Pitkän matkan linja-autoliikenne toivoo apua valtiolta oikeudenmukaisuuden nimissä – toimitusjohtaja: "Meille ei ole kukaan antanut mitään"

Pekolan liikenteen toimitusjohtaja Risto Pekola ihmettelee sitä, että suurten kaupunkien bussiliikenteelle on kyllä löytynyt valtion apua.

Valtion pitäisi tukea myös pitkän matkan linja-autoliikennettä. Näin vaatii Etelä-Suomessa toimivan ja Hämeenlinnassa pääkonttoriaan pitävän Pekolan Liikenteen toimitusjohtaja Risto Pekola. Pekola on myös Linja-autoliiton varapuheenjohtaja.

Maan hallituksen sydän lämpiää Pekolan mukaan vain suurten kaupunkien joukkoliikenteelle, mutta maanteille ei heru mitään.

– Taloudellista tukea menee isojen kaupunkien bussiliikenteelle lipputulojen menetyksien takia, mutta liikennöisijät, jotka oikeasti ovat taloudellisissa hankaluuksissa, eivät sitä saa. Meille, jotka ajamme kassavirralla ja yrittäjäriskillä, niin meille ei ole kukaan antanut mitään.

Pekolan Liikenteen henkilöstöstä on edelleen puolet lomautettuna ja yli puolet autoista on seisontavakuutuksessa. Risto Pekola sanoo, että kevät oli bussiliikenteelle katastrofaalista aikaa, mutta nyt on pikkuista valoa näkyvissä.

– Matkustajamäärät ovat kesäkuun alusta olleet nousussa. Mutta yhä edelleen me ajamme esimerkiksi Lahti–Forssa–Turku-pikavuoroväliä kolmella autolla, kun normaalisti autoja on liikenteessä paljon tätä suurempi määrä.

Hiipunut laivaliikenne näkyy selvästi kassavirrassa

Esimerkiksi laivamatkustajat ovat Pekolan liikenteelle tärkeitä asiakkaita. Risto Pekola laskee, että normaalisti laivamatkustajat kattavat matkustuksesta noin kolmanneksen.

Pikavuoroista puuttuvat edelleen perusmatkustajat eli naiset ja eläkeläiset. Ihmiset, jotka ovat arkoja matkustamaan, eivät uskalla lähteä.

– Nuoriso on jo liikkeellä. Jos yli viisikymppiset naiset ja eläkeläiset puuttuvat, niin ei me sillä pystytä vielä elämään. Sellainen perusryhmä, joka käyttää linja-autoa matkustamiseen, on kadonnut, sanoo Pekola.