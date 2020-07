Helsinki on turistille huoleton matkakohde: "Kuin virus ei olisi enää olemassa" – ulkomaisia matkailijoita vähän rajojen avaamisesta huolimatta

Perinteisissä turistikohteissa on nyt hiljaista. Vincent ja Florence Bardos nauttivat siitä, että kaupungissa on hiljaista.

Perinteisissä turistikohteissa on nyt hiljaista. Vincent ja Florence Bardos nauttivat siitä, että kaupungissa on hiljaista.

Ranskalaisveljekset Vincent ja Florence Bardos ostivat liput Latviaan vain viikkoa ennen loman alkua. Reilun viikon reissun aikana ehtii nähdä Baltian ja vierailla laivalla myös Suomen puolella.

Ranskalaisturistien olo on huoleton: aurinko paistaa, eikä hiljaisessa Helsingissä tarvitse jonottaa turistikohteisiin.

He sanovat, että Suomessa koronatilannekin näyttää niin huolettomalta, että koko viruksen olemassaolon melkein unohtaa.

– Täällä näyttää siltä kuin virusta ei enää olisi. Kellään ei ole maskeja, eikä mistään voisi päätellä, että virus on edelleen meneillään. Tuntuu, kuin virus ei olisi enää olemassa, sanoo Florence Bardos.

Maanantaina matkustusarjoituksia höllennettiin, ja Suomeen pääsee nyt matkustamaan reilusta paristakymmenestä Euroopan maasta. Silti kaupungissa on edelleen hiljaista.

Tavallisesti Suomeen tulee eniten turisteja Venäjältä, Ruotsista, Saksasta, Kiinasta ja Iso-Britanniasta.

Menetetty kesä?

Turistikesä on Helsingissä ollut poikkeuksellisen hiljainen. Tällä viikolla kaduilla on kuitenkin voinut nähdä muutamia turisteja Keski-Euroopasta, sanoo HelsinkiHelpin matkailuneuvoja Sofia Lindblom.

– Koko kesän aikana Baltian maista on tullut turisteja, muutamia Norjasta ja Tanskasta. Tällä viikolla on tullut Saksasta, Sveitsistä, Itävallasta ja Italiasta.

Tavallisena kesänä HelsinkiHelpin matkailuneuvojilla saattaa olla useita satoja asiakkaita päivässä – tänä kesänä asiakkaita on ollut muutamia päivässä, sanoo Niklas Strömberg.

Kevät ja alkukesä ovat olleet matkustilastoissa surkeaa luettavaa. Toukokuussa matkailijoiden yöpymiset vähenivät lähes 96 prosenttia (siirryt toiseen palveluun)(Tilastokekus) vuoden takaisesta. Majoitusala on yksi koronakriisin suurimmista kärsijöistä, eikä kotimaan matkailukaan auta pelastamaaan tilannetta.

Vaikka loppukesästä matkustajien määrä nousisikin, matkailualalla ollaan pääosin kotimaisten turistien varassa ja takkiin arvioidaan tulevan joka tapauksessa miljardeja euroja. Esimerkiksi venäläisten matkailijoiden puuttuminen näkyy Suomessa selvästi.

– Tämä kesä on varmaankin menetetty kesä ulkomaalaisten osalta. Ulkomaisia asiakkaita on Suomessa hyvin vähän, sanoo MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi.

Saksalaisturisti: "Suomalaiset ottavat rennommin"

Satunnaisiin turisteihin on kuitenkin mahdollista törmätä ympäri Suomea.

Saksalais-suomalainen Rene Schwarz on ollut jo useita päiviä Lapissa lomamatkalla. Schwarz kirjoittaa saksaksi Suomi-aiheista blogia (siirryt toiseen palveluun) ja käy usein Suomessa; nyt maa on kuitenkin hiljaisempi kuin aiempina vuosina.

Lapin luonnossa muita turisteja ei ole juuri näkynyt. Keskellä luontoa koronakin tuntuu kaukaiselta, sanoo Schwarz.

– Täällä on mukavan rento olo. Melkein kuin normaalia, meille ihan piristävää. Saksassa korona on jotenkin koko ajan mukana.

Myös Schwarz sanoo ranskalaisturistien tavoin, että Suomessa elämä tuntuu "normaalilta" pitkän, poikkeuksellisen alkuvuoden jälkeen.

– Suomalaiset ottavat rennommin koko asian. Tapauksiakin on Suomessa vähän, mutta Saksassa korona on isommin esillä.

Schwarz tietää, että moni saksalainen on harmitellut Suomen myöhäistä rajojen avautumista. Nyt moni iloitsee, että matkailijat ovat viimein Suomeenkin tervetulleita.

Rene Schwarz käy Suomessa muutamia kertoja vuodessa. Perhe tuli laivalla Suomeen Pohjois-Saksasta.

Kauppatorilla ja lentokentällä hiljaista

Matkailijoiden puuttuminen näkyy Helsingin keskustassa ja lentokentällä. Helsingin kauppatorilla asiakkaat ovat pääosin suomalaisia kotimaanmatkailijoita.

– Tämä koko tori on riippuvainen turisteista. Toivon, että turistit kokevat, että Pohjoismaat on turvallinen paikka tulla ja ihmiset rupeaisivat ajattelemaan, että täällä on turvallista, sanoo torimyyjä Ancelikh Kaspinen.

Myös Helsinki-Vantaan lentokentällä matkustajamäärät ovat edelleen pysyneet maltillisina. Kentällä vierailee tällä hetkellä noin 7 000–8 000 henkeä päivässä, mikä on noin 10 prosenttia vuoden takaisesta päiväkävijämäärästä.

Kuun vaihteessa lentokentälle odotetaan pientä vierailumäärien nousua, kun lentoliikennettä pikku hiljaa lisätään.

Torimyyjä Ancelikh Kaspinen sanoo, että tämän kesän osalta on luovuttu siitä ajatuksesta, että Helsinkiin saataisiin suuria turistimääriä.

