Kuvat: Vaaratiedote annettu, Tampereella teollisuusalueen palosta leviää terveydelle haitallista savua – Yle seuraa

Tampereelle on annettu vaaratiedote Linnainmaan ja Pappilan alueelle terveydelle haitallisen savun takia. Alueen asukkaita kehotetaan pysymään kotona sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto.

Ihmisiä pyydetään välttämään liikkumista Linnainmaan ja Jankan alueella. Vaaratiedote tuli kello yhdeksältä.

Marjut Suomi / Yle

Pelastuslaitos sai maanantaina aamulla suurhälytyksen itäiselle Tampereelle, teollisuusalueelle ohitustien ja Sammon valtatien risteykseen. Alueella on esimerkiksi autopurkaamoja, huoltoa sekä muuta ajoneuvoihin liittyvää toimintaa.

Hälytys tuli ensin liikennevälinepalosta, mutta luokitus muutettiin kohta suureksi rakennuspaloksi.

Hetkeä myöhemmin selvisi, että Enerkon energia- ja ympäristöpalvelun toimipisteessä palaa energiapuukasa.

Paikalla oleva Ylen toimittaja Petri Lassheikki kertoo, että tulipalosta aiheutuu kovasti savua, joka käy henkeen.

– Koko ajan tulee uusia paloautoja paikalle Sammontietä pitkin. Yksi poliisiauto on rauhoittamassa liikennettä Sammon valtatien ja Hautalantien risteyksessä. Savu käy henkeen vielä kaukana palopaikalta, Lassheikki kertoo.

Savua muodostuu runsaasti. Marjut Suomi / Yle

Palava kasa on noin hehtaarin kokoinen

Pirkanmaan pelastuslaitoksen mukaan palava kasa on noin hehtaarin kokoinen. Palo on saanut alkunsa todennäköisesti paikalla olleesta työkoneesta. Palokunnan yksiköitä on paikalla sammuttamassa yli 20.

Päivystävä palomestari kertoo Ylelle, että sammutustyöt tulevat kestämään todella pitkään.

Hälytys Hautalantielle tuli kello 07.50.

Seuraamme tilannetta.

Paikalle tulee koko ajan uusia pelastusyksiköitä. Marjut Suomi / Yle