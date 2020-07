Tänään ukkostaa kunnolla! Meteorologi: Tulossa kesän toiseksi "paras" ukkospäivä

Ukkonen leviää koko maahan, vaikka Itä-Suomessa on vielä päivillä hellettä.

Suomeen leviää tänään tiistaina lännestä voimakkaita ukkoskuuroja. Rintama on saavuttanut jo nyt länsirannikon ja leviää päivän mittaan koko maahan.

– Tässä on kyseessä perinteinen tilanne: kun kylmä ilma kohtaa lämpimän ja kostean ilman, syntyy ukkosta, Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi sanoo.

Länsi-Lappiin ukkospuuskavaroitus

Luvassa on salamointia, jyrinää, vettä ja rakeita. Myräkkä on niin voimakas, että maan länsiosiin ja Länsi-Lappiin on annettu ukkospuuskavaroitus.

– Tänään on luvassa kesän toiseksi "paras" ukkospäivä sen kesäkuisen rajun päivän jälkeen. On tyypillistä, että lämpimän jakson jälkeen iskee kunnon ukkonen, Kotakorpi sanoo.

Itä-Suomessa päästään vielä päivän aikana hellelukemiin, mutta paikoitellen voi tulla myös ukkoskuuroja. Illalla lännestä vyöryvä ukkonen iskee Kaakkois-Suomeen niin lujaa, että alueelle on annettu sadevaroitus.

Huomenna on luvassa sadetta idässä ja pohjoisessa sekä mahdollisesti ukkosta Itä-Lapissa.

Lue myös:

Helteet väistyvät ja sateet saapuvat – tulevalle viikolle ennustetaan räväköitä ukkoskuuroja