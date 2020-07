Koronavirustartunnat jälleen nopeassa kasvussa Espanjassa – Miksi Barcelonasta tuli uusien tartuntojen keskus?

BarcelonaKataloniassa rekisteröitiin sunnuntaina 994 uutta tartuntaa (siirryt toiseen palveluun), joista suurin osa on Barcelonan suurkaupunkialeella.

Koko Espanjassa tartuntaryppäitä on yhteensä yli 180, mutta pääosa niistä on hallinnassa.

Suurin tartuntarypäs on Katalonian Lleidassa. Lleidassa sijaitseva Segriàn alue asetettiin karanteeniin jo heinäkuun alussa. Rekisteröityjä tartuntoja on (siirryt toiseen palveluun) alueella kertynyt lähes 4 000 noin kuukauden aikana.

Myös muualla Espanjassa Andalusiassa, Aragonissa ja Galiciassa on ollut suuria tartuntaryppäitä.

Maskipakon rikkomisesta voi Kataloniassa saada sadan euron sakon. Maija Salmi / Yle

Tartunnat ovat levinneet erityisesti vihannes- ja hedelmätarhoilla työskentelevien siirtotyöntekijöiden keskuudessa.

Perjantaina Katalonian aluehallinto suositteli Barcelonan ja sen lähikuntien ja -kaupunkien asukkaita pysymään mahdollisimman paljon kotona. Elokuvateatterit, yökerhot, leikkipuistot ja kuntosalit suljettiin. Ravintoloiden ja baarien asiakasmäärää rajoitetaan puoleen aiemmasta.

Myös vanhainkodeissa vierailu on toistaiseksi kielletty.

Kiristetyistä turvatoimista, kuten maskipakon laajentamisesta huolimatta virus leviää Barcelonassa nopeasti. Listasimme tekijöitä, jotka selittävät Barcelonan uusien tartuntojen määrää.

1. Ongelmia jäljityksessä

Espanja on Italian ohella kärsinyt pahiten Euroopassa epidemiasta. Espanjassa virustartuntojen jäljitykseen käytettävät resurssit (siirryt toiseen palveluun) ovat pienemmät kuin Italiassa ja monissa muissa EU-maissa.

Koko Espanjassa on El Pais -lehden keräämien tietojen (siirryt toiseen palveluun)mukaan 3 500 työntekijää, joiden tehtävänä on jäljittää tartuntaketjuja. Todellinen tarve olisi yli kaksinkertainen eli vähintään 8 500 henkilöä.

Jäljittämiseen käytetyt resurssit vaihtelevat merkittävästi eri itsehallintoalueiden välillä. Esimerkiksi Kataloniassa tartuntoja jäljittää ainoastaan 150 työntekijää. Barcelonan Vall d'Hebronin sairaalan johtavan epidemiologin Magda Campinsin mukaan jäljittäjiä tarvittaisiin Kataloniassa lähes 2 000. (siirryt toiseen palveluun)

Asiantuntijoiden mukaan virus etenee Barcelonassa hallitsemattomasti juuri tartuntaketjujen jäljittämiseen liittyvien ongelmien vuoksi.

Poikkeustila päättyi koko Espanjassa kuukausi sitten, ja sen jälkeen Barcelonassa on rekisteröity päivittäin vähintään sata uutta tartuntaa. Tilanne on lähes päinvastainen Espanjan pääkaupunkiin Madridiin verrattuna, jossa uusien tartuntojen määrä ei ole tilastojen mukaan kääntynyt merkittävään nousuun.

Hengityssuojain on pakollinen kaikille yli 6-vuotiaille. Josep Lago / AFP

2. Viljelyalueen läheisyys ja asukastiheys vaikuttavat

Espanjan suurin tartuntarypäs sai alkunsa alle kahden tunnin matkan päästä Barcelonasta sijaitsevassa Lleidassa.

Segriàn viljelyalueella virus lähti leviämään erityisesti vihannes- ja hedelmätiloilla työskentelevien kausityöläisten keskuudessa. Tilojen työntekijät asuvat usein ahtaissa asuntoloissa.

Tautiryppään vuoksi kausityöntekijöiden elinolosuhteet ovat (siirryt toiseen palveluun) nousseet jälleen puheenaiheeksi Espanjassa. Työntekijät ovat kertoneet heikoista olosuhteistaan myös medialle. (siirryt toiseen palveluun)

Barcelonan metropolialueella tartuntaryppäät ovat keskittyneet alemman keskiluokan suosiossa oleville alueille, joissa ihmiset asuvat niin ikään ahtaasti.

Barcelona on yksi Euroopan tiheimmin asutuista kaupungeista, mikä luo otolliset olosuhteet viruksen leviämiselle.

Maskin käyttöön kehottavat graffitit ovat ilmestyneet Barcelonan kaduille. Kataloniassa maski on ollut heinäkuusta lähtien pakollinen, vaikka turvavälin pitäminen olisikin mahdollista. Maija Salmi / Yle

3. Oireettomat tartuttajat ja suojatoimien laiminlyönti

Barcelonassa ilmestyvän El Periódico -lehden mukaan 30 prosenttia uusista tartunnoista todetaan alle 35-vuotiailla. Monet heistä ovat oireettomia, eivätkä he siksi välttämättä ole tietoisia tartunnasta.

Barcelonan polyteknisessä yliopistossa epidemiariskejä tutkiva Daniel López Codina sanoo lehden haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että virus on levinnyt myös suojatoimien laiminlyönnin seurauksena suurissa kokoontumisissa.

Heinäkuun alussa Kataloniassa kiristettiin maskipakkoa. Maskipakkoa on laajennettu myös lähes kaikilla muilla itsehallintoalueilla. Nyt sen käyttö on pakollista myös silloin, kun turvavälin pitäminen on mahdollista.

Espanjassa maskipakon rikkomisesta voi saada sadan euron sakon. Ravintoloille ja baareille suojatoimien laiminlyönti voi pahimmillaan maksaa kymmeniätuhansia euroja.

López Codinan mukaan sekä kaupunkilaiset että viranomaiset ovat ottaneet maskipakon ja muut suojatoimet kuitenkin liian rennosti. Yksi Barcelonan tautiryppäistä sai alkunsa 80 osallistujan syntymäpäiväjuhlista (siirryt toiseen palveluun).

Espanjan terveysministeriön mukaan noin 40 prosenttia uusista tartuntaryppäistä (siirryt toiseen palveluun) on peräisin perhejuhlista ja muista kokoontumisista.

Barcelonan vieressä sijaitsevassa L´Hospitaletin kaupungissa tartuntoja on rekisteröity ennätysmäärä. Siellä turvatoimia on kiristetty entisestään. Enric Fontcuberta / EPA

Ministeri: Ei vielä toinen aalto

Kesällä uimarantojen kapasiteettia on rajoitettu eri puolilla Espanjaa, mutta niitä on jouduttu viime viikkoina sulkemaan liiallisen kävijämäärän seurauksena. Sunnuntaina viranomaiset sulkivat Barcelonassa kolme rantaa (siirryt toiseen palveluun).

Espanjan terveysministerinSalvador Illan mukaan tartuntojen kasvusta huolimatta Espanjassa ei voida vielä puhua epidemian toisesta aallosta. (siirryt toiseen palveluun) Hän kuitenkin myönsi, että Barcelonassa kaikkia tartuntaketjuja ei pystytä enää jäljittämään.

Katalonian aluehallinto ei ainakaan vielä suunnittele (siirryt toiseen palveluun)alueen täyseristystä ja karanteenipakkoa. Aluejohtaja Quim Torra on pyytänyt kansalaisia noudattamaan suosituksia (siirryt toiseen palveluun).

– Sairaaloiden tilanne on toistaiseksi vakaa, Torra sanoi keskusteltuaan Katalonian sairaaloiden johtajien kanssa sunnuntaina.

Myöskään virukseen kuolleiden määrä ei ole lähtenyt nousuun tartuntojen lisääntymisestä huolimatta.

Lue myös:

Koronatartunnat lisääntyivät ja turvatoimia kiristetään Espanjassa – maskipakon rikkomisesta voi napsahtaa sadan euron sakko Kataloniassa

Johan Kullas sai keväällä mahdottoman oloisen tehtävän, nyt hänen elämäntyönsä on pitää koronavirusta kurissa