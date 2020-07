EU-neuvottelut: Mitä Suomi haluaa, mistä neuvotteluiden pitkittyminen kertoo, entä Brysselin ilmapiiri? Eurooppa-tutkija kertoo

On koko Euroopan tappio, jos EU:n budjettia ei saada uudistettua suuntaan, jossa esimerkiksi tutkimus korostuisi, sanoo tutkija Timo Miettinen.

Euroopan Unionin jäsenmaat ovat neuvotelleet Brysselissä perjantaista asti unionin monivuotisesta budjetista ja elvytysrahastosta.

Neuvotteluiden keskeisimmät kysymykset ovat rahaston koko, jakoperiaate sekä jäsenmaiden ja komission rooli rahaston valvonnassa.

Jäsenmaiden välillä on erimielisyyttä etenkin 750 miljardin euron elvytysrahaston painotuksesta. Alkuperäisessä esityksessä avustusten osuus oli 500 miljardia ja lainojen osuus 250 miljardia. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel teki lauantaina uuden esityksen, jossa avustuksina annettavien tukisummien määrää on laskettu 450 miljardiin ja lainojen osuutta nostettu 300 miljardiin.

Neuvottelut ovat vaikeat. Suomen pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi sunnuntaina, että ne voivat kestää maanantaihin saakka. Mitä tiedämme neuvotteluista nyt, ja mitä voimme päätellä? Kysyimme Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkija Timo Miettiseltä.

Mitä Suomi haluaa? Pääministeri Sanna Marin on ilmaissut, että Suomi haluaa pienentää elpymisipaketin kokoa ja vähentää avustuksen osuutta. Voisiko Suomelle olla hyväksyttävissä puolet lainaa ja puolet tukea?

– Tässä neuvotellaan kahdesta kokonaisuudesta: 7-vuotisesta rahoituskehyksestä eli budjetistä ja elpymisrahastosta. Elpymisrahasto on näistä väliaikainen, ja EU saisi ottaa omaa lainaa ja investoida kohteisiin erityisesti niissä maissa, jotka ovat kärsineet koronakriisistä, Timo Miettinen sanoo.

– Suomi haluaa pienempää elpymisrahastoa ja pienentää myös suorien tukien osuutta elpymisrahaston sisällä.

– "Nuukien maiden" linja EU:n budjetin kasvattamiseen on ollut hyvin tiukka. Tässä Suomi ei ole ollut näiden tiukimpien maiden linjoilla, sillä Suomella on myös merkittäviä saanteja. Suomi ei ole halunnut assosioitua tähän tiukimpaan blokkiin, koska Suomi haluaa turvata omat saantonsa, varsinkin budjetissa. Elpymisrahaston yleissuunnan suhteen Suomi näyttää asemoituvan neljän niukan maan linjoille.

Avustusosuuden pienentämistä on vaatinut erityisesti niin sanottu Nuuka nelikko eli Hollanti, Itävalta, Tanska ja Ruotsi. Myös Suomi on ollut samoilla linjoilla. Kuinka paljon "nuukat" haluaisivat muuttaa lainojen ja avustusten suhdetta, jotta ehdotus kelpaisi?

– Hollannin ja Itävallan linja tuntuu olevan, että suorat tuet pitäisi laskea jopa alle 200 miljardiin eli pienentää huomattavasti tätä paketin kokoa. Voi olla, että tämä on tyypillinen strategia: lähdetään kaukaa näissä vaatimuksissa ja tullaan lähemmäs, Timo Miettinen sanoo.

– Jos toiset vaativat 500 miljardia ja toiset alle 200 miljardia, siinä on kuilu ylitettäväksi.

Mitä neuvotteluiden haastavuus kertoo EU:n tilanteesta?

– EU:n budjetti näyttää olevan todella konservatiivinen instrumentti, jonka rakenteita on vaikea muuttaa. Seitsemän vuoden aikana on puhuttu, että on saatava investointeja vihreään teknologiaan ja tutkimukseen. Kun tullaan kysymykseen, että jostakin pitäisi leikata, se osoittautuu hankalaksi, Timo Miettinen sanoo.

– Ehkä jäsenmaiden pattitilanne kertoo myös siitä, miten vaikeaa on toimia tilanteessa, jossa jokainen maa pystyy pysäyttämään päätöksenteon veto-oikeudella.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel teki jo yhden kompromissiehdotuksen. Miten kova kolaus se on Michelin arvovallalle, jos ei saada mitään nyt aikaan?

– En usko, että se on henkilöriippuvainen kysymys. Jäsenmaat ovat vain kaukana toisistaan.

– Samalla tavoin se olisi kolaus Saksan Angela Merkelille ja Ranskan Emmanuel Macronille, jotka ovat elpymisrahaston arkkitehtejä.

– Pitkään oli puhetta, että budjettia pitäisi saada modernisoitua, jotta esimerkiksi tutkimus korostuisi. Tämän tyyppinen ajattelu on selvästi häviämässä tämän prosessin seurauksena, kun kaikki haluavat pitää kiinni vanhoista vaatimuksistaan. Tässä mielessä on tappio koko Euroopalle, jos tätä budjettia ei saada uudistettua taloutta uudistavaan suuntaan.

Millaiselta neuvotteluiden ilmapiiri vaikuttaa? Esimerkiksi Unkarin pääministeri Victor Orbán on julkisuudessa sanonut Hollannin pääministeri Mark Rutten vihaavan häntä.

– Nämä ovat tiivistyneet muutamaan henkilöön. EU on myös aina maiden omaa sisäpolitiikkaa ja eri valtiojohtaja puhuvat myös omille äänestäjilleen ja siinä nämä maakohtaiset erot tulevat esiin. Hollannin tiukassa linjassa on myös sisäpolittiista vääntöä. Tämä on tyypillistä myös EU-neuvotteluissa, että niitä käydään kotimaista yleisöä silmällä pitäen.

Mitkä lopputulemat neuvotteluissa ovat nyt realistisia?

– Budjetti on kysymys, joka on pakko saada jossakin vaiheessa syksyä maaliin. Näyttää siltä, että varsinkin Saksalla ja Ranskalla on iso halu viedä elpymisrahasto osana tätä budjettia eteenpäin, ja näistä yritetään päättää nyt yhdessä.

– Jos viikonlopun aikana ei päästä päätökseen, on mahdollista, että valtion johtajat kokoontuvat vielä heinäkuun aikana miettimään uutta kompromissiesitystä. Jos sekään ei onnistu, sitten syksyn aikana. Pidän mahdollisena, että molemmat saadaan jossakin vaiheessa vietyä maaliin, mutta on hankala sanoa, missä vaiheessa.

On väläytelty myös vaihtoehtoa, että rahoituskehys ja elpymispaketti neuvoteltaisiin erikseen. Olisiko tämä mahdollista?

– On se mahdollista. EU:n toiminnan kannalta budjetti on keskeisempi. Ympäri Eurooppaa on laaja yhteisymmärrys siitä, että nämä pitäisi saada maaliin yhdessä. Se on vielä se perusskenaario, josta lähdetään.

Miten tässä käy Suomen ajamalle oikeusvaltioperiaatteelle?

– On näyttäytymässä, että se on jonkinlainen pettymys Suomen näkökulmasta. Oikeusvaltioperiaatteen kytkemiseksi tähän budjettiin ei sitten kuitenkaan ole ollut ihan älyttömään laajaa tukea Länsi-Euroopan ulkopuolella. Monelle Etelä-Euroopan maalle on tärkeämpää saada elpymisrahasto ja budjetti sovittua kuin saada oikeusvaltioperiaate kytkettyä siihen.

Timo Miettinen vierailee tänään Ylen uutisissa kello 20.30 puhumassa EU:n neuvotteluista. Voit katsoa uutiset myös Yle Areenasta.

