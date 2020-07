British Airwaysin "taivaan kuningattaret" päättivät matkansa auringonlaskuun – Yhtiön jumbojetit varhaiseläkkeelle: "Sitä oli nautinto lentää"

British Airways on tehnyt päätöksen poistaa viimeisimmät Boeing 747 -koneensa käytöstä ennenaikaisesti. Alkuperäisten suunnitelmien mukaan tämän piti tapahtua vasta neljän vuoden kuluttua, mutta koronapandemian aiheuttama ilmailualan syöksykierre nopeutti yhtiön siirtymistä pienempiin ja taloudellisempiin laajarunkokoneisiin.

Yli 50 vuoden ajan "taivaan kuningattareksi", Queen of the Skies, kutsuttu konemalli on ollut helppo tunnistaa neljästä moottoristaan ja rungon korotetusta etuosasta, jossa on sijainnut matkustamon yläkerta.

Ilmailualan toipuminen pandemiasta vie arvioiden mukaan jopa vuosia. British Airways sanookin, että jumbojettien palaaminen taivaalle on erittäin epätodennäköistä. Yhtiön mukaan koneet siirtyvät eläkkeelle välittömästi.

Vakaa kone lentää

Jumbojetit aloittivat lentomatkustamisen demokratisoinnin 1970-luvulla, kun ensimmäisen 747-100 -variantin tavanomaisessa istuinasettelussa oli jopa 260 edullisempaa turistiluokan paikkaa. Ensimmäisen luokan penkeille yläkertaan sekä alakerran etuosan mahtui 32 matkustajaa ja bisnesluokkaan 74 matkustajaa.

British Airwaysin edeltäjä BOAC otti konetyypin käyttöön vuonna 1971 Lontoon ja New Yorkin väliseen liikenteeseen. Käyttöönotto viivästyi vuodella, koska yhtiöllä oli riitaa lentäjien kanssa uuden koneen käyttämisestä.

Vuonna 1958 BOACin palvelukseen tullut Hugh Dibley kertoo uutistoimisto Reutersin haastattelussa jumbojettien merkinneen uutta aikakautta alalla, vaikka koneen moottoreissa esiintyikin aluksi lastentauteja.

– Konetta oli nautinto lentää, koska se oli niin vakaa, Dibley sanoo.

Laskeutuminen ja rullaaminen vaativat totuttelua, koska ohjaamo sijaitsi lähes 10 metrin korkeudella maasta.

– Kuin olisi laskeutunut kerrostaloa toisesta kerroksesta käsin!

Kaksi yhtiötä jatkaa

British Airwaysin eläkkeelle siirtämät koneet olivat yhtiön suosituinta 747-400 -mallia, jota on vuoden 1989 esittelyn jälkeen myyty ja toimitettu yhteensä 442 kappaletta. Yhteensä jumbojetin eri versioita on tilattu 1 571, joista toimittamatta on 15 rahtiversiota.

Myös Qantas on ilmoittanut lopettavansa jumbojeteillä lentämisen. KLM lensi viimeisimmän lentonsa 747-400-tyypin koneella 28. maaliskuuta Mexico Citystä Amsterdamiin.

Cirium-tutkimusyhtiön mukaan jumbojettien käyttöä matkustajakäytössä jatkavat enää Rossiya sekä Air China.

Uusin 747-8 -variantti kehitettiin kilpailijaksi Airbusin A380:lle, mutta sitä on myyty lähinnä rahtikoneiksi. Boeing ei ole saanut yhtään 747-tilausta vuoden 2018 jälkeen ja edessä onkin A380:n tapaan lakkauttaa legendaarinen tuotantolinja.

Lähteet: REUTERS