Koronan pelko on saanut yli miljoona ihmistä lopettamaan tupakoinnin Britanniassa pandemian aikana

Britanniassa tupakoinnin koronapandemian aikana lopettaneissa on enemmän nuoria kuin varttuneempia.

Britanniassa tupakoinnin koronapandemian aikana lopettaneissa on enemmän nuoria kuin varttuneempia. Christian Bruna / EPA

Britanniassa mahdollisesti yli miljoona ihmistä on lopettanut tupakoinnin koronaviruspandemian aikana. Tuore tutkimus paljastaa, että koronatartunnan pelko on toiminut kannusteena lopettamiseen.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan tupakoitsijat saavat sairastuessaan todennäköisemmin vakavia koronaoireita kuin ihmiset, jotka eivät polta. Tutkijat eivät kuitenkaan ole asiasta täysin yksimielisiä.

Yli miljoonan lopettaneen lisäksi Britanniassa arviolta noin 440 000 tupakoitsijaa on yrittänyt päästä tavasta eroon pandemian aikana, kerrotaan Action on Smoking and Health (ASH) -järjestön ja Lontoon yliopiston tutkimuksesta (siirryt toiseen palveluun).

Asiasta kirjoittaa muun muassa The Telegraph-lehti (siirryt toiseen palveluun).

Britanniassa oli viime vuonna arviolta noin seitsemän miljoonaa tupakoitsijaa. Christian Bruna / EPA

Tupakoinnin lopettaneissa enemmän nuoria kuin yli 50-vuotiaita

Aineistona käytettiin Yougov-tutkimusta, jossa kysyttiin tupakoinnista yli 10 000 ihmiseltä huhtikuun puolivälin ja kesäkuun 20. päivän välisenä aikana.

Saatujen lukujen perusteella arvioitiin tupakoinnin lopettaneiden määrä Britanniassa koko väestön tasolla.

Tupakoinnin lopettaneissa on enemmän nuoria kuin varttuneempia. 16–29-vuotiaissa lopettaneita arvioidaan olevan mahdollisesti 400 000, 30–49-vuotiaissa myös noin 400 000 ja yli 50-vuotiaissa 240 000.

Lontoon yliopiston mukaan lopettaneita on ollut enemmän kuin kertaakaan sitten vuoden 2007, kertoo BBC (siirryt toiseen palveluun). Lopettaneista 41 prosenttia sanoi luopuneensa tupakasta ainakin osittain koronaviruksen takia.

Lontoon yliopiston tuhannen ihmisen haastattelututkimuksen mukaan 7,6 prosenttia tutkimukseen osallistuvista tupakoitsijoista kertoi lopettaneensa. Se on korkein luku vuonna 2007 aloitetun tutkimuksen aikana. Normaalisti lopettaneita on ollut kolmannes vähemmän.

Tupakointi on kielletty monissa paikoissa. Koronapandemia näyttää kannustaneen brittejä lopettamaan tupakoinnin. Andy Rain / EPA

Huomionarvoista on se, että lopettaneet ovat olleet polttamatta vasta lyhyen aikaa, joten päätöksen pitävyydestä ei ole tietoa.

Viime vuonna Britanniassa arvioitiin olevan noin seitsemän miljoonaa tupakoitsijaa.

WHO:n mukaan tupakointi on yhteydessä vakaviin koronaoireisiin

Maailman terveysjärjestö WHO totesi heinäkuun alussa, että tupakointi on yhteydessä vakaviin koronaoireisiin ja koronaviruksen aiheuttamiin kuolemiin.

WHO ei kuitenkaan tarkentanut, kuinka paljon suurempi riski tupakoitsijoilla on saada vakavampia oireita tai kuolla kuin savuttomilla. WHO perusti arvionsa analyysiin 34 tutkimuksesta, joissa selvitettiin tupakoinnin ja koronavirussairauden yhteyttä.

Maailman terveysjärjestön mukaan 18 prosenttia sairaalahoitoon joutuneista koronapotilaista on ollut tupakoitsijoita.

Monissa maissa on rajoitettu tupakointia koronapandemian takia. Esimerkiksi Jordania kielsi heinäkuun alussa tupakoinnin kaikilla julkisilla paikoilla.

Etelä-Afrikassa kiellettiin tupakan myynti kokonaan maaliskuussa koronaviruksen levitessä. Tupakka-alan lobbarit ovat haastaneet Etelä-Afrikan hallituksen oikeuteen myyntikiellon takia.

Oikeus hylkäsi ensimmäisen kanteen, mutta asian käsittely jatkuu toisessa oikeusasteessa. Etelä-Afrikan hallitus perustelee tupakkakieltoa sillä, että tupakoitsijat ovat alttiimpia sairastumaan vakaviin koronaoireisiin.

Lue lisää:

Eriarvoisuus näkyy kansantautien riskitekijöissä – lihavuus, tupakointi ja korkea verenpaine ovat yleisimpiä matalasti koulutetuilla miehillä

Lähteet: AP, AFP