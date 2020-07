Porin Satasairaalan henkilökunnalla ei uusia koronatartuntoja – "Päivystykseen on turvallista tulla potilaaksi"

Satasairaalassa eli Satakunnan keskussairaalassa Porissa on selvitetty koronatartunnan saaneiden päivystyksen työntekijöiden tartuntalähdettä.

Toinen työntekijöistä on saanut lievän koronatartunnan todennäköisesti kotimaan matkalta. Toisen työntekijän niinikään lievä tartunnan lähde on vielä epäselvä ja on mahdollista, että hän on saanut tartunnan työtoveriltaan. Sairastuneet eivät ole tehneet päivytyksessä potilastyötä. He ovat kotieristyksessä.

Satasairaalan päivystyksen oireettomalta henkilökunnalta otettiin viikonloppuna laajasti näytteitä, eikä uusia tapauksia todettu.

35 lähikontaktia asetettu karanteeniin

Kahden sairastuneen päivystyksen työntekijän lähikontaktit kartoitettiin viikonloppuna ja heidät on asetettu karanteeniin. Karanteeniin asetettuja on kaikkiaan 35 Satakunnan alueella ja kolme muualla Suomessa.

Karanteeniin määrätyistä 22 on Satasairaalan päivystyksessä työskennelleitä henkilöitä. Heistä vain viisi on ollut potilastyössä, eikä heistä kukaan ole ainakaan toistaiseksi sairastunut. Potilaiden ei tiedetä altistuneen koronatartunnalle päivystyksessä.

– Päivystykseen on turvallista tulla potilaaksi, vakuuttaa infektioyksikön ylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä.

Varmuuden vuoksi Satasairaalan koko päivystyksessä työskentelevä henkilökunta käyttää kirurgista suu- ja nenäsuojusta kaikissa potilas- ja henkilökuntakontakteissa päivystyksen tiloissa toistaiseksi ainakin kahden viikon ajan. Päivystyksen henkilökunta ruokailee erityisjärjestelyin.

Satakunnassa on kaikkiaan todettu 65 varmistettua koronatartuntatapausta. Yllääkäri Uusitalo-Seppälä korostaa, että Satakunta on koko maata ajatellen edelleen koronavirustartunnoissa matalan ilmaantuvuuden maakunta.

Hyvää käsihygieniaa pitää yhä noudattaa

Satakunnassa on viime viikkoina ollut nähtävissä tavanomaisten hengitystieinfektioiden lisääntymistä.

– Tämä todennäköisesti johtuu varotoimien herpaantumisesta väestössä. Paras tapa ehkäistä kaikkia hengitystieinfektioita on noudattaa hyvää käsihygieniaa, ylilääkäri Uusitalo-Seppälä muistuttaa.

Tavallista flunssaa ei pysty erottamaan lieväoireisesta koronasta. Tämän vuoksi näytteenottoon pitää edelleen hakeutua herkästi akuuttien hengitystieoireiden ilmaantuessa, jotta epidemian laajeneminen voidaan estää.

Jos hengitystieinfektioita ilmenee, pitää tehdä oirearvio omaolo.fi (siirryt toiseen palveluun)-sivustolla tai soittaa päivystysavun (siirryt toiseen palveluun) ilmaiseen numeroon 116 117. Päivystysapu on valtakunnallinen puhelinnumero. Puhelut paikannetaan alueellisesti.

Koronanäytteitä otettu 200 päivässä

Koronanäytteitä on otettu Satakunnassa suosituksen mukaan runsaasti eli viime aikoina keskimäärin yli 200 päivässä. Tämä on aiheuttanut ruuhkaa näytteenottopisteisiin ja Sata-diagin laboratorioon.

Satasairaala pyrkii yhteistyössä kuntien kanssa tehostamaan näytteenottoa erityisesti viikonloppuisin.