2000 asukkaan kunnasta tuli julkkisten piilopaikka: "Hirmu moni haluaa tulla ottamaan kanssani selfien"

Puumalan kunnanjohtajan Matias Hildénin mukaan on sattumaa, että kunnasta on tullut monen julkisuuden henkilön kesänviettopaikka.

Torin laidalla suljetun kojun edessä kiemurtaa jo aamulla 20 ihmisen jono. Sen toisessa päässä tönöttävässä leipäkojussa aloittelee työpäiväänsä yrittäjä Ville Haapasalo.

Jono hatsapuri-kojun edessä on Puumalan satamatorilla jo tuttu näky. Hatsapuri on georgialainen kansallisruoka, joka koostuu leivästä ja sulgunijuustosta.

– Suositun tästä varmaan tekee se leipä, ja tottakai hirmu moni haluaa tulla ottamaan kanssani selfien. Olen tässä paikalla aina, kun luukku on auki, näyttelijänä tunnettu Haapasalo toteaa.

Kojulle on alettu järjestää jopa bussikyytejä.

Puumalan kesästä tuli menestys

Satamatorin laidalla istuskelee myös Puumalan kunnanjohtaja Matias Hildén, jolla on syytä hymyyn. Etelä-Savossa Saimaan rannalla sijaitsevassa Puumalassa asuu vakituisesti reilut 2000 ihmistä, mutta kesällä turistit ja mökkeilijät moninkertaistavat kunnan väkiluvun.

Etenkin kuluvan kesän alkupuoli on ollut kunnalle menestys monella mittarilla.

– Veneilijöitä on ollut paljon, ja torilla ollut vilkasta muuallakin ku Haapasalon hatsapuri-jonossa, Hildén myhäilee.

Haapasalon kojun edusta ei kunnanjohtajan mukaan ole Puumalan satamatorin ainoa ruuhkainen paikka. Kalle Purhonen / Yle

Erityisesti pyöräilijöitä on ollut paljon. Siihen on syynsä: Etelä-Savon ja naapurimaakunta Etelä-Karjalan yhdistävä uusi pyöräilyreitti on avattu tänä kesänä. Sitä varten on hankittu Lintusalon ja Sarviniemen välille toinen lautta.

– Siellä on hurjat kasvuluvut. Jo nyt varauksia on saman verran kuin koko liikennettä viime kesänä. Varmaan kapasiteettia tarvitaan ensi kesänä lisää. Vaikea kevät on kääntynyt aivan toiseen ääripäähän, sanoo Hildén.

Puumalan matkailun vetonauloja ovat tietysti Saimaa, metsät ja 60 kilometrin pituinen saaristoreitti, jota peruskorjataan pian laajasti.

– Se on tosi tärkeä juttu. Saaristoreitin varrella on myös aika hyvä palvelutilanne. On yöpymispaikkoja ja ateriapaikkoja.

Saimaa, metsät ja saaristoreitti ovat Puumalan matkailun vetonauloja. Helena Huotari / Yle

Puumala on profiloitunut viime vuosina myös monien julkisuuden henkilöiden kesänviettopaikkana.

Ville Haapasalon lisäksi esimerkiksi näyttelijä Aku Hirviniemi ja Suomen jääkiekkoleijonat viime MM-kisoissa kultaan valmentanut Jukka Jalonen ovat kertoneet mökkeilevänsä Puumalassa. Järjestipä kunta Jaloselle kultajuhlatkin viime kesänä.

Ja on heitä paljon muitakin.

"Jokainen kesä-asukas on yhtä tärkeä"

Kunnalla ei Matias Hildénin mukaan ole ollut sormiaan pelissä julkkisten houkuttelemisessa Puumalaan.

– Uskon, että se on sattumaa. Meillä on 5500 muualta tulevaa loma-asukasta, ja jokainen heistä on yhtä tärkeä.

Kunnanjohtaja ei silti malta olla mainitsematta, että Puumalassa lomailee tukku julkisuudesta tuttuja henkilöitä myös hyvin vähin äänin. He ovat niitä, joista suuri yleisö ei tiedä.

– Kaikki eivät halua kertoa siitä vaan haluavat viettää lomaansa vähän piilossa ja hyvä niin. Olemme aina korostaneet sitä, että julkisuudesta tutut tuovat siteensä Puumalaan julki omalla tavallaan. He ovat tehneet meille tosi hienoa pr-työtä.

Georgialaisen hatsapurin koko ja muoto voivat vaihdella, mutta reseptin suhde on aina sama: puolet juustoa ja puolet taikinaa. Kalle Purhonen / Yle

Sade ja rakeet eivät haittaa

Ville Haapasalon leipäkojulla päivä etenee ja jono pitenee. Parhaimpina päivinä se yltää 20 metrin päähän luukusta ja kiemurtaa infokopin taakse.

Työntekijöiden määrää on pitänyt kasvattaa kahdesta seitsemään.

– Kun satoi vettä ja rakeita, huusimme jonottajille että menkää katokseen. He sanoivat, ettei voi mennä kun menettää paikan. Sateella olen hankkinut pahveja ihmisille päänsuojaksi, kertoo Haapasalo.

Haapasalon mukaan tällä viikolla meni kaupaksi kesän 10 000. leipä. Se on puolet enemmän kuin hän odotti koko kesältä. Suuri suosio oli yllätys.

– Ajattelin, että Puumalassa on paljon veneilijöitä ja turisteja, ja leipä olisi varma tuote. Tämä meni silti paljon isommaksi mitä luulin.

Tulevina kesinä Haapasalo aikookin laajentaa leipäbisnestään muualle Suomeen. Leipomo jää kuitenkin Puumalaan.