Yhdysvaltain korkeimman oikeuden liberaalisiiven tuomarin syöpä uusiutui – aikoo silti pitää tiukasti kiinni tehtävästään

Ruth Bader Ginsburgin terveys on herättänyt huolta jo pitkään.

Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomarin Ruth Bader Ginsburgin syöpä on uusiutunut. Hän kertoo olleensa kemoterapiahoidossa maksassaan olevan syövän vuoksi. Aiemmin häntä on hoidettu keuhkoissa, haimassa ja paksusuolessa olleiden syöpäkasvainten takia.

Kemoterapiahoidot alkoivat toukokuussa, ja ovat potilaan itsensä mukaan tehonneet, uutisoi The New York Times (siirryt toiseen palveluun). Maksasyöpä paljastui tarkastuksessa helmikuussa.

Bader Ginsburg joutui aiemmin tällä viikolla sairaalahoitoon epäillyn infektion vuoksi.

87-vuotias Bader Ginsburg lukeutuu korkeimman oikeuden liberaalisiipeen. Hänen jaksamistaan tehtävässä on jännitetty vapaamielisten yhdysvaltalaisten parissa, sillä presidentti Donald Trump esittäisi hänen korvaajakseen konservatiivista tuomaria.

Vuonna -93 korkeimman oikeuden tuomarina aloittaneen Bader Ginsburgin nimitti tehtävään presidentti Bill Clinton.

Korkeimman oikeuden tuomareista jo nyt enemmistö on konservatiiveiksi arvioituja. Heistä kaksi on Trumpin nimittämiä. Kolme yhdeksästä tuomarista on nimitetty George W. Bushin, kaksi Barack Obaman, kaksi Clintonin ja kaksi Trumpin kaudella.

Tosin konservatiivienemmistöstä huolimatta korkein oikeus on tehnyt viime aikoina useita ratkaisuja, jotka ovat olleet vastoin Trumpin linjauksia.

Bader Ginsburg vakuutti perjantaina, ettei jää eläkkeelle, vaan aikoo jatkaa tuomarina mahdollisimman kauan. Hän arvioi olevansa työkykyinen sairaudestaan huolimatta.

Lue myös:

Yhdysvaltain korkein oikeus: Puolet Oklahoman osavaltiosta on alkuperäiskansan maata

Työnantajalla oikeus kieltää uskonnollisista syistä työntekijää saamasta ehkäisyä sairausvakuutusrahoilla Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain korkein oikeus: Donald Trumpin on luovutettava verotietonsa syyttäjälle – "Trumpin kannalta huono päivä"

Aborttioikeuden puolustajille voitto USA:n korkeimmassa oikeudessa

Yhdysvaltain Korkeimman oikeuden DACA-päätöksen takana oli jälleen yllättävä konservatiivituomarin loikka liberaalien leiriin, toista kertaa tällä viikolla

Lähteet: AP, Reuters