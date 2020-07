Kössi-koira tunnistaa koronan laboratoriotestejä paremmin, ja se kiinnostaa maailmalla – suomalaisen tutkimusryhmän vetäjä: "Arabiemiraatit haluaisivat yksityisen koira-armeijan"

Kössi löytyi pentuna pahvilaatikosta Malagan moottoritieltä. Sieltä se päätyi koiratarhalle, ja lopulta omistajalleen Susanna Paavilaiselle, joka on kouluttautunut hajukoiraohjaajaksi.

Kössi löytyi pentuna pahvilaatikosta Malagan moottoritieltä. Sieltä se päätyi koiratarhalle, ja lopulta omistajalleen Susanna Paavilaiselle, joka on kouluttautunut hajukoiraohjaajaksi. Yle

Espanjanvinttikoira Kössi on jo vuosia haistellut näytepurkkeja nakkipalkalla lääketieteen palveluksessa.

Se on hajuerottelukoira, joka löytää syövän koneita paremmin. Nyt Kössi on koulutettu uuteen tehtävään: koronatartunnan tunnistamiseen.

Kössi päihittää koronan tunnistamisessa jo laboratoriokokeet, ja sen kaltaisille koronakoirille on nyt huutava kysyntä maailmalla.

Koulutetut koirat ovat Helsingin yliopiston tutkimuksissa onnistuneet erottamaan terveiden ja koronainfektioon sairastuneiden virtsanäytteet.

– Tämä tutkimus on alkanut yli odotusten. Koirat ovat haistamalla tunnistaneet syöpää ja muita tauteja aikaisemminkin. Meidän suureksi yllätykseksi koronan tunnistaminen oli niille vielä helpompaa kuin syövän, kertoo tutkimuksen johtaja, lääketieteen dosentti Anna Hielm-Björkman.

Kössi töissä haistelemassa näytteitä. Anna Hielm-Björkman

Tutkimus on herättänyt laajaa kansainvälistä kiinnostusta, sillä koronakoirista voisi olla apua pandemian leviämisen hillitsemisessä.

– Tiedusteluja on tullut paitsi lääkäreiltä ja muulta tiedeyhteisöltä, myös suurlähetystöiltä, tulleilta ja poliisikoirakouluttajilta, hän sanoo.

Hielm-Björkman kertoo, että Helsingin yliopiston tutkimusryhmä avustaa tällä hetkellä kymmentä kansainvälistä ryhmää pääsemään alkuun omissa tutkimuksissaan.

– Meillä on takanamme viiden vuoden kokemus syövän kanssa, ja nyt jo neljän kuukauden kokemus COVID-19-viruksen haistelussa. Siihen mahtuu monta mokaa ja monet onnistumiset, joita mielellään jaamme eteenpäin.

Koronakoiria halutaan erityisesti lentokentille ja raja-asemille haistelemaan kansainvälisiä matkustajia.

– Arabiemiraatit haluaisivat yksityisen koira-armeijan, jota voisi käyttää rajalla, satamissa, lentokentillä ja kauppakeskuksissa, Hielm-Björkman kertoo.

Myös Kössi-koira saattaa päästä pian ulkomaille demonstroimaan, miten hajuerottelukoira tunnistaa koronan käytännössä. Kössin matkustussuunnitelmiin vaikuttaa kuitenkin vielä kohdemaiden karanteeniohjeistukset.

Hajuerottelu on koiralle synnynnäinen taito. Kössi on omistajansa Susanna Paavilaisen mukaan ollut aina kiinnostunut hajuista. Anna Hielm-Björkman

Kössi on aina löytänyt koronapositiivisen näytteen

Koronaa testataan tavallisesti verinäytteestä otettavalla vasta-ainetestillä tai nenänielusta otettava PCR-testillä.

Helsingin yliopiston tutkimuksessa koira on onnistunut haistamaan koronaviruksen potilaan virtsanäytteestä ennen kuin laboratoriotestit ovat antaneet positiivisen tuloksen.

Hajuerottelukoirille korona on vain yksi biohaju muiden joukossa. Hielm-Björkman kertoo, että Kössi-koira on tähän asti aina löytänyt koronapositiivisen näytteen, joka on piilotettu neljän ei-sairastavan -näytteen joukkoon.

– Mutta emme vielä tiedä kaikkea tästä taudista. Miksi koira esimerkiksi merkitsee jotkut sairaiksi vielä kauan paranemisen jälkeen – onko olemassa krooninen koronamuoto, Hielm-Björkman pohtii.

