"Kääntyminen on todella riskialtista" – kolme kunnanjohtajaa ja maakuntaliitto vaativat muutoksia tielle, jossa torstaina kuoli kaksi henkilöä

Kolmen kunnan johtajat ja Pirkanmaan maakuntaliitto vaativat kolmostien vaaranpaikkojen korjaamista Luoteis-Pirkanmaalla.

Kaksi kuoli ja kaksi loukkaantui vakavasti torstaina Parkanossa kuorma-auton ja kahden henkilöauton kolarissa.

Parkanon kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma, Ikaalisten kaupunginjohtaja Kari Tolonen, Hämeenkyrön kunnanjohtaja Antero Alenius ja Pirkanmaan liiton maakuntajohtaja Esa Halme esittävät surunvalittelut omaisille. He ovat lähettäneet liikenneministeri Timo Harakalle (sd.) kirjeen, jossa kiirehditään vaaranpaikkojen korjaamista.

– Etelästä Kissakivelle, Tampereentielle sekä pohjoisesta Alaskylän tielle kääntyminen on todella riskialtista. Alaskylän mutkien hanke on pitkään odottanut rahoitusta, kustannusarvio on 13 miljoonaa. Toivomme, että se nyt mahtuisi valtion ensi vuoden talousarvioon, Jari Heiniluoma sanoo.

Kirjeessä muistutetaan myös Ikaalisten Mansoniemen, Raivalan risteyksen vaarallisuudesta.

Torstain onnettomuudessa henkilöauto oli kääntymässä vasemmalle Kissakivelle. Takana tullut kuorma-auto ajoi henkilöauton perään ja ajautui vastaantulevien kaistalle, jossa se osui vastaantulleeseen autoon. Tässä autossa olleista kaksi kuoli ja kaksi loukkaantui vakavasti.

Samassa paikassa muita kuolonkolareita

Samoissa paikoissa on kunnanjohtajien mukaan sattunut myös aikaisemmin useita kuolonkolareita ja muita vakavia liikenneonnettomuuksia.

Alaskylän mutkissa kuoli 2018 rekankuljettaja. Ikaalisten Mansoniemessä tapahtui vuonna 2017 kuolonkolari, jossa 20-vuotias nainen kuoli. Samassa kuussa 83-vuotias mies kuoli Hämeenkyrössä Valtatie 3:n ja Kyröskosken risteyksessä.

