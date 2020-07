Syyriassa äänestetään parlamentista – kolmannet vaalit sodan aikana, ensimmäiset hallinnon takaisin valtaamilla alueilla

Yhdeksän vuotta jatkuneen sisällissodan runtelemassa Syyriassa on äänestetty sunnuntaina parlamenttivaaleissa. Poliittista muutosta vaaleissa ei ole odotettavissa, sillä presidentti Bashar al-Assadia tukevat puolueet saavat valtaosan parlamenttipaikoista.

Vaaleja lykättiin keväällä kahdesti koronaviruspandemian takia, ja sunnuntainakin äänestyspaikoilla oli käytössä varotoimia tartuntojen ehkäisemiseksi. Syyrian hallinto julkisti myös presidenttiparista kuvan äänestämässä maskit kasvoillaan.

Syyrian presidentti Bashar al-Assad ja hänen vaimonsa Asma al-Assad äänestivät sunnuntaina Syyrian hallituksen tiloissa. Syyrian valtiollinen uutistoimisto / EPA

Kyseessä ovat kolmannet vaalit sodan aikana. Edellisten, vuoden 2016 vaalien jälkeen al-Assadin asema on vain vahvistunut, kun hallinto on Venäjän ja Iranin tuella vallannut kapinallisilta takaisin laajoja alueita. Kapinallisten hallussa on enää osa Idlibin maakunnasta, johon sovittiin tulitauko maaliskuussa.

Samalla oppositioryhmät ovat heikentyneet, eivätkä sotaa ulkomaille paenneet miljoonat syyrialaiset voi vaaleissa äänestää.

Maanpaossa elävä opposition johtohahmoihin kuuluva Nasr al-Hariri kuvaili sunnuntain vaaleja farssiksi, joissa “valitaan valeparlamentti, jonka kautta säädetään lakeja vallanpitäjien eduksi”.

Vajaan 1 700 ehdokkaan joukossa on paljon tunnettuja liikemiehiä, joista monet lupaavat suitsia kiivasta inflaatiota ja parantaa sodan tuhoamaan infrastruktuuria. YK:n alaisen Maailman ruokaohjelman mukaan ruuan hinta on Syyriassa jo 20-kertainen sotaa edeltävään aikaan verrattuna.

Sodan lisäksi Syyrian taloutta kurittavat länsimaiden pakotteet ja naapurimaa Libanonin talouskriisi.

Bashar al-Assadilla tuli heinäkuussa täyteen 20 vuotta Syyrian presidenttinä. Ensi vuonna on määrä järjestää seuraavat presidentinvaalit. Niihin ehdokkaiksi mielivien on saatava kirjallinen suositus kymmeniltä parlamenttiedustajilta.

Lähteet: AFP, Reuters, AP