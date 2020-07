Perussuomalaisaktiiviin kohdistunut väkivallanteko siirtyy KRP:lle - tutkitaan epäiltynä murhan yrityksenä

Jämsässä perussuomalaisaktiiviin kohdistuneen väkivallanteon esitutkinta on siirtynyt KRP:n tutkittavaksi, kertoo Keskusrikospoliisi Twitterissä.

Poliisin mukaan esitutkinta on edennyt ja asiaa tutkitaan nyt epäiltynä murhan yrityksenä. Poliisin mukaan rikosnimikkeet voivat vielä vaihtua tutkinnan edetessä.

17.7. Jämsässä tapahtuneen väkivallanteon esitutkinta on siirtynyt KRP:lle. Asiaa tutkitaan nyt epäiltynä murhan yrityksenä, ja esitutkintaa tehdään tiiviissä yhteistyössä @SiSuPoliisi kanssa. Lue tiedote: https://t.co/hXL0log6y1. #krp #poliisi — Keskusrikospoliisi (@krp_poliisi) 21. heinäkuuta 2020

Perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikön Pekka Katajan kimppuun käytiin hänen kotonaan Jämsänkoskella perjantaiaamuna. Kataja sai hyökkäyksessä kallonmurtuman ja aivoverenvuodon, lisäksi häneltä murtui sormia ja kylkiluita.

Poliisi tutki tapausta ensin ryöstönä ja pahoinpitelynä, mutta pian tutkintanimikkeeksi vaihtui tapon yritys. KRP kertoo nyt tiedotteessa, että tapahtumien kulkuun liittyvien yksityiskohtien vuoksi tutkintanimike on muuttunut epäillyksi murhan yritykseksi.

Kataja itse on arvellut, että hyökäyksen takana on äärioikeisto. Katajan mukaan hänellä on äärioikealla vihamiehiä, jotka ovat sydämistyneet siitä, että Kataja on putsannut heitä pois Keski-Suomen Perussuomalaisista.

Poliisi pyytää edelleen vihjeitä ja havaintoja hyökkäyksen tiimoilta. Vihjeet voi ilmoittaa numeroon 050 456 0471 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.keski-suomi(a)poliisi.fi (siirryt toiseen palveluun).

