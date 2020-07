Hoitajat ryhtyivät käymään virka-ajan ulkopuolella mielenterveys- ja päihdepotilaiden luona, nyt palvelusta ei haluta luopua

Pohjois-Savossa Varkaudessa psykiatrinen osasto suljettiin maaliskuun lopulla koronavirusepidemian takia toistaiseksi. Käytännössä se tarkoittaa, että mielenterveys- ja päihdepotilaat eivät enää pääse hoidettavaksi kyseiselle osastolle. Osasto on kooltaan 15-paikkainen.

Varkaudessa akuuttiryhmän toimintaa laajennettiin ja tulokset ovat olleet hyviä. Ryhmä on voinut palvella isompaa joukkoa ihmisiä, tilanteisiin on saatu reagoitua nopeasti ja hoitoajat ovat lyhyempiä. Lisäksi avohoito on osastohoitoa halvempaa.

Varkaudessa avohoitoa on aiemmin ollut tarjolla virka-aikana, mutta nyt uudesta laajennetusta palvelusta ei haluta luopua. Apua on voinut saada viikon jokaisena päivänä ja iltaisinkin.

– Tämä on parasta, mitä voidaan tarjota asiakkaille, Eveliina Kähkönen psykiatrian osastonhoitaja toteaa.

Koronan takia lukuisat kunnat ja kaupungit ovat muuttaneet, supistaneet tai sulkeneet mielenterveyspalvelujaan koronatilanteen vuoksi. Sen vuoksi palvelujen on pelätty huonontuvan ja ruuhkautuvan.

Varkaudessa hoitoa voidaan viedä nyt enemmän asiakkaiden luokse. Hoitajat ovat käyneet potilaiden luona ja heille on tarjottu sellaista apua, mikä sopii kenellekin.

Yhden luona on voitu keskustella jaksamisesta, toisen kanssa on tehty ruokaa, kolmannen luona lääkehuoltoa.

Osaston sulku kasvattaa potilasmääriä muualla sairaalassa

Ylilääkäri Nina-Maria Ahonen toivoo, että akuuttityöryhmän laajennettu toiminta saisi jatkoa tulevaisuudessa.

Jos varkautelainen tarvitsee vapaaehtoista sairaalahoitoa, hän pääsee hoitoon Kuopioon Julkulan sairaalaan.

Varkauden psykiatrinen osasto on palvellut myös muiden Pohjois-Savon kuntien asukkaita. Osaston sulun aikaan yksittäisiä asiakkaita on ohjattu Julkulan sairaalaan.

Koska psykiatrian osasto Varkaudessa on suljettu, osa sen potilaista ohjautuu kuitenkin sairaalaan.

– Osaston sulkeminen näkyy muilla osastoilla, kuten sisätautien osastolla potilaismäärien kasvuna, kertoo mielenterveyshoitaja Juhani Hedman.

Hedmanin kollega Tapani Kokkarinen puolestaan muistuttaa, että pelkkä laajennettu avohoito ei riitä, vaan avohoidon rinnalle tarvitaan myös osaston palveluja.

Näillä näkymin psykiatrinen osasto on suljettu elokuun loppuun asti.

