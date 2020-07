Herätys: EU-johtajat kokoustaneet elvytyspaketista läpi yön, matkailussa alkamassa Suomi-buumi, amerikkalaisasiantuntijat pohtivat Trumpin suosiota

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on keskustellut Brysselissä sunnuntaina muun muassa (vasemmalta oikealle) Hollannin pääministerin Mark Rutten, Itävallan liittokanslerin Sebastian Kurzin, Tanskan pääministerin Mette Frederiksenin ja Ruotsin pääministerin Stefan Löfvenin kanssa.

EU-johtajat ovat kokoustaneet läpi yön – tulosta odotetaan yhä

EU-maiden johtajat ovat neuvotelleet läpi yön EU:n monivuotisesta budjetista ja vahvasti mielipiteitä jakavasta elvytysrahastosta. Mediatietojen mukaan neuvottelupöydässä olisi nyt aiempaa tasapuolisempi esitys, joka laskisi tukisummien määrää ja nostaisi lainojen osuutta. Sunnuntain neuvotteluja on käyty aamuyöhön asti, eikä keskustelujen mahdollista tulosta ole vielä kerrottu julkisuuteen.

Tästä voi alkaa kotimaanmatkailun nousukausi – etenkin nuoret löytäneet Suomi-helmien äärelle

Anni Vilkki, 26, ja Jani Keto, 25, hankkivat ensimmäisen matkailuautonsa vappuna. Pariskunta vietti viime kuussa kesälomansa Suomessa tuoreina karanaanareina. Niko Mannonen / Yle

Koronakesästä voi tulla 2000-luvun kiihkein kotimaanmatkailun sesonki. Korona vei ravintoloista ja hotelleista ulkomaanmatkailijat, mutta nyt suomalaisturistit ovat alkaneet täyttää ulkomaanmatkailijoiden jättämää vajetta. Suomalaiset hamuavat etenkin veden äärelle, mutta miten Suomi-buumi säilytetään?

Palaatko enää koskaan toimistolle?

Toimitiloja tarvitaan tulevaisuudessakin, mutta yhä useampi tajuaa, että toimistolla kannattaa olla vain silloin, kun siihen on syy. Kuvituskuva. Kalle Niskala / Yle

Etätyön yleistyminen on saanut jotkut yritykset pohtimaan toimitilojen vähentämistä. Esimerkiksi DNA:n on suosinut etätöitä jo ennen koronapandemiaa. Sen pääkonttorilla on 550 työpistettä, vaikka siellä työskentelee yli 800 ihmistä. Toimitilojen vähentäminen ei ole vielä suuri trendi, mutta isoihin muutoksiin varaudutaan, sanoo Ilmarisen vuokrauspäällikkö Ville Laurila.

Miten korona ja BLM-liike vaikuttavat Trumpin suosioon vaa’ankieliosavaltiossa?

Black Lives Matter -protestien myötä Yhdysvalloissa on liikehdintää, jollaista ei ole nähty vuosikymmeniin. Arkistokuva New Yorkista heinäkuun alusta. Justin Lane / EPA

Miten koronariisi ja Black Lives Matter -liikehdintä näkyvät Yhdysvaltojen niin sanotuissa vaa’ankieliosavaltioissa, jotka ratkaisevat vaalit? Soitimme asiantuntijoille Michiganiin ja Pennsylvaniaan. Selvitimme myös, riittääkö poikkeusvuoden kuohunta murentamaan republikaanien tuen Texasissa.

Arabiemiraattien Toivo-luotain lähti kohti Marsia

Taitelijan näkemys Arabiemiraattien al-Amal-luotaimesta japanilaisen raketin vauhdittaman matkansa alussa. Arabiemiraattien avaruushallinto

Arabiemiraattien Al-Amal- eli Toivo-luotain on lähtenyt matkaan kohti Marsia. Luotain laukaistiin Japanista sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa. Sen on määrä saavuttaa Mars helmikuussa. Marsin kiertoradan ovat tähän mennessä saavuttaneet vain Yhdysvallat, Neuvostoliitto/Venäjä, Euroopan avaruusjärjestö Esa ja Intia.

Sää muuttumassa epävakaiseksi

Maanantaina sää on vielä enimmäkseen poutainen, ja sadekuuroja kehittyy vain paikoin. Etenkin idässä lämpötila kohoaa vielä monin paikoin 25 asteeseen.

Poutasäästä ja lämmöstä kannattaa nauttia nyt, sillä tiistaiaamuna Ruotsin ja Norjan yllä mutkitellut säärintama liikahtaa Suomen ylle ja tuo mukanaan sade- ja ukkoskuuroja. Viikon edetessä sateita tulee päivittäin eri puolilla maata.

Voit lukea lisää säästä Ylen sääsivuilta.