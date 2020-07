Yle selvitti: Nämä yritykset ovat saaneet satojatuhansia euroja kustannustukea, jota ei tarvitse maksaa takaisin

Uusinta kriisitukea eli kustannustukea on voinut hakea Valtiokonttorista nyt pari viikkoa. Kyse on laajalle joukolle yrityksiä suunnatusta yleistuesta, jota ei tarvitse maksaa takaisin.

Kustannustuen myötä päättyi mahdollisuus hakea Business Finlandin ja ELY-keskusten kehittämistukea. Ravintoloille kohdistetussa erityistuessa hakuaika sen sijaan jatkuu vielä.

Valtiokonttorista hyväksytyn kustannustuen tukipäätöksen on saanut tähän mennessä noin tuhat yritystä. Yksi niistä on Tampereen Särkänniemi, jolle suoraa kustannustukea myönnettiin runsaat 420 000 euroa.

– Tämä on meille tosi iso ja merkittävä juttu. Ollaan tosi kiitollisia, riemuitsee Särkänniemen huvipuiston toimitusjohtaja Miikka Seppälä.

Seppälä laskee, että kevään ja alkukesän menetys liikevaihdossa lähentelee 10 miljoonaa euroa.

– Tämä ei paikkaa meidän tulosta, mutta tällä on välitön vaikutus siihen että pystymme ja uskallamme pitää puistoa pidempään auki syksyllä ja mahdollistamaan yli 400 kausityöntekijällemme enemmän tunteja ja vakituisille myös, Seppälä sanoo.

Valtiokonttorin yrityksille maksamaa tukea voi saada vähintään 2 000 euroa ja enintään 500 000 euroa. Keskimäärin tähän mennessä myönnetyt tukisummat ovat olleet noin 15 000 euroa.

Särkänniemen saama potti on tähän mennessä neljänneksi suurin. Täydet puoli miljoonaa euroa on saanut vasta kaksi yritystä eli hotelleja ja useita hiihtokeskuksia pyörittävä Lapland Hotels ja Oral Hammaslääkärit. Myös linjaliikenne- ja turistibussien korivalmistaja Carrus Delta sai lähes puolen miljoonan tuen.

Pari viikkoa sitten yritysten haettavaksi tullutta kustannustukea on hakenut Valtiokonttorista runsaat 5000 yritystä.

– Kieltämättä odotimme suurempaa hakemusmäärää heti alussa. Ehkä syynä on kesäloma-aika ja se, että yritykset haluavat valmistautua hakemiseen, sanoo toimialajohtaja Jyri Tapper Valtiokonttorista.

Odotukset olivat suuremmat, etenkin siksi että yrittäjien etujärjestöissä suoraa kriisitukea oli vaadittu jo pitkään.

Tukea voi sinällään hakea helposti eli täyttämällä sähköisen hakemuksen Valtiokonttorin nettisivulla. Korvauksenkin luvataan olevan hakijan tilillä muutamassa päivässä.

Toisaalta vain harva hakemus on läpäissyt Valtiokonttorin seulan tai tarkemmin sanottuna täyttänyt sovitut kriteerit. Hylkäyspäätös on lähtenyt suurimalle osalle hakijoista eli yli 3500 yritykselle.

– Ei ne yritykset ole tehneet mitään väärin, mutta kun linjaus on, että alle 2000 euron tukia ei makseta niin siitä on tullut yleisin hylkäysperuste. Lisäksi muut saadut tuet yhteensovitetaan kustannustuen kanssa ja jos silloinkin summa jää kriteereiden alle niin myös kustannustuki jää silloin saamatta, Tapper sanoo.

Iso hylkäysprosentti kielii samalla siitä, että hakijat ovat olleet tähän mennessä etupäässä pieniä yrityksiä.

Kustannustukihakemuksia on myös tullut toimialoilta, joita ei ole listattu kustannustukeen oikeutettujen toimialojen joukkoon. Tapperin mukaan niitäkin on hylättyjen joukossa, koska niissä tapauksissa kustannustukea voidaan myöntää vain erityisen painavista syistä.

Hallitus varasi koronakriisistä kärsineille yrityksille tarkoitettuun kustannustukeen 300 miljoonaa euroa. Tähän mennessä tukea on myönnetty noin 16 miljoonaa euroa.

Lomien jälkeen haku kiihtynee

Valtiokonttorilla uskotaan tahdin kiihtyvän lomien jälkeen, sillä yritykset voivat hakea kustannustukea elokuun loppuun saakka.

– Kyllä meillä kyniä terotetaan ihan sitä varten. Tämä tulee aktivoitumaan tästä, kun päästään pari viikkoa eteenpäin ja lomat ovat ohi, Tapper sanoo.

Hakemuksia vasta valmistellaan etenkin suuremmissa yrityksissä.

– Siellä on paljon isoja firmoja, joilla hakuprosessi on vaiheessa ja toisaalta keskikokoiset firmat loistavat vielä poissaolollaan.

Yritysten määräaikainen kustannustuki on tarkoitettu koronakriisistä kärsineille yrityksille. Tukea saadakseen on kuitenkin täytettävä tarkat kriteerit. Esimerkiksi yrityksen on kuuluttava ennalta määriteltyihin pandemiasta kärsineisiin toimialoihin ja yrityksen oman liikevaihdon on pitänyt pudota määriteltyyn vertailukauteen nähden vähintään 30 prosenttia.

