Hillaa on nyt niin paljon, että varomaton tallaa sitä vahingossa – Jade Ekorrelle, 16, hillajänkä korvaa menetetyn kesätyön tienestejä

Ahkera hillastaja voi tänä kesänä päästä kohtalaisiin ansioihin. Runsaasta sadosta huolimatta poimijoille maksetaan reilusti toistakymmentä euroa kilolta, ja hyvällä hillapaikalla astia täyttyy nopeasti.

Myös monet nuoret hankkivat tuloja hillastamalla. Keltaista kultaa kantavat suot ilahduttavat myös 16-vuotiasta Jade Ekorrea, jonka jo sovittu kesätyö peruuntui koronan vuoksi.

– Minulla oli sovittuna töitä koko kesäksi, mutta sitten se peruttiin. Tällä tavalla pystyn korvaamaan tappiota. Olen saanut 15 euroa kilolta. Kyllä täällä voi tienata, kun poimii ahkerasti.

Tänä kesänä ei nälkä pääse yllättämään hillasuolla. 16-vuotias Jade Ekorre on myynyt hilloja 15 euron kilohinnalla. Antti Ullakko / Yle

Ekorre poimii Tervolan Peuranjängällä, ja sielläkin hillasato on runsas. Suurin ongelma tuntuu tänä vuonna olevan olla tallaamatta hilloja.

Hillasato on nyt poikkeuksellisen hyvä koko Pohjois-Suomessa. Hillan kukinta ja pölytys onnistuivat hyvin, ja sama suotuisa kehitys on jatkunut myös sen jälkeen.

Autojono voi paljastaa parhaan hillapaikan

Ekorre on ottanut hillastamisen positiivisuuden ja retkeilyn kannalta, vaikka hyllyvä suo onkin työläs tarpoa.

– Ei tämä ole yhtään niin raskasta kuin ajattelin. Minulle sanottiin, että täällä on paljon hyttysiä ja tämä on raskasta työtä, mutta kyllä tästä selviää.

Jade Ekorrella on hillastuskaverina äidin sisko Saija Iley. Täti neuvoo Jadea liikkumaan hiljakseen, jotta voimat eivät lopu kesken.

– Tässä saa kaksi kärpästä samalla iskulla. Saa kotiin viemisiä ja samalla hyvää hyötyliikuntaa. Minulla on aktiivisuusranneke ranteessa, ja toissa päivänä meni tuhat kaloria täällä tarpoessa. Jonkin verran niitä tuli takaisin, kun söin noita hilloja suoraan suuhun.

Jaden täti Saija Iley on vielä siskontyttöään nopeampi hillojen poimimisessa. Antti Ullakko / Yle

Usein hyvistä hillapaikoista ei haluta kertoa muille, jotta itselle jää poimittavaa. Tänä kesänä poimittavaa riittää kaikille halukkaille.

– Nyt teiden varsilla on suorastaan parkkeerattujen autojen jonoja. Ne paljastavat parhaat hillapaikat, mutta kyllä tänne mahtuu. Kaikki vain tänne poimimaan, Iley sanoo.

Vietnamilaiset hakevat toimeentuloa suolta

Vietnamilainen Dat Nguyen opiskelee Kajaanin ammattikorkeakoulussa. Hän poimii hilloja nopeaan tahtiin saaviinsa.

– Pomomme, joka ostaa meiltä nämä hillat, toi meidät tänne suolle. Hän kehui, että täällä on paljon hilloja, ja niin niitä näyttää olevan.

Dat Nguyenin osa-aikainen työ loppui koronan vuoksi. Hän paikkaa menetystä hillatuloilla. Antti Ullakko / Yle

Suolla ahkeroi Nguyenin lisäksi neljä muuta vietnamilaista hillastajaa.

– Meitä oli kuusi, mutta yksi joutui lähtemään viisumiongelmien vuoksi.

Vietnamilaiset saavat 10–12 euroa kilolta. Myös Nguyenille hillat paikkaavat koronan kolhimaa taloutta. Nguyen sai osa-aikatyön tammikuussa, mutta menetti sen koronan vuoksi maaliskuun puolivälissä.

– Kun poimin 10 kiloa päivässä, saan siitä 100–120 euroa. Se on hyvä summa opiskelijalle, Nguyen laskeskelee.

Antti Ullakko / Yle

Kemiläinen 19-vuotias Kerttu Tolvanen on tänä kesänä käynyt hillassa ensimmäistä kertaa. Hän on poiminut äidille ja äidin kavereille, ja hintana on ollut 17 euroa kilolta. Korona ei juuri vaikuttanut Tolvasen ansiotuloihin. Hän sai kesätyöpaikan hautausmaalta Kemissä.

– Tästä saa mukavasti lisätuloa. Hillastaminen sopii nuorille, koska heillä on tuoretta voimaa tarpoa suolla.