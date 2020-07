Pelimoottorit ja 3D-teknologia kohtaavat Joonas Hyvösen teoksissa: "Tällaiselle taiteelle ei välttämättä löydy näyttelypaikkoja"

Sataa, sataa ja sataa. Kaatamalla. Päiviä, viikkoja. Tässä todellisuudessa maapallo ei ole koskaan ollut pyöreä, vaan pannukakkumainen litteä kappale – maakiekko – jonka reunoilta ylimääräinen vesi on aiemmin valunut pois.

Nyt tilanne on muuttunut: pannukakkuplaneetan reunoille kasaantuneet valtaisat jätevuoret estävät vesimassojen luonnollisen poistumisen uiniversumin tummiin syövereihin. Pian kaikkea ja kaikkia kohtaisi hukkumiskuolema.

Hyvin erilaisista ihmisistä koostuva joukkio yrittää kuitenkin löytää ratkaisua ekokatastrofiin. Samalla vedenpinta nousee uhkaavasti ja vääjäämättömästi...

Tällaisista maisemista ponkaisee Joonas Hyvösen tuore God's Flat Earth Is Drowning -teos, joka yhdistelee toisiinsa pelillisyyttä, digitaidetta ja postapokalyptista maailmaa.

– Teoksen ideana on ollut käsitellä ilmastonmuutosta etäännytetystä näkökulmasta. Sen avulla voi tutkia kriittisesti erilaisten ihmistyyppien tulokulmia tapahtumaan – sitä, kuinka esimerkiksi erilainen yhteiskunnallinen asema vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin ekokatastrofin kohdalla, Hyvönen kertoo.

Joonas Hyvösen God's Flat Earth Is Drowning -teosta. Tässä vaiheessa vedenpinta ei vielä ole ehtinyt nousta kovin korkealle. Joonas Hyvönen

Nyt vedenpinta on noussut jo huomattavasti. Joonas Hyvönen

Mikä on ihmisen suhde tietokoneeseen?

Kolmikymppistä Joonas Hyvöstä voisi hyvällä syyllä kutsua digiajan taiteilijaksi: hän työskentelee pääasiassa tietokoneella, hyödyntää teoksissaan peliteknologiaa ja käsittelee digitalisaatioon ja digitaalisiin ilmiöihin liittyviä teemoja.

– Olen usein pyrkinyt hahmottamaan maailmaa sen kautta, mikä on käyttäjän suhde käyttöliittymään, tai ihmisen suhde tietokoneeseen. Kone tekee taustalla pyörivät nollat ja ykköset ihmiselle ymmärrettäviksi. Maailman havainnoiminen tapahtuu aina jonkinlaisen filtterin lävitse – tämä voisi jopa olla universaali teoria, Hyvönen pohtii.

Joonas Hyvöstä kiehtovat etenkin käyttäjän ja käyttöliittymän välinen suhde. Jussi Mankkinen / Yle

Kuvataiteen maisteriksi vuonna 2016 valmistuneelle Hyvöselle taiteen tekeminen tietokoneella ei välttämättä ole missio. Kyse on pitkälti käytännönläheisestä ratkaisusta.

– Löysin muutama vuosi sitten 3D-animoinnin ja mallintamisen. Sitä kautta tajusin, että jos käytän enemmän aikaa, voin luoda teoksia, joihin muuten saattaisi tarvita kuvaustiimiä ja äänittäjiä. Tällä hetkellä voin luoda teoksia mittakaavassa, mikä olisi perinteisellä teko- ja kuvaamistavalla mahdotonta.

Hyvösen kohdalla työvälineet ja teosten tematiikka tukevat toisiaan.

– Digitaalisaatiosta ja digitaalisista ilmiöistä kertovat teokset on loogisinta luoda tietokoneella.

Hyvönen tekee tällä hetkellä 3D-animointeja suositulla Blender-mallinnusohjelmalla. Sillä on aiemmin ollut hieman haasteellisen monimutkaisen ohjelman maine.

– Olen luonut Blenderillä erilaisia ympäristöjä, objekteja ja hahmoja. Minun kaltaiselleni taiteilijalle Blender tarjoaa paljon mahdollisuuksia.

Joonas Hyvösen Frutti di Mare -peli-installaatiota. Joonas Hyvönen

Dystopialla voi olla valoisampikin puoli

Joonas Hyvösen toisenkin tuoreen teoksen, Wet Planetin, pohjalla loiskuu vesi. Pelillisessä 3D-animaatiossa meriveden nousun aiheuttamat tulvat ovat tuhonneet yhteiskunnan tutut ja turvalliset rakenteet.

Tilanne ei kuitenkaan ole niin synkkä kuin voisi olettaa: syntyy vaihtoehtoisia teknologioita ja selviytymismalleja. Ne luovat myös aivan uudenlaista nuorisokulttuuria: dystopia ja teknologinen utopia lyövät kättä.

– Nuoret ovat kehittäneet itselleen yhteiskuntamallin, joka perustuu virtuaalitodellisuudessa tapahtuvaan, pelillistettyyn käyttöliittymään. He elävät digitaalisen ja fyysisen paikan risteysasemalla – kumpi sitten on arvokkaampaa elämää, sen suhteen ei enää tehdä eroa.

Hyvönen on ollut jo pitkään kiinnostunut pelillisyydestä, mikä tulee hyvin esille Wet Planetin kohdalla. Teoksessa on käytetty Unityn pelimoottoria, jolla voidaan kehittää kaksi- ja kolmiulotteisia pelejä. Wet Planetiin liittyy myös oleellisena osana immersiivisyys, eli katsoja upotetaan teoksen maailmaan.

– Olen hakenut tarkoituksellisesti kokeellisia tarinankerronnallisia tapoja perinteisten videoteosten sijaan, ja olen jo pitkään ollut kiinnostunut pelillistämisestä. Tavoitteenani on ollut luoda tarinoita, joiden sisälle katsoja voi sukeltaa. Tällainen kokemus on hyvin erilainen kuin pisteestä A pisteeseen B kulkeva traditionaalinen juonikuvio.

Wet Planet -teoksen apokalyptinen maailma synnyttää uudenlaisia nuorisokulttuureja. Joonas Hyvönen

Näyttelypaikoista on pulaa

Joonas Hyvösen God's Flat Earth Is Drowning on aloittanut uuden näyttelykokonaisuuden Helsingin keskustakirjasto Oodissa. Kirjaston Kuutio-näyttelytilassa on käynnistynyt Mediakuutio-projekti, joka tarjoaa yleisölle immersiivistä mediataidetta.

– Vaikka Suomesta löytyy digitaalisesti työskenteleviä ja pelimoottoreita hyödyntäviä taiteilijoita, ei tällaiselle taiteelle välttämättä löydy kauheasti näyttelypaikkoja, Hyvönen toteaa.

Joonas Hyvösen God's Flat Earth Is Drowning -teos avasi keskustakirjasto Oodin Mediakuutio -näyttelysarjan. Jussi Mankkinen / Yle

Hyvönen ei ole kohdannut vähättelyä digitaalisuutta kohtaan, mutta kokee, että tällaista teknologiaa kokonaisvaltaisesti hyödyntävä taiteilija on Suomessa edelleen varsin uusi ilmiö.

– Käyttämäni teknologia on ollut aiemmin pitkälti sellaista, ettei sitä ole ollut tavallisen peruskuluttajan tavoitettavissa. Viime vuosien aikana tilanne on muuttunut, ja tällainen kehitys tarjoaa taiteilijalle runsaasti uusia mahdollisuuksia.