauolle ja nyt, koronatilanteen rauhoituttua, äidinmaidon toimittajia haetaan taas.

Loppuviikko on kesäisen lämmin

Kerttu Kotakorpi / Yle Sää

Aamu on melko aurinkoinen. Lännessä on paikoin sumua, mutta se kuitenkin hälvenee nopeasti.

Iltapäivällä muodostuu kumpupilviä. Yksittäisiä sadekuuroja voi syntyä Pohjanmaalle ja Lappiin. Päivälämpötila on pääosin 20 ja 25 asteen välillä, etelässä on paikoin yli 25 astetta.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.