Saunalauttojen turvallisuus on puhuttanut tänä kesänä – "Ainoastaan Jani Sievinen on saanut hypätä katolta veteen"

Sauna on saanut suomalaisten mielikuvituksen liikkeelle. Saunoja löytyy busseista, peräkärryistä ja jopa maailmanpyörästä, joten tuntuu luonnolliselta, että Suomen vesillä liikkuu useampia saunalauttoja.

Viimeaikaiset turmat ovat voimistaneet keskustelua saunalauttojen turvallisuudesta ja kippareiden taidosta.

Lahdessa Vesijärven satamassa kelluu Cat Marina Oy:n saunalautta. Yrityksen toimitusjohtaja Heimo Hälikkä toivottaa tulijat tervetulleiksi.

– Koronavirus vei tämän kesän asiakkaat, mutta aikaisempien kesien kysynnän perusteella uskon siihen, että tämä on jatkossa kannattavaa toimintaa.

Hälikkä tietää, mistä puhuu. Hänellä on Lahden satamissa kaksi vuokrattavaa saunalauttaa.

Samanlaisia kokemuksia on Hämeenlinnassa saunalauttaa vuokraavalla Jukka Oksalalla.

– Toukokuussa ei tapahtunut juuri mitään, mutta rajoitusten poistuessa korona maksoi velkansa ja kysyntä vilkastui välittömästi.

Turvallisesti vesillä, saunoessakin

Saunalautta on nimensä mukaisesti alus, jossa on sauna. Koska kyseessä on alus, johon otetaan matkustajia, ei mikä tahansa paatti kelpaa. Lautalla on oltava turvaluokitus.

– Tämä on rakennettu teräsponttooneille ja turvavarustuksen on oltava ajan tasalla. Kaikille matkustajille on esimerkiksi pelastusliivit, luettelee Hälikkä.

Hälikän mukaan aluksen täytyy olla riittävän merikelpoinen ja vakaa sisävesille.

– Meidän lautassamme on kaksi perämoottoria, jotka tekevät lautasta hyvin ohjattavan kaikissa oloissa.

Lauttaa ei anneta asiakkaiden kuljetettavaksi. Saunalautalla on ammattikippari, jonka on täytettävä täyttää lain edellyttämät vaatimukset.

Täällä on ollut parhaimmillaan kuusikin saunojaa. Mikko Tuomikoski/Yle

Merenkulun eritysasiantuntija Ilkka Salminen Traficomista muistuttaa, että kuka tahansa ei kelpaa tällaisen aluksen päälliköksi.

– Siinä tarvitaan vuokraveneen kuljettajan pätevyys, eli pitää suorittaa merenkulun perustutkinto. Lisäksi täytyy tuntea päällikön velvollisuudet ja terveydentilan on oltava hyvä, aivan kuten ajokortin haltijalla, kertoo Salminen.

Byrokratia keveni – vastuu ei

Moni asia siirtyi toimijoiden vastuulle, kun kesäkuun alussa voimaan tullut vesiliikennelaki kevensi vuokrakäytössä olevien alusten byrokratiaa. Tarkoituksena on helpottaa muun muassa veneiden vuokrausta.

– Aiemmin tällaiset alukset oli katsastettava säännöllisesti, mutta nyt toimijan on huolehdittava siitä, että alus on merikelpoinen ja turvavarustus riittävä, muistuttaa Salminen.

Onnettomuuksia on noussut otsikoihin viime aikoinakin.

Äänekoskella sattuneessa haverissa saunalautta kaatui ja kaksitoista matkustajaa joutui veden varaan. Helsingissä saunalautta törmäsi ravintolalaivaan. Molemmista selvittiin säikähdyksellä.

Vakavammissa tapauksissa viranomaisille on tehtävä ilmoitus onnettomuudesta. Silloin saatetaan vaatia meriselitys.

– Todella vakavat tapaukset puidaan oikeudessa. Silloin voidaan päättää esimerkiksi toimintakiellosta, kertoo Salminen.

Huippu-uimari hyppäsi katolta

Cat Marinan saunalautoilla ei ole anniskelua, mutta asiakkaat saavat tuoda omia juomiaan lautalla nautittavaksi. Juhlat ovat välillä äityneet villeiksi ja kipparin on ollut pakko hillitä juhlijoita.

– Olemme pitäneet tiukan linjan siinä, että juhlinnassa täytyy säilyä tolkku. Turvallisuus ei saa vaarantua, toteaa Hälikkä.

Humalaisesta saunojasta voi tuntua hauskalta idealta kiivetä saunan katolle ja hypätä sieltä järveen. Näin ei saa tehdä. Paitsi jos asialla on ammattilainen.

Hälikkä kertoo, että saunan katolta on ainoastaan kerran annettu lupa hypätä veteen. Jani Sievinen oli muutaman muun urheilijan ja missin kanssa lautalla kuvaamassa tv-ohjelmaa, mutta seurue oli unohtanut ottaa maitoa mukaan.

– Jani sanoi, että minä haen! Hän kiipesi katolle, hyppäsi ja ui rantaan ostamaan maitoa. Tämä tempaus tietysti kuvattiin ohjelmaan.