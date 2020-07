Prinsessan häät peruuntuivat koronaviruksen vuoksi – Beatrice avioitui tänään "salaa" Windsorissa

Prinsessa Beatrice on prinssi Andrew'n ja herttuatar Sarahin vanhempi tytär.

Kuningatar Elisabetin pojantytär prinsessa Beatrice on avioitunut tänään perjantaina kappelissa Windsorin linnan tiluksilla. Brittimedia kuvaa vihkiäisiä salahäiksi, mikä tarkoittaa sitä, ettei lehdistöllä ollut niistä tietoa etukäteen.

Beatricen ja tämän sulhasen Edoardo Mapelli Mozzin piti alkuperäisen suunnitelman mukaan solmia avioliitto jo toukokuussa. Koronaviruspandemian vuoksi pariskunta kuitenkin perui juhlat.

Sulhanen Edoardo Mapelli Mozzi on kiinteistömiljonääri, jolla on sekä Britannian että Italian kansalaisuus. Prinsessa Beatrice on prinssi Andrew'n ja herttuatar Sarahin vanhempi tytär.

Paikalla vihkiäisissä olivat brittimedian mukaan myös kuningatar Elisabet ja Edinburgh herttua, prinssi Philip, jotka ovat eristäytyneet koronaviruksen vuoksi Windsoriin.

Britannian koronarajoitusten vuoksi häissä saa tällä hetkellä olla enintään 30 vierasta. Toukokuuksi suunniteltuihin häihin piti osallistua 150 vierasta. Hääjuhlallisuuksia oli tuolloin määrä viettää Buckinghamin palatsin puutarhassa Lontoossa.

Ilmoitus toukokuisten häiden perumisesta tehtiin koronavirusrajoitusten takia, mutta jo aiemmin tilaisuuden perumisella oli spekuloitu julkisuudessa morsiamen isän vuoksi.

Prinssi Andrew vetäytyi julkisista tehtävistään sotkeuduttuaan viime vuonna skandaalivyyhtiin häneen kohdistuneiden seksuaalirikosväitteiden ja katastrofaalisen tv-haastattelun vuoksi.

Lähteet: Reuters