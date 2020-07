Alennusmyynnit ovat tänä kesänä entistä suurempia, mutta ovatko vaateliikkeet vielä pelastettavissa? Etujärjestö: "Moni on vaarassa menettää leipänsä"

Notkuvat tarjousrekit ovat vaatekaupoissa jokakesäinen näky. Tänä vuonna alennusmyynnit ovat kuitenkin huomattavasti edellisvuosia mittavampia, kerrotaan Suomen Tekstiili ja Muoti ry:stä (STJM).

Koronavirustilanteen vuoksi muotiliikkeissä kevään sesonkivaatteiden myynti jäi käytännössä täysin välistä. Se sotki vuotuisen syklin ja liiketoiminnan.

– Nyt päällä ovat valtavat alennusmyynit, jotka ovat kaupan näkökulmasta ikään kuin pahempia kuin ennen. Sesonkituotteita on myytävä pienellä katteella, jotta on tilaa uudelle, STJM:n vt. toimitusjohtaja Lasse Wendelin sanoo.

Tulevaan syksyyn ei kuitenkaan voi valmistautua tyhjin taskuin. Siksi tämä kesä on kriittinen monelle muotiliikkeelle.

Wendelin antaa esimerkin kivijalkakaupasta, joka on menettänyt 80 prosenttia myynnistään keväällä. Esimerkki ei ole vain hypoteettinen – jos liikkeillä ei ole ollut verkkokauppaa pystyssä, tuotteiden myynti on saattanut pudota jopa nollaan.

– Liikkeiden elinkelpoisuutta on tuettu esimerkiksi työnantajamaksuja, arvonlisäveroja tai vuokria siirtämällä. Mitään näistä ei kuitenkaan ole annettu anteeksi, joten ne tulevat väistämättä eteen maksettaviksi. Jos tuottoa ei kesällä tule, moni on vaarassa menettää leipänsä syksyllä.

Alennusmyynnit ovat tänä vuonna niin suurempia kuin pidempiä kuin aikaisempina vuosina. Juha Heikanen / Yle

Tukea on tarjolla, mutta riittääkö se?

Muotiliikkeiden ja muotialan yritysten on ollut mahdollista hakea tukea muun muassa Business Finlandilta ja ely-keskuksilta. Myös heinäkuussa uutta kustannustukea on saanut STJM:n jäsenyhdistyksistä tässä vaiheessa kymmeniä.

Pieni osa kustannustukea havitelleista yrityksistä joutui kuitenkin pettymään.

– Toimialaltamme jäi 16 toimialaluokitusta huomioimatta, vaikka olimme asiasta Valtiokonttoriin ja ministeriöön yhteydessä, STJM:n Lasse Wendelin kertoo.

Tällaiseen tilanteeseen on voinut joutua esimerkiksi yritys, joka työskentelee erityistekstiilien parissa. Yritys on saatettu rekisteröidä toimialalle, jota ei kustannustuen hakemisessa noteerata.

– Tavallisesti asialla ei ole sinänsä merkitystä, koska näillä yrityksillä ei ole suurta tilastollista merkitystä. Vaikka isossa kuvassa asia on pieni, toki yksittäistä yrittäjää asia harmittaa, jos kustannustuen saanti jää tästä kiinni.

Wendelin ei kuitenkaan halua kritisoida tukia. Hän uskoo, että valtiolla on hyvä tahto auttaa.

– Ei näistä ikinä täysin tasapuolisia saa, se on selvää.

Tukien lisäksi tarvitaan kuitenkin myös asiakkaita. Kesän mittaan vauhdittunut liiketoiminta on ollut monelle yrittäjälle henkireikä. Toivoa on jäljellä, sillä STJM:n mukaan kesän alennusmyynnit ovat lähteneet käyntiin hyvin.

Alennustuotteita myydään pienellä katteella, mikä on kauppiaan näkökulmasta huono asia. Juha Heikanen / Yle

Jättialeista toivotaan pelastusta

Kuten valtaosassa kivijalkamyymälöitä, myös kauppakeskus Kaaressa sijaitsevassa Sokos-tavaratalossa muodin myynti pysähtyi kuin seinään maaliskuussa. Nyt muotiosastolta löytyy alennusrekkiä toisen perään. Jo kertaalleen alennettuihin tuotteisiin saa päälle vielä lisäalenkin.

Tänä vuonna alennusmyynnit on olleet paitsi suurempia, myös pidempiä.

– Aleaika on purrut hyvin. Tavara on vaihtanut omistajaa ja varastoja on saatu hyvin tyhjennettyä. Kevään ja kesän tuotteet myyvät hyvin, etenkin kun kotimaanmatkailijoita on nyt liikkeellä, kertoo tavaratalon johtaja Milli Teivaala.

Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n vt. toimitusjohtaja Lasse Wendelin arvelee, että taustalla on myös halu tukea yrittäjiä.

– Kuluttajat tuntevat vastuuta auttaa pitämään suomalaista kauppaa hengissä.

Niin Wendelin kuin Milli Teivaalakin uskovat, että osalle kuluttajista on myös syntynyt kevään aikana ostamisen patoumaa, joka purkautuu nyt kuluttamisena.

Ilmiöön samaistuu helsinkiläinen Juulia Lampinen, joka etsi alennusmyynnistä työvaatteita tulevalle syksylle.

– Nyt kun toimistolle pääsee palaamaan, hän iloitsee.

Neljän seinän sisällä ostotarvetta on ehtinyt kertyä.

– Samoja vaatteita on tullut käytettyä kotona tässä keväällä, mikä alkaa jo kyllästyttää. Aleprosentit ovat yllättävän hyvät. Voisi laittaa uusiksi vaikka koko repertuaarin, hän sanoo nauraen.

Tarjousten perässä Kaareen oli saapunut myös Päivi Kosonen. Kerta oli ensimmäinen sitten maaliskuun.

– Ihan virkistävää oli tulla!

Sopivia kenkiä ei alelaareista löytynyt, mutta normaalihinnalla kylläkin.

– Hullunkauppoja ei tullut tehtyä, Kosonen vakuuttaa.

Helsinkiläinen Päivi Kosonen oli ostoksilla kauppakeskus Kaaressa ensimmäistä kertaa kuukausiin. Juha Heikanen / Yle

Mitä tapahtuu ylijäämävaatteille?

Alennustuotteiden määrää katsoessa ei voi olla pohtimatta, saadaanko kaikkea todella myytyä. Ja jos ei, mitä vaatteille tapahtuu?

– Normaaleinakin vuosina on aina tuotteita, jotka eivät niin sanotusti mene koskaan kaupaksi. Niitä myydään poistoerinä tai outleteissa. Lopulta on päätettävä, laitetaanko tuotteet kierrätykseen tai hyväntekeväisyyteen, STJM:n Lasse Wendelin sanoo.

Wendelin arvioi, että vaikka varastoon on jäämässä enemmän tavaraa, myymättömien tuotteiden osuus tuskin on paljoa tavallista suurempi. Varastoon jäävät vaatteet ovat puolestaan pitkälti kevään uusia sesonkivaatteita, jotka jäivät koronan vuoksi rekkeihin.

– Kauppiaat ovat joutuneet pohtimaan, uskaltavatko jättää ensi vuodelle sellaisia tuotteita, jotka eivät ole kovin muotiherkkiä. Siten niistä saataisiin parempi kate, Wendelin selittää.

Näin on tehty esimerkiksi kauppakeskus Kaaren Sokoksessa.

– Myymme nyt pois vain kaikista välttämättömät tuotteet, johtaja Milli Teivaala sanoo.

Suurta vaatteiden ylijäämää ei hänen mukaansa ole tulossa.

– Yhtään erää ei ole lähdössä poltettavaksi. Sen voin luvata.

Sokos Kaaren tavaratalon johtaja Milli Teivaala on iloinen, että asiakkaat ovat löytäneet tiensä alennusmyynteihin. Juha Heikanen / Yle

Syksyä ei voi ennustaa

Vaikka moni kuluttaja ostaa heinäkuussa kesävaatteita, muotialalla katseet on käännetty jo syksyyn.

– Uudet sesonkivaatteet ovat tulossa sisään, Milli Teivaala Sokos Kaaresta kertoo.

Tunteiden vuoristorata ei ole kuitenkaan vielä päättynyt. Koronaviruksen toisen aallon uhka on yhä ilmassa.

– Olemme nyt päässeet takaisin normaaliin rytmiikkaan. Syksy jännittää kauheasti, hän toteaa.

Eikä hän ole ainoa, joka pidättää hengitystään.

– Syksy tulee olemaan kaupoille taloudellisesti vaikeinta aikaa, koska silloin tulisi olla varaa hankkia uusia tuotteita ja maksaa laskut. Jos rahaa ei ole saatu kesän aikana, moni on todella kovissa paineissa, STJM:n Lasse Wendelin sanoo.

Tietoa elinkelpoisuudesta saadaan Wendelinin arvion mukaan elokuun puolen välin tienoilla.

