Florida on erityisen tärkeä osavaltio suuren valitsijamiesmääränsä, 29, vuoksi. Trump voitti täällä neljä vuotta sitten.

Myös Floridassa koronatilanne on vaikea, ja se on kääntänyt vaa'ankielen Bidenin eduksi. Erityisesti Floridan epävarmat äänestäjät ovat kesällä olleet Bidenin kelkassa. Trumpin ja Bidenin ero on kuitenkin elokuun aikana kaventunut.