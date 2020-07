Suomalaismatkailijan kuvat Kreikan Rodokselta näyttävät hiljaisen turistikohteen: "Hotellissa ei taida olla muita kuin suomalaisia"

Jenni Korpi katselee Välimeren aaltoja Ixiassa Kreikan Rodoksella. Normaaliin heinäkuuhun verrattuna Rodoksen rannoilla on tyhjää.

Suomalaisten aurinkomatkaajien perinnekohteessa Rodoksella on otettu kauan odotetut turistit lämpimästi vastaan.

Vantaalainen Jenni Korpi lomailee parhaillaan Kreikan Rodoksella poikansa ja miehensä kanssa. Korpi vastaa puhelimeen lomasaaren länsirannalla Ixiassa sijaitsevan hotellin uima-altaalla.

Maanantaiaamupäivä on kulunut leppoisasti. Aurinkotuolit on aseteltu väljästi ja aikaisempiin lomiin verrattuna kohde on huomattavan rauhallinen.

– Tällä hetkellä meidän hotellissa ei taida olla muita kuin suomalaisia matkustajia. Kaduilla on hyvin vähän liikennettä, ja ravintolat ovat ainakin meidän syöntiaikoihin olleet tyhjillään.

Hotellin uima-altaalla on huomattavan väljää ja ohjeistus aurinkotuolien riittävästä etäisyydestä toisiinsa. Jenni Korpi

Lomalennot Kreikkaan käynnistyivät kuukausien koronatauon jälkeen viime viikon torstaina. Suomalaismatkailijat ovatkin saaneet Rodoksella lämpimän vastaanoton.

– Ravintoloiden ja kauppojen henkilökunta on ottanut meidät iloiten vastaan, ja he ovat ihan selkeästi odottaneet matkailijoita tuomaan vähän piristystä talouteen, Korpi kuvailee.

Korpi lensi puolisonsa ja poikansa kanssa Kreikkaan eilen sunnuntaina – ensimmäisten suomalaisten joukossa matkustusrajoitusten purun jälkeen.

Sunnuntaiaamun menolento Rodokselle oli viimeistä paikkaa myöten täynnä. Lentokoneeseen noustiin tiukasti turvavälejä noudattaen ja lentokoneessa oli maskipakko. Koneesta poistuttiin pieninä ryhminä muutama rivi kerrallaan.

– Kaikki sujui totta kai hitaammin kuin normaalisti. Lennon aikana muistutettiin maskipakosta useaan otteeseen. Myös lentokoneesta poistuminen ohjeistettiin selkeästi eikä lentokenttäbussiakaan otettu ihan täyteen täällä Rodoksen päässä.

Ravintolat ovat ainakin Korven vierailujen aikaan olleet enimmäkseen tyhjillään. Jenni Korpi

Korpi kiittelee erityisesti sekä matkatoimiston että hotellin selkeitä ohjeita.

Lomakohteessa on esimerkiksi käytettävä kasvomaskia muiden ihmisten kanssa sisätiloissa oleskellessa. Rodoksen ravintolat ovat enimmäkseen ulkotiloissa, joten esimerkiksi ruokailuun maskipakko ei juuri vaikuta.

Korven mielestä loma on loma poikkeustilasta huolimatta, eikä lomailu sinänsä juuri poikkea tavanomaisesta.

– Nyt on turvallisempi olo kuin normaalisti on ollut. Ihmiset pesevät käsiä ja käyttävät maskeja. Muitakin tauteja voi olla liikkeellä, joten tämä tilanne tuntuu loppupeleissä ihan hyvältä ja loman ensimmäiset päivät ovat sujuneet hyvinkin sutjakasti ja ilman yllätyksiä.

