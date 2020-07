Matonpesijät kuulivat, että 6 pesupaikkaa on lähdössä alta – kaupungin päässä alkoi puhelin soida: "Luulen, että säästöjä pitää ruveta kasaamaan muualta"

Mattojen kuteisiin talven aikana kertynyt lika saa kyytiä Savistenpellon matonpesupaikalla Kouvolan Kuusankoskella.

Mattojen kimpussa ahertaa pari paikallista pesijää, jotka kertovat matonpesun olevan jokakesäinen perinne.

Pian he saattavat kuitenkin joutua vaihtamaan matonpesupaikkaa, sillä tuttua paikkaa ei tulevaisuudessa enää ehkä ole.

Kouvolan kaupunki suunnittelee kuuden kuivan maan matonpesupaikanlakkauttamista. Savistenpellon lisäksi lakkautuslistalla ovat myös Väkkärän, Valkealan kirkonkylän, Vekaranjärven, Utin ja Tirvan matonpesupaikat. Jos esimerkiksi kyläyhdistykset eivät ota matonpesupaikkoja hoitoonsa, ne purettaisiin nuijan kolahdettua pöytään. Ensi vuonna mattoja ei enää pestäisi.

– On harmi, jos tämä paikka lakkautetaan, Savistenpellossa mattojaan kuuraava Pentti Hatvala toteaa.

Pentti Hatvala pesee mattojaan Savistenpellon matonpesupaikalla Kuusankoskella. Antro Valo / Yle

Kuusi matonpesupaikkaa on valittu lakkautuslistalle vähäisen käytön, huonon kunnon ja vanhentuneen tekniikan perusteella. Ylen haastattelemat matonpesijät kuitenkin kertovat, että ainakin joillakin pesupaikoilla on välillä pesijöitä jonoksi saakka.

Kaupungin teknisen lautakunnan puheenjohtajan Janne Wallin mukaan kaupunkilaiset ovat ottaneet häneen yhteyttä pesupaikkojen säilyttämisen puolesta.

– Minulle on henkilökohtaisesti tullut viisi tai kuusi puhelua. Se on aika paljon siinä mittakaavassa, kuinka paljon ihmiset ylipäätään lähestyvät asioissa ja kertovat mielipiteitään. Myös virkamiehille on varmaan tullut yhteydenottoja, Janne Wall sanoo.

Kaupunki on budjetoinut kaikkiin matonpesupaikkoihin yhteensä 35 000 euroa. Kaupunkilaiset ovat Wallin mukaan pitkälti ihmetelleet sitä, onko kaupungin järkevää lähteä sulkemaan matonpesupaikkoja muutaman kymmenen tuhannen euron säästön takia.

– Matonpesupaikat koetaan tärkeiksi, ja kyllähän niiden käyttöaste tuntuu olevan korkea, Wall pohtii.

Väkkärän matonpesupaikka Kuusankoskella Kouvolassa on lakkautusuhan alla. Antro Valo / Yle

Ympäristö kiittää

Kaikkiaan Kouvolassa on tällä hetkellä 19 matonpesupaikkaa, jotka kaikki ovat kuivalla maalla. Laki ei velvoita kaupunkia järjestämään asukkaille matonpesupaikkoja, mutta juuri kuivan maan matonpesupaikoilla on merkitystä ympäristönsuojelun kannalta.

Kaupunki on arvellut, että matonpesupaikkojen poistamisen seurauksena asukkaat saattavat ryhtyä entistä enemmän pesemään mattoja mökkilaitureillaan.

– Mökkialueilta ei varmaan kovin herkästi lähdetä kuljettamaan mattoja pestäväksi. Kouvolassakin on tietysti pesuloita, mutta matonpesu on monille ihmisille ajanviettotapa, joka kuuluu kesään. Se on vähän kuin marjanpoiminta syksyllä, Janne Wall toteaa.

Matonpesupaikkojen sijoittamista vesistöön ei ole Suomessa yksiselitteisesti kielletty millään lailla tai asetuksella. Ympäristöhallinnon mukaan (siirryt toiseen palveluun) matonpesupaikan pesuvedet voidaan rinnastaa harmaisiin talousjätevesiin eli erilaisiin asumisessa ja kotitalouksissa muodostuviin pesuvesiin, ja ne tulisi käsitellä ennen vesistöön johtamista. Käsittelytarpeen arvioi kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Savistenpellon matonpesupaikalla matoista saa enimmät vedet pois mankelilla. Antro Valo / Yle

Mattojen pesu- ja huuhteluvesiin irtoaa ympäristöhallinnon mukaan runsaasti vesistöä kuormittavia aineita. Nestesaippuan kuormitusosuus on vähäinen, mutta kuormitus aiheutuu mattoihin tarttuneista lika-aineista. Matoista irtoaa esimerkiksi hiekkaa, savea ja orgaanista ainetta sekä maton kuituja. Pesuvesien ravinnepitoisuudet ovat suuria, ja niissä voi olla myös runsaasti bakteereja.

– Varsinaisesti yksittäinen matonpesijän vesistökuormitus vaikuttaa siihen lahdenpohjukkaan, jossa hän mattojaan pesee. Kun mökkejä on paljon, ja likaisten mattojen ja pesuaineiden vesistövaikutuksen kertoo vaikka kymmenellä matonpesijällä, vaikutukset moninkertaistuvat. Pienemmissä vesistöissä se näkyy, tiedottaja Sirpa Skippari Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta kertoo.

Skipparin mukaan ihmiset ovat kyllä tietoisia matonpesun vesistövaikutuksista, mutta matonpesu juuriharjalla ja mäntysuovalla on monelle perinne ja kesään kuuluva juttu.

– Tässä on mahdollista, että ihmiset ajattelevat, että ei minun yksittäisellä matonpesullani ole väliä. Moni kyllä toisaalta myös pesee nykyisin matot painepesurilla kovalla maalla.

Ilkivalta nostaa kustannuksia

Kouvolan pesupaikkojen kustannukset olivat viime vuonna yhteensä noin 46 000 euroa.

Kustannuksia nostaa lisääntynyt ikivalta. Esimerkiksi tänä kesänä Jokelan matonpesupaikalla tehtiin ilkivaltaa jo seuraavalla viikolla sen avaamisesta. Lisäksi matonpesupaikat poikivat sähkö- ja vesilaskuja..

Mattojen pesu kuuluu monen kesään. Antro Valo / Yle

Vesijohtoverkostoon on kaupungissa liitetty kaikkiaan viisi matonpesupaikkaa. Muualla pesuvesi tulee läheisestä järvestä tai muusta vesistöstä.

Tähän saakka Kouvolassa on kunnostettu keskimäärin yksi matonpesupaikka vuodessa. Taloutensa kanssa kipuileva kaupunki pyrkii kuitenkin vähentämään investointejaan, ja säästösyistä matonpesupaikkoja ei tulisi kaupungin mukaan enää saneerata eikä uusia paikkoja rakentaa.

Säästöjä jostain muualta

Janne Wall muistuttaa, että lakkautusuhan tavoitteena ei ole kiusanteko, vaan kaupungin säästötarve ja kaupunginvaltuuston asettama velvoite ryhtyä säästötoimiin.

– Nämä ovat niitä ei-lakisääteisiä asioita, ja niitähän ensin kammataan läpi. Asia laitettiin tarkoituksella lausunnoille, kun arveltiin että se tulee aiheuttamaan jonkin verran keskustelua.

Viimeistä naulaa matonpesupaikkojen arkkuun ei ole vielä lyöty. Janne Wall arvelee, että matonpesupaikkojen lakkautukset saattavat vielä peruuntua.

– Luulen, että palautetta on tullut sen verran, että säästöjä pitää ruveta kasailemaan jostain muualta. Matonpesupaikkojen lakkautuksesta saatava säästö ei ole niin iso summa, että sillä olisi kokonaisuuteen oikeastaan mitään merkitystä.

Wall toivoisi, että kaupunkilaiset lähettäisivät yhteydenottoja virallisesti kirjallisina kannanottoina tekniikkatalolle tai kaupungin kirjaamoon.

– Ne jäävät näkyville ja ne on pakko käsitellä asianmukaisesti.

Toistaiseksi aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta ja matonpesu jatkuu kuten ennenkin. Kaupunkilaisia kuullaan asiasta vielä kesän ajan, ja lautakunta tekee päätöksen syyskuussa.