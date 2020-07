Yksi koulu päihittää yliopistot vuosittain, sisäänpääsyprosentti maan kovinta kärkeä – rehtori: "Tutkinnot tehdään työelämäyhteistyössä"

Suosituimpiin korkeakouluihin sisäänpääsyprosentti on alle kymmenen. Kuvituskuva.

Suosituimpiin korkeakouluihin sisäänpääsyprosentti on alle kymmenen. Kuvituskuva. Henrietta Hassinen / Yle

Suosituimpiin korkeakouluihin sisäänpääsyprosentti on alle kymmenen. Ammattikorkeakoulut kamppailevat kärkisijoista yliopistojen kanssa.

Yle Uutiset kertoi aiemmin tällä viikolla korkeakoulujen opiskelijavalinnoista. Hakijoiden suosikkeja olivat jälleen Helsingin, Turun ja Tampereen yliopistot, joihin jokaiseen oli hakijoita reilusti yli 30 000.

Kun opiskelupaikkoja verrataan sisäänpääsyprosentin mukaan, yksi korkeakoulu kuitenkin näyttää päihittävän suosikkiyliopistot vuodesta toiseen.

Uudellamaalla toimivan Laurea-ammattikorkeakoulun sisäänpääsyprosentti oli tänä vuonna seitsemän. Luku on sama kuin Taideyliopistolla, jonka ovet tunnetusti aukeavat vain harvoille (siirryt toiseen palveluun).

Turun yliopistoon pääsi yhdeksän prosenttia hakijoista ja Tampereen yliopiston sisäänpääsyprosentti oli kymmenen tänä vuonna.

Tavoitimme Laurea-ammattikorkeakoulun rehtorin ja toimitusjohtajan Jouni Kosken selventämään luotsaamansa opinahjon suosion salaisuutta.

– Hyvin nöyrin mielin olemme innostuneita siitä, että ammatillinen korkeakoulutus ja nimenomaan nämä Laurea-ammattikorkeakoulun tarjoamat tutkinnot kiinnostavat kovasti.

Rehtori Kosken mukaan Laureassa on nähty, että heidän tarjoamistaan tutkinnoista työllistyminen on korkealla tasolla.

– Se, että tutkinnot tehdään aidossa työelämäyhteistyössä vaikuttaa kiinnostavan hakijoita. Tämä auttaa kehittämään työelämävalmiuksia ja opiskelijat pystyvät jo opintojen aikana rakentamaan työnantajaverkostoja.

Laurea-ammattikorkeakoululla on kampus myös Porvoossa. Yle/Mikael Kokkola

Opiskelun ja työelämän yhdistäminen näkyy myös joustavan koulutuksen ja monimuoto-opetuksen suosimisena.

– Jos tarkastelemme Laurean vetovoimaa tutkinnoittain ja eri koulutuksittain, niin kyllä siinä selkeästi näkyy, että monimuotototeutukset kiinnostavat enemmän kuin perinteinen ainoastaan lähiopetukseen perustuva koulutus.

– Tässä on tapahtunut myös suuri muutos korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. Työn ja opintojen yhdistäminen on nykyään kuitenkin niin paljon yleisempää kuin mitä se on ollut 10-20 vuotta sitten.

Ammatillisen korkeakoulutuksen vetovoima on kasvanut

Rehtori Jouni Koski sanoo, että niin työelämä kuin hakijatkin osaavat nykyään tunnistaa ammattikorkeakoulututkinnot paremmin. Vuosien saatossa ammattikorkeakoulutuksen laatu on myös kehittynyt.

– Täytyy muistaa, että ammattikorkeakoulut on huomattavasti nuorempi korkeakoulusektori [kuin yliopistot]. Koulutusta alettiin 1990-luvulla rakentamaan ja siinä kestää aikansa ennen kuin työelämä, työnantajat ja etenkin nuoret ja heidän vanhempansa tunnistavat koulutuksen.

Yksittäisistä suosikkitutkinnoista Laurea-ammattikorkeakoulussa Koski nostaa esille yhden harvinaisimmista tutkinnoista, estenomitutkinnon. Opinnoissa yhdistyvät liiketalouden sisällöt ja kosmetiikan raaka-aineosaaminen.

– Myös sosionomikoulutus on erittäin vetovoimaista. Hyvin paljon on merkitystä opetuksen toteutustavalla.

Rehtori Jouni Koski lisää, että yksi opiskelupaikan tavoittelemista vaikeuttava tekijä Uudellamaalla on korkeakoulujen aloituspaikkojen niukkuus suhteessa väestöpohjaan.

– Uusmaalaisilla nuorilla on vaikeampi päästä omassa maakunnassaan koulutukseen kuin muissa maakunnissa.

