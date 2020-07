Koronakeväästä vapautuminen on voinut lisätä holtittomuutta liikenteessä: "Lehmät laitumelle -ilmiö on nähtävissä", sanoo liikennepsykologi

Myös liikennepsykologi on havainnut levottomuuden ja holtittomuuden kasvun liikenteessä.

Törkeiden ylinopeuksien ja muiden liikennerikkomusten määrä on viime aikoina kasvanut.

Viime päivinä on uutisoitu useista kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista. Poliisipartiot kertovat myös havainneensa teillä tavallista enemmän muun muassa kovia ylinopeuksia ja muita törkeitä liikennerikkomuksia. Jälleen yksi esimerkki saatiin tänään Laukaassa, kun motoristilla oli ylinopeutta jopa yli 100 kilometriä tunnissa (siirryt toiseen palveluun).

Levottomuuden ja holtittomuuden kasvu liikenteessä koronakevään rajoitusten jälkeen on pistänyt myös liikennepsykologin silmään.

– Näyttää kuin tämän ahdistavan kauden päättyminen ja vapauden uusi tuleminen olisi antanut lisäpotkua perinteiselle lehmät laitumelle - ilmiölle, sanoo liikennepsykologi ja tutkija Martti Peräaho tutkimus ja koulutus Humaani Oy:stä.

Vapauden huumassa muiden varominen voi nyt unohtua liikenteessä herkemmin.

– Hyvin harva haluaa tieten tahtoen teloa ja loukata itsensä. Turvallisuushakuisuus on ihmisillä yksi tavoite. Sen rinnalla on muita tavotteita, jotka nyt ovat kenties tulleet voimakkaammiksi, kuten sosiaalinen kanssakäyminen. Kanssakäymisen motiivi on voinut ohittaa turvallisuushakuisuuden, Peräaho pohtii.

Eli kun on pitkän ajan jälkeen on kavereita ympärillä, alkoholia ja hauskaa yhdessä, homma voi karata entistä herkemmin lapasesta.

Tutkija on havainnut Turun Aurajoen varrelle kerääntyneitä ihmisjoukkoja tarkkaillessaan, että sama ilmiö on näkynyt liikenteen lisäksi laajemminkin.

– Vapaus ja alkoholi on näkynyt siinä, että ei niin kauheasti ajatella mitä tehdään, Peräaho sanoo.

Koronarajoitukset ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat vieläkin etenkin nuorison ja nuorten aikuisten liikkumiseen.

– Kun ravintolat olivat kiinni ja kaikki tapahtumat ja nyt vielä festaritkin vähissä, niin mitä vapaa-ajanviettomahdollisuuksia jää jäljelle? Silloin on lähdetty liikkeelle autoilla, mopoilla ja moottoripyörillä tapaamaan muita. Siihen kun otetaan mukaan vielä päihteet niin riski onnettomuuksille kasvaa, pohtii Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen.

Valtosen mukaan korona-aika on näkynyt ylinopeuksien lisääntymisinä ja rattijuopumusten kasvuna niin meillä kuin muuallakin Euroopassa.

– Sen sijaan parin vuoden takaisella ajokorttiuudistuksella ja nyt lisääntyneistä onnettomuuksista ei mielestäni voi vetää suoria johtopäätöksiä, Valtonen sanoo.

Kevään ja kesän liikenneonnettomuuksista ei voi kuitenkaan vielä päätellä mitään täsmällistä, sillä kuolemaan johtaneista onnettomuuksista viralliset selvitykset valmistuvat vasta ensi vuoden lopulla.

