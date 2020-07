Abu Dhabin kruununprinssiä epäillään osallisuudesta kidutukseen – AFP: Ranskassa aloitettu rikostutkinta

Kruununprinssi Mohammed bin Zayed. Kuva on otettu Saksan-vierailulla kesäkuussa 2019.

Kruununprinssi Mohammed bin Zayed. Kuva on otettu Saksan-vierailulla kesäkuussa 2019. AOP

Arabiemiirikuntien Abu Dhabia rautaisessa otteessa pitävä kruununprinssi Mohammed bin Zayed on joutunut Ranskassa rikostutkintaan. Häntä epäillään osallisuudesta Jemenissä kiinni otettujen ihmisten kiduttamiseen, kertoo uutistoimisto AFP.

Ranskassa rikosepäilyjä on selvitelty lokakuusta 2019 lähtien. Ranskan viranomaisille tehtiin ilmoitukset epäillyistä rikoksista prinssin marraskuussa 2018 tekemän Ranskan-vierailun yhteydessä.

Ilmoitusten takana on kuusi jemeniläistä. He ottivat yhteyttä tuomariin, joka on erikoistunut tapauksiin, jotka liittyvät rikoksiin ihmisyyttä vastaan.

Ranskalaisen uutistoimiston AFP:n useiden lähteiden mukaan asian selvittely on nyt muuttunut rikostutkinnaksi ja tapaus on annettu ranskalaisen tutkintatuomarin vastuulle.

Kidutusta tehty pidätyskeskuksissa?

Epäillyt rikokset liittyvät Jemenin jo viisi vuotta jatkuneeseen sisällissotaan, johon alueen muut maat ovat sekaantuneet monin tavoin. Nyt rikostutkintaan johtaneissa tapauksissa on kyse Arabiemiirikuntien Jemenissä ylläpitämissä pidätyskeskuksissa mahdollisesti tehdystä kidutuksesta.

Rikosepäilyt perustuvat siihen, että Arabiemiraattien joukkojen varaylipäällikkönä kruununprinssi olisi vastuussa sotilaiden tekemästä kidutuksesta, sillä hän olisi todennäköisesti antanut "keinot ja käskyt" tällaisten rikkomusten toteuttamiseksi.

Ranskassa laki antaa tuomioistuimille mahdollisuuden käsitellä myös sellaisia epäiltyjä rikosasioita, jotka ovat tapahtuneet jonkin toisen valtion alueella.

Arabiemiraatit mukana Saudi-Arabian liittoumassa

MBZ-lyhenteellä tunnettu prinssi on yksi alueensa vaikutusvaltaisimmista henkilöistä ja hänellä on liittolaissuhde kovaotteisena tunnetun Saudi-Arabian kruununprinssin Mohammed bin Salmanin kanssa.

Yhdistyneet arabiemiirikunnat on osa Jemenin sisällissotaan sekaantunutta Saudi-Arabian johtamaa liittoumaa.

Saudi-Arabian johtama liittouma on tukenut vuodesta 2015 alkaen Jemenin hallituksen joukkoja, jotka taistelevat Iranin tukemia huthikapinallisia vastaan.

Sotimisen seurauksena on kuollut kymmeniätuhansia ihmisiä ja miljoonat ihmiset ovat menettäneet kotinsa.

Lisää aiheesta:

"Tilanne on kauhistuttava" – Sisällissodan repimää Jemeniä uhkaa koronan lisäksi koleraepidemia

Jemenin verinen kriisi mutkistui entisestään – maan eteläosaan julistettiin itsehallintoalue

Ulkolinja: Arabian taistelevat prinssit – öljyvaltioiden uudet hallitsijat sekoittavat maailmanpolitiikkaa

Lähteet: AFP