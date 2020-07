Omaiset alkaneet uhmata sääntöjä hoivakodeissa ja vanhusten yksiköissä – koronatartuntojen pelätään lähtevän nousuun

Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri Eksoten vuodeosastojen ja asumisen yksiköiden henkilökunta on huolissaan vierailjoista, jotka eivät piittaa koronavirusohjeista.

Osa vanhusten asumis- ja hoivayksiköissä vierailevista omaisista ei noudata koronavirusohjeita.

Välinpitämättömyys on lisääntynyt esimerkiksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten hyvinvointiasemien yhteydessä olevilla vuodeosastoilla ja asumisen yksiköissä kesän aikana.

Suuria vierasjoukkoja on saapunut useamman hengen potilashuoneeseen ilman ennakkoon sopimista. Potilasvierailut ovat venyneet pitkiksi eivätkä vierailijat ole käyttäneet käsihuuhdetta.

Vieraat ovat myös kuljeskelleet yhteisissä tiloissa, vaikka heitä on ohjeistettu kutsumaan hoitajakutsulla hoitajat paikalle, jos heillä on jotakin kysyttävää. Joissakin yksiköissä osa vieraista ei välitä koronavarotoimista lainkaan.

– Meillä on vieraillut omaisia, jotka ymmärtävät hyvin tilanteen vakavuuden ja sitten on heitä, jotka hermostuvat ja uhmaavat ohjeita ja aiheuttavat lisätyötä yksiköissämme, kertoo hoivan ja palveluasumisen palvelupäällikkö Hanna Rönkkönen Eksotesta.

Kun rajoituksia puretaan, hygienia hoivakodeissa ja vuodeosastoilla on entistäkin tärkeämpää. Eleni Paspatis / Yle

Säännöistä lipsumista on tapahtunut myös muualla maassa. Esperi Caresta ja Attendosta kerrotaan, että vanhusten omaiset ovat pääsääntöisesti suhtautuneet rajoituksiin ymmärtäväisesti sekä noudattaneet ohjeistusta, mutta joissakin hoivakodeissa ohjeistusta on kyseenalaistettu.

– Tapaamisen sopiminen etukäteen on saattanut unohtua. Joskus myös suu-nenäsuojus on voinut unohtua tai omainen ei ole katsonut sen käyttöä välttämättömäksi, kertoo Esperi Caren laatu- ja kehityspäällikkö Mia Wesanto.

Wesannon mukaan kaikista tilanteista on selvitty neuvottelemalla omaisten kanssa. Omaiselle on esimerkiksi annettu hoivakodista suu-nenäsuojus, jos hänellä ei ole ollut omaa suojusta mukanaan. Esperi myös suosittelee, että tapaamiset järjestettäisiin edelleen ensisijaisesti ulkona tai erillisessä tapaamistilassa.

– Kun rajoituksia nyt puretaan, hygienia on entistäkin tärkeämpää. Vierailijan on myös oltava täysin oireeton.

Yhdellä laiminlyönnillä voi olla vakavat seuraukset

Myös Attendon hoivakodeissa jotkut omaiset ovat kyseenalaistaneet rajoitusten tarpeellisuutta, mutta tilanteet on ratkottu keskustelemalla. Attendon ikäihmisten palveluiden Itä- ja Keski-Suomen aluejohtaja Tuija Haatainen korostaa, että vierailijoiden on noudatettava erityistä varovaisuutta tartuntojen kokonaismäärän rauhoittumisesta huolimatta.

– Koska tiedämme koronaviruksen tarttuvan myös oireettomilta kantajilta, toivomme vierailijoiden suhtautuvan hygieniaan ja suojavarusteiden käyttöön vakavasti, sanoo Haatainen.

Hoivan ja palveluasumisen muutoskoordinaattori Kaija Ruskeepää Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä muistuttaa, että koronavirustartunnat voivat lähteä liikkeelle jo yhdestä laiminlyönnistä.

– Se voi vaarantaa koko yksikön asukas- tai potilasturvallisuuden. Jos koronavirus pääsee esimerkiksi hoivakotiin, sen leviämistä ja hoivakotikuolemia on todennäköisesti mahdotonta estää.

Edes kesäflunssassa ei saa tulla

Ruskeepää sanoo, että vuodeosastoilla potilaat ovat hyvin haavoittuvassa asemassa eikä vierailijalla saa olla esimerkiksi kesäflunssaoireita. Hän muistuttaa, että vierailijoiden ohjeistamiseen kuluva työaika on pois vanhuksilta.

– Työaikaa siirtyy potilailta vierailijoiden ohjeistamiseen. Tämän vuoksi haluamme nostaa asian keskusteluun.

Pelkäättekö, että koronavirustilanne heikkenee ihmisten piittaamattomuuden vuoksi?

– Huoli on olemassa, Ruskeepää myöntää.

Myös Eksoten infektioylilääkäri Pekka Suomalainen muistuttaa, että mikäli ohjeita ei noudateta, juuri heikoimmat ovat suurimmassa vaarassa.

— Ohjeiden tarkoituksena on estää viruksen leviäminen ja suojata ikäihmisiä, siis erityisesti niitä, jotka heikkoutensa takia eivät itse pysty suojelemaan itseään. On ymmärrettävä, että ohjeet on tehty koko yksikön ja kaikkien siellä olevien suojaamiseksi, muistuttaa Suomalainen.

Omaisten tilanne hoitolaitoksissa ympäri maan huolettaa tällä hetkellä useita suomalaisia korona-viruksen jyllätessä. Kuvituskuva. Eleni Paspatis / Yle

Valtaosa omaisista tuntuukin ymmärtävän riskit hyvin. Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan, Pirkanmaan sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiireistä kerrotaan, ettei niissä ole havaittu välinpitämättömyyttä, vaan omaiset ovat noudattaneet koronavirusohjeita hyvin.

Syitä omaisten piittaamattomuuteen juuri Etelä-Karjalassa voi vain arvailla. Toisaalta juuri Etelä-Karjala on yksi niistä maakunnista, joka on ainakin toistaiseksi selvinnyt koronavirusepidemiasta hyvin pienillä tartuntamäärillä.

Testeillä varmistettuja tartuntoja on ollut Etelä-Karjalassa koko epidemian aikana yhteensä 24, kun muissa edellä mainituista sairaanhoitopiireissä luvut ovat huomattavasti suuremmat.