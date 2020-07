Merellä on saari, jonka vetonaula on sinilevätön järvi – Björkön yrittäjä ihmeissään suosiosta: "Selviämme juuri tästä määrästä asiakkaita"

Matkailijat ovat löytäneet saarelle, jossa on tiettävästi vierailtu jo 1200-luvulla.

ParainenTurun saaristossa sijaitsevan Björkön saaren ranta on ruuhkainen heinäkuisena lauantaiaamuna.

Osa veneilijöistä on tyytyväisen näköisinä paateissaan. He ovat olleet ajoissa liikkeellä ja saaneet itselleen sopivan rantautumispaikan.

Byvikenin luonnonsatamassa ei ole mukavuuksia, mutta silti se kiehtoo veneilijöitä. Minna Rosvall / Yle

Björkön saaressa Byvikenin luonnonsatamassa ei ole edes laituria.

Pidä Saaristo Siistinä -yhdistyksen septitankkiasema kelluu vapaana keskellä satamaa. Sähköä ja vettä ei ole tarjolla, ja vessanakin toimivat vain samaisen yhdistyksen vessat.

Björkö sijaitsee Paraisilla, Korppoon ulkosaaristossa. Yle

Tänä kesänä uutena saaren isäntänä aloittanut Santeri Knaapinen auttaa veneilijöitä rantautumaan eli etsii heille sopivia rantautumispaikkoja ja neuvoo puhelimitse, mahtuuko vielä mukaan.

– Perheeni hankki saaren maita ja kantatilan omistukseensa. Meillä oli vielä kunnostustyöt pahasti kesken, kun ensimmäiset veneilijät saapuivat katsomaan saarta, kertoo Knaapinen.

Nuori mies ihastui saareen jo veneillessään näillä vesillä. Nyt saaresta tuli mieluinen kesätyöpaikka hänelle ja tyttöystävä Tiia Kaartovuorelle, joka vastaa kesäkahvilan toiminnasta.

– Emme ole tekemässä massakohdetta, mutta veneitä vain tulee koko ajan lisää.

Santeri Knaapinen ja Tiia Kaartovuori kantatilan keittiössä, joka on kesäkahvilana. Minna Rosvall / Yle

Sisäjärvi on sinilevätön

Katselemme Santeri Knaapisen kanssa alas kalliolta kohti sisäjärveä. Se on muodostunut Björkön saarella 1700-luvulla, kun maa alkoi kohota.

– Tästä voi ihailla auringonlaskua sekä järven että meren yllä samanaikaisesti, kertoo Knaapinen.

Björkön tärkein nähtävyys on 1770-luvulla muodostunut sisäjärvi. Minna Rosvall / Yle

Saaren isäntä arvioi, että saari saavuttaa suosiota myös sen takia, että makeavetisessä järvessä ei ole sinilevää. Turkulainen Eetu Niemi hyppää veteen uimaan. Hän on saapunut saarelle Nauvosta.

– Tämä on yksi kauniista paikoista täällä Saaristomerellä. Erityisesti ehkä tämä järvi tekee tästä aika spesiaalin paikan, kertoo Nurmi ja jatkaa polskuttelua kirkkaassa vedessä.

Eetu Niemi pulahti tyytyväisenä kirkkaaseen veteen. Minna Rosvall / Yle

Purjeveneen kannella viettää aamukahvituokiota Anna Sannholm, joka on saapunut Björkön saarelle Hangosta.

– Tämä on meidän lempipaikka. Tulemme joka kesä tänne, kertoo Sannholm.

Anna Sannholm tulee saarelle joka kesä. Minna Rosvall / Yle

Kesäkahvila kiinnostaa

Björkön saaren isäntäpari on kunnostanut koko kevään saaren kantatilaa, joka on vuodelta 1622. Asutusta saarella on ollut tiettävästi jo 1500-luvulla. 1200-luvulla se oli jo läpikulkupaikka.

Viimeiset vakituiset asukkaat poistuivat 1980-luvulla.

Tiia Kaartovuori on opiskelija, mutta kesän ajan hän vetää kesäkahvilatoimintaa vanhan saaristolaistilan keittiössä. Tänä aamuna hän on leiponut koko aamun. Nuorten suunnitelmissa on edetä rauhallisesti yritystoiminnassa, vaikka väkeä riittää välillä illallakin juoma- ja jäätelöostoksille.

Kesäkahvila täyttyi hetkessä heinäkuisena lauantaina. Minna Rosvall / Yle

– Selviämme juuri tästä määrästä asiakkaita. Saarelle ei tule sähköä eikä painevettä eli vesi haetaan kaivosta sadan metrin päästä. Tiskaamme käsin ja kokkaaminen vaatii soveltamista. Välillä uuni sammuu ja vesi loppuu, kertoo Kaartovuori iloisena.

Santeri Knaapinen jatkaa, että tämä on nuorelle parille loppuelämän touhuilupaikka. Työt ja opiskelut joudutaan pitämään mantereen puolella.

Sitten jälleen Santerin puhelin pirahtaa. Uusi veneilijä soittaa, että olisi saapumassa rantaan. Tiia kiirehtii ottamaan päivän ensimmäiset kahvilavieraat sisään.

