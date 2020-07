Lue ammattilaisen vinkit, joilla pääset lakan makuun – Mika Lipponen, 33, kerää lakkoja satoja kiloja vuodessa

Kesän lakkasato on paikoin huippuhyvä. Mutta miten maallikko löytää hyvän lakkapaikan?

Kuopiolainen Mika Lipponen on intohimoinen marjastaja. 33-vuotias Lipponen on kerännyt lakkaa pikkupojasta lähtien. Parhaimpina kesinä mies on poiminut lakkaa yli 800 kiloa.

Tämän kesän lakkasatoa konkaripoimija luonnehtii huippuhyväksi. Lipponen aloitti kauden viime viikonloppuna. Muutamassa päivässä lakkaa on kertynyt jo yli 100 kiloa.

Lipponen on liikkunut soilla muun muassa Suonenjoella, mutta tarkat lakkapaikat pysyvät visusti vain omassa tiedossa. Haastatteluhetkelläkin mies oli evästauolla jossain "salaisessa" paikassa.

Lipponen listasi vuosikausien kokemuksellaan muutamia vinkkejä aloittelevalle hillastajalle.

Perusvinkit lakkasuolle

1. Etsi kartasta avosoiden laitamia. Pidä silmät auki, tieltä ei usein tarvitse mennä kauaksi.

2. Ota mukaan kompassi, välipalaa ja runsaasti juotavaa. Kuumana päivänä nestettä menee useita litroja.

3. Muista pitää puhelin mukana ja akku ladattuna. Paperikartta tai karttasovellus puhelimessa on myös hyvä apu.

4. Lakkasuolle on hyvä mennä varhain aamuyöllä tai vasta kello 21 jälkeen. Silloin on viileämpää ja vähemmän väkeä liikkeellä.

5. Pukeudu mukavasti. Kumisaappaat ja pitkät housut ovat ehdottomat, sillä soilla on paljon käärmeitä.

6. Hyönteismyrkkyä mukaan, itikoita riittää poimijoiden kiusana.

7. Jos näet jossain metsätien varressa paljon autoja, palaa paikalle vasta seuraavana päivänä. Lakkoja saattaa vielä löytyä lähisoilta.

8. Varmuuden varalta kerro hyvälle kaverille missä päin liikut marjassa. Älä kuitenkaan paljasta hyvää lakkapaikkaa.

Lakka vetää nyt poimijoita

Mika Lipponen on huomannut, että tänä kesänä metsäteillä on ollut liikkeellä tavallista enemmän "maallikkopoimijoita" ja lakan etsijöitä. Matkailuautoja liikkuu runsaasti pikkuteillä hyviä lakkapaikkoja etsimässä.

Lipponen muistuttaa herrasmiessäännöistä lakkasoilla.

– Jos jollain suolla on jo poimijoita niin itse en mene sinne. Hyvä tapa on pitää vähintään 100 metrin rako muihin poimijoihin.

Mika Lipponen kävelee lakkareissun aikana jopa 40 kilometriä päivässä. Uuttera marjastaja seuraa jo touko-kesäkuussa tarkasti lakan kukintaa.

Lipponen kiertää silloin tuttuja marjapaikkojaan läpi Lapissa asti ja havainnoi millaista satoa kesältä voi odottaa. Uudet seurantakierrokset ovat edessä vielä lakan suppu- ja muurainvaiheessa.

Lipposen poimimista lakoista suurin osa menee tukun kautta kuluttajamyyntiin. Tällä viikolla Lipponen on saanut kuopiolaiselta tukulta 14 euroa lakkakilolta. Osa sadosta menee omaan pakastimeen ja osa myyntiin tuttaville ja vakioasiakkaille.

Tukkuhinta vaihtelee vuosittain sadon mukaan. Joskus lakkakilosta on maksettu poimijalle vain neljä euroa kilolta. Huonon sadon aikana kilohinta on ollut Lipposen mukaan parhaimmillaan 20 euroa.

Pisimmät poimintareissut kestävät reilusti kellon ympäri

Lakkojen poiminta vaatii kovaa työtä. Esimerkiksi tämän viikon torstaina Lipponen oli lakkareissulla 19 tuntia ja marjaa tuli noin 35 kiloa.

Mika Lipposen lakkakausi jatkuu viikonloppuna Kainuussa ja siitä tie vie Etelä-Lappiin. Hinnasta riippuen Lipponen saattaa tuoda lakkoja tukkumyyntiin Kuopioon ja palaa sitten vielä Lapin soille.

Lipponen kerää itse lakat 10 litran sankoon ja kaataa siitä marjat pussiin rinkkaan. Välillä rinkka pitää käydä tyhjentämässä autoon ja poimintapäivä jatkuu.

Mika Lipponen kerää innokkaasti myös mustikkaa, puolukkaa ja karpaloita, mutta vajaan 30 vuoden kokemuksella lakka on mieluisin marja poimittavaksi.

Tänä vuonna Lipponen arvioi keräävänsä lakkaa ehkä noin 700 kiloa. Moni sunnuntaipoimija voi vain uneksia moisista kilomääristä.

Auton mittariin kertyy lakka-aikaan ainakin 10 000 kilometriä.

Aloittelevan lakanpoimijan kannattaa muistaa yksi olennainen seikka. Jos hyvää lakkapaikkaa ei kovasta yrityksestä huolimatta löydy, on vielä ainakin yksi vaihtoehto.

Suuntaa lähimmälle torille ja lakkasaalis on taattu.

Aiheesta voi keskustella 19.7.2020 klo 23 saakka.

Lue myös:

Erittäin hyvän hillasadon raja on 10 raakiletta neliöllä, nyt niitä on paikoin jopa 60 – marjatutkija: "On ihan hurja määrä"