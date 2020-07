Suomalaiset pienpanimot kehittelivät kotisohvalle maistelupakin – apat ja ipat ovat muuttaneet juomatottumuksia

Ulkomaalaisilla oluilla on ollut vaikutusta suomalaisten juomatottumuksiin - Lammin Sahti vastasi kysyntään Maistelupakilla

Lammin Sahdin Pekka Kääriäinen nostaa pöydälle kuusi laatikkoa, joiden sisältä kuuluu lasipullojen kilinää. Kunkin laatikon kyljessä on painettuna suomalaisen pienpanimon mainos. Kääriäinen ottaa jokaisesta paketista yhden pullon ja asettaa sen oranssiin pahvilaatikkoon, jonka kylkeen on painettu teksti Maistelupakki. Pakin tarkoituksena on tarjota makuelämyksiä ihmisille, jotka haluavat kokeilla erilaista.

Idea kuuden eri suomalaisen pienpanimon eri makuisista ja väristä olutta sisältävään pakkaukseen lähti paitsi aiemmasta yhteistyöstä, mutta myös koronasta.

– Varmaan korona oli se syy, mikä tämän pisti liikkeelle. Oli pakko kehittää uusia tuotteita, koska kesätapahtumat siirtyvät tai saattavat kokonaan peruuntua, Kääriäinen kertoo.

Suomalaisia pienpanimoita esittelevä Suuret Oluet — Pienet Panimot oli myös vaarassa peruuntua. Tapahtuma-aikataulua muuttamalla myöhemmälle kesään mahdollistui lähes jokaisen ennalta suunnitellulla paikkakunnalla vierailu.

– Ideana tapahtumassa on se, että menemme kaupungin keskustaan ja panimot tulevat itse esittelemään tuotteitaan ja ihmisten kynnys tulla maistelemaan tuotteita olisi mahdollisimman matala.

Suuret Oluet — Pienet Panimot -tapahtuma aloittaa huomenna Helsingistä. Tämän lisäksi oluita on mahdollista päästä maistelemaan Lahdessa, Turussa, Oulussa sekä Tampereella.

