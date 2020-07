Latinalaisen Amerikan koronakaaoksessa on ihmeellinen poikkeus – Näin Uruguay nujertaa virusta

Uruguay on maanosan ainoa maa, jossa koronatilanne on toistaiseksi hallinnassa. Miten siinä on onnistuttu?

MontevideoAutojono matelee kohti drive-in-koronatestipistettä eteläamerikkalaisen Uruguayn pääkaupungissa Montevideossa. Testissä on ruuhkaa, sillä kaupungissa on hiljattain puhjennut useita kymmeniä uusia tartuntoja.

Uruguay on Latinalaisen Amerikan ainoa maa, jossa koronatilanne on toistaiseksi hallinnassa. Se on myös ainoa Amerikoiden maa, josta saa matkustaa Suomeen. Runsaan kolmen miljoonan asukkaan maassa on todettu 1 117 tartuntaa, ja koronaan on kuollut 34 ihmistä.

Menestys perustuu tartuntaketjujen sinnikkääseen jäljittämiseen, testaamiseen ja eristämiseen, kertoo Ylelle biokemisti ja tieteellisen korona-asiantuntijaryhmän koordinaattori Rafael Radi.

– Tilanne on hallinnassa niin kauan, kun pystymme jäljittämään tartuntaketjut. Se on vielä mahdollista, koska tartuntoja on ollut vähän. Kun ne leviävät, alkulähteen perässä ei ole enää mahdollista pysyä. Niin kävi esimerkiksi Argentiinassa, hän sanoo.

Martina Elgue kuljetti koronatestipulloja montevideolaisessa laboratoriossa. Johanna Pohjola / Yle

Tutkijaryhmineen hallitusta konsultoivan Radin mukaan jäljittäminen vaatii paljon käsityötä, kuten puhelinsoittoja ja kyselytutkimuksia. Lisäksi uusi kännykkäsovellus ilmoittaa käyttäjille liikkumisesta tartunnan saaneen lähellä.

Uruguayn etuna pidetään myös pitkäaikaista kotilääkärijärjestelmää: oireilevat ihmiset saavat testaajan kotiinsa sen sijaan, että he menisivät sairaalaan, jossa tartuttaisivat muita.

Kun testi on lääkärin määräämä, se on testattavalle ilmainen. Ne kustannetaan hallituksen perustamasta koronarahastosta.

Kansa noudatti suosituksia

Onnistumisen taustalla on ennen kaikkea täsmällinen puuttuminen, arvioi Amerikan terveysjärjestön Uruguayn-edustaja, kirurgi Giovanni Escalante. Uruguayn hallitus keskeytti koulut ja tapahtumat heti, kun ensimmäiset tartunnat todettiin maaliskuussa.

– Kyse ei ole onnesta. Uruguaylla oli samat riskit kuin koko Latinalaisella Amerikalla. Maa valmistautui ajoissa Kiinan ja Euroopan kokemusten perusteella, Escalante sanoo.

Maskit ovat Uruguayssa pakollisia esimerkiksi virastoissa, liikkeissä ja busseissa. Johanna Pohjola / Yle

Uruguayssa ei missään vaiheessa ole ollut pakollista ulkonaliikkumiskieltoa, mutta ihmiset noudattivat suosituksia kotona pysymisestä, etäisyydestä ja maskeista. Nyt yhteiskuntaa on jo avattu tapahtumia, teattereita ja jalkapalloliigaa lukuun ottamatta.

– Karanteeni perustui vapauteen ja läpinäkyvään tiedottamiseen. Ihmiset ottivat sen vastuullisesti, etsivät tietoa ja tekivät yhteistyötä, Escalante sanoo.

Asiantuntijoiden mukaan pandemiaa ovat pitäneet aisoissa myös väljähkö asumistiheys, globaalisti syrjäinen sijainti, korkea hygieniataso ja laadukas julkinen terveydenhuolto. Lämmin syksykin auttoi: tuulettaminen oli helppoa, eivätkä koronaoireet sekoittuneet nykyiseen talvikauden flunssaan.

Ihmiset jonottivat ostoskeskukseen Montevideossa, kun ne avautuivat kesäkuussa. Raul Martinez / EPA

Virheitäkin on tehty, sanoo koronatestejä tekevän ATGen-laboratorion johtaja Fabricio Sarlos. Ensimmäiset tartunnat tulivat Euroopassa liikkuneilta ihmisiltä. Kesti jonkin aikaa, että maahan saapujat määrättiin karanteeniin.

– Teimme monia asioita hyvin, mutta joitakin myöhässä. Laskimme maahan 5 000 ihmistä ilman kontrollia. Tuntui kauhealta, kun tajusin, mistä tartuntoja alkoi tulla, Sarlos sanoo.

Lentoliikenne lakkautettiin pian. Heinäkuussa avattiin lentoyhteys Espanjan Madridiin. Tällä hetkellä maahan saapuvilta vaaditaan negatiivinen koronatesti sekä vähintään viikon kotikaranteeni ja uusi testi.

Suurin riski tulee Brasiliasta

Asiantuntijat pitävät suurimpana uhkana maarajaa Brasilian kanssa. Naapurimaassa koronatilanne on synkkä ja kaoottinen.

Lue lisää: Korona leviää nyt Brasilian pääkaupungissa – "Tilanne on pahimmillaan"

Vaikka rajat on suljettu muilta kuin kansalaisilta ja oleskeluluvan saaneilta, työntekijöiden mukana on Brasiliasta tullut jo kaksi tartuntarypästä.

Emilia Torriglia (vas.) ja Gabriela Sabaj rekisteröivät koronatestituloksia montevideolaisessa laboratoriossa. Johanna Pohjola / Yle

– En usko, että mikään maa on turvassa. Tilanteet voivat muuttua nopeasti. Esimerkiksi Costa Rica kuului vielä kesäkuun alussa Uruguayn kanssa Latinalaisen Amerikan maihin, joissa korona on hallinnassa. Sitten tilanne lähti hallinnasta, Rafael Radi sanoo.

Uruguayn tuorein tartuntarypäs on viime päivinä levinnyt pääkaupunki Montevideossa, jossa asuu vajaa puolet maan asukkaista. Moni kaupunkilainen on huolissaan.

– Pelkään, että Uruguayn tilanne yhtäkkiä muuttuu. Olemme pärjänneet tähän asti niin hyvin, sanoo montevideolainen Dora Díaz.

Dora Díaz (oik.) odotti bussia Montevideon vanhassa kaupungissa maanantaina. Johanna Pohjola / Yle

– Pahinta on epävarmuus. Emme tiedä, koska tämä kaikki loppuu. Päättymispäivää ei ole, sanoo liikunnanohjaaja Gabriela Vasal.

Rafael Radin mukaan on väistämätöntä, että ryppäitä syntyy. Hankaluutta lisää, että osa kantaa virusta oireettomana.

– Rypäs oli odotettavissa. Toistaiseksi olemme pystyneet selvittämään ja eristämään ne nopeasti. Valppauden tulee olla jatkuvaa ja täysimääräistä vielä useita kuukausia, kunnes koronaan saadaan rokote ja laajempi immuniteetti, hän sanoo.

