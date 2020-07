Saamenmaa houkuttelee nyt runsaasti kotimaisia matkailijoita: luontokohteiden parkkipaikat ovat poikkeuksellisen täynnä

Hiljaisen kevään ja alkukesän jälkeen matkailu on elpynyt pohjoisimmassa Lapissa.

Kotimaan matkailu on tämän kesän trendi. Vaikka ulkomaalaiset matkailijat ovat tänä kesänä puuttuneet miltei kokonaan, ovat kotimaan matkailijat täyttäneet hotellit ja mökit myös pohjoisimmassa Lapissa, Saamenmaalla.

Alueen yrittäjät kertovat, että vielä kesäkuussa oli rauhallista ja matkailijoita oli vähemmän kuin aikaisempina vuosina. Heinäkuu puolestaan on ollut kiireistä aikaa kaikille yrityksille.

Matkailijoita on ollut jopa niin paljon, että osan yrityksistä on täytynyt palkata lisää työvoimaa kesäksi.

Yrittäjä: "Tämä on ollut todella erilainen kesä"

Utsjokelainen matkailuyrittäjä Nilla Tapiola on tottunut kesäisin vastaanottamaan ulkomaalaisia asiakkaita, mutta kuluva kesä on ollut hyvin poikkeuksellinen.

– Ulkomaalaisia matkailijoita ei ole paljoa ollut, mutta suomalaisten matkailijoiden määrä on lisääntynyt kovasti. Täytyy sanoa, että tämä on ollut todella erilainen kesä.

Tapiola kertoo, että suomalaisten matkailijoiden määrä on tänä kesänä noin 30–40 prosenttia enemmän kuin aiemmin.

– Heinäkuussa enemmän kuin mitä aikaisempina vuosina on koskaan ollut.

"Paljon aivan uusia, ei ennen Lapissa käyneitä kotimaan asiakkaita"

Inari-Saariselkä matkailu Oy matkailukoordinaattori Eeva Flinkman kertoo, että myös Inarin ja Saariselän alueen yrityksillä on heinäkuussa ollut odotettua huomattavasti vilkkaampaa.

– Kotimaan matkailijoiden määrä ja osuus on noussut huomattavasti – joissakin majoitusliikkeissä jopa neljänneksen kasvua viime vuoteen verrattuna ja käyttöaste on korkea. Paljon on aivan uusia, ei ennen Lapissa käyneitä kotimaan asiakkaita.

Inari-Saariselkä matkailu Oy matkailukoordinaattori Eeva Flinkman kertoo, että pyöriä on vuokrattu tänä kesänä erityisen paljon. Inari-Saariselkä Matkailu Oy

Flinkman kertoo, että henkilökunnan osalta ei osattu ehkä varautua näin vilkkaaseen kesään, joten kesäksi yritykset ovat voineet työllistää lisää työntekijöitä.

Alueella on ollut vain yksittäisiä ulkomaan matkailijoita.

– Vielä ei ole ennakoitavissa, miten pitkälle kesään kotimaan matkailijoita riittää ja milloin mahdollisesti kansainväliset matkailijat alkavat saapua alueellemme.

Saamelaismuseon kävijämäärät ovat vähentyneet, mutta suomalaisia on enemmän kuin tavallisesti

Myös Saamelaismuseo ja luontokeskus Siidan vierailijat Inarissa ovat enimmäkseen suomalaisia, kertoo Siidan myynti- ja markkinointivastaava Minna Väisänen.

– Voisin sanoa, että melkein kaikki ovat suomalaisia, että ihan muutamia yksittäisiä matkailijoita ulkomailta.

Myös Siidassa kesäkuu oli rauhallinen, mutta heinäkuussa suomalaisia matkailijoita on ollut enemmän kuin viime vuonna.

– Edellisenä vuonna heinäkuussa oli 3000 suomalaista käynyt ja nyt on jo 4500.

Suomalaiset matkailijat ovat löytäneet Saamelaismuseo ja luontokeskus Siidaan käynnissä olevista laajennustöistä huolimatta. Anja Kaarret / Yle

Ulkomaalaisten asiakkaiden puuttumisen vuoksi Siidan kokonaiskävijämäärää on kuitenkin vähentynyt. Yhteensä tänä kesänä Siidassa on vieraillut 7 000 kävijää. Väisäsen mielestä on kuitenkin merkittävä muutos, että suomalaiset matkustavat nyt ahkerasti.

– Ryhmämatkailua ei ole ollenkaan. Kaikki kävijät ovat yksittäisiä matkailijoita.

Kansallispuistojen kävijämäärät lisääntyneet

Metsähallituksen puistonjohtaja Pekka Sulkava kertoo, että myös heillä on ollut kiireinen heinäkuu.

– Joka paikka, missä meillä on tauko- tai parkkipaikka, on täynnä. Luontokeskuksissa on enemmän kävijöitä kuin viime vuonna heinäkuussa. Määrät ovat puolitoista- tai kaksinkertaisia viime vuoteen verrattuna.

Pekka Sulkava kertoo, että tänä kesänä luontokeskuksissa on ollut enemmän vierailijoita, kuin viime vuonna heinäkuussa. Raimo Torikka / Yle

Sulkava toteaa, että suomalaiset ovat todella lähteneet liikkeelle tänä kesänä.

– 98 prosenttia vierailijoista ovat suomalaisia. Eivät ihan kaikki kuitenkaan.

Hän näkee kotimaan matkailun lisääntymisen merkittävänä asia. Vaikka ulkomaalaiset matkailijat puuttuvat, niin kävijämäärät ovat silti nousseet.

– Suomalaisia on nyt niin paljon liikenteessä, että se nostaa kävijämäärät viime vuotta korkeammaksi.

Hetan luontokeskuksessa enemmän matkailijoita kuin viime vuonna

Hetan Tunturi-Lappi luontokeskuksessa kesäkuu ei ollut yhtä rauhallinen kuin muilla yrityksillä Saamenmaalla, kertoo luontokeskuksen työntekijä Satu Kotavuopio.

– Tänä kesänä on ollut paljon matkailijoita. Kesäkuu oli 30 prosenttia vilkkaampi viime vuoteen verrattuna. Kesäkuu kyllä yllätti.

Kotavuopio kertoo, että heinäkuussa ihmisillä on tapana liikkua paljon ja tänä vuonna ehkä jopa vielä enemmän kuin aikaisempina vuosina.

– Veikkaisin, että noin 95 prosenttia matkailijoista on suomalaisia. Nyt kun rajat ovat auenneet, niin on tullut myös vähän ulkomaalaisia matkailijoita muun muassa Latviasta, Saksasta ja Ruotsista.