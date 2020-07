Työpsykologi Hanna Poskiparta: “Huonoa työpaikkaa pitää sietää kaksi viikkoa”

Työpsykologi Hanna Poskiparta vieraili Takaisin Pasilaan -podcastissa Toivo Haimin ja Marjukka Mattilan vieraana kertomassa, kuinka palata työpaikalle, jossa oma hyvinvointi on vaakalaudalla.

Työpsykologi Hanna Poskiparran mukaan kesälomakauden aikaan loppukesästä haetaan tavallista enemmän töitä. Jotkut kuitenkin palaavat loman jälkeen vanhaan työpaikkaan, vaikka työilmapiiri olisi huono ja omassakin työhyvinvoinnissa olisi parantamisen varaa.

Hanna Poskiparran mielestä huonolla työilmapiirillä voi pilata unelmatyön. Poskiparran mukaan siihen liittyy itse rakennettu mielikuva unelmatyöstä, jonka huono ilmapiiri pilaa.

Työpsykologin mielestä työpaikat voivat olla hyviä tai huonoja eri tavoin, eikä mitään selkeää yhdistävää tekijää tahdo löytyä.

– Vaikka työpaikka on sinulle huono, niin se voi olla työkaverille unelmien työpaikka, Poskiparta sanoo. Hän kuitenkin myöntää, että on sellaisiakin työpaikkoja, missä kaikki voivat todella huonosti ja on todella kurjaa.

– Sellaiset on onneksi todella, todella harvinaisia, Poskiparta täsmentää.

Jos kaksi viikkoa peräkkäin tuntuu pahalta, on aika muuttaa asioita

Työpaikkahyvinvointi on Hanna Poskiparran mielestä kaikkien vastuulla.

– Kun puhutaan siitä huonosta ilmapiriistä, niin se porukkahan on itse tehnyt sen, Poskiparta muistuttaa.

Hän kehottaa miettimään, mitä kukin itse työntekijänä tuo työpaikalle - valittamista ja väheksymistä, vai hyvää mieltä ja rakentavaa yhteishenkeä?

Mistä sitten tietää, että työpaikka on oikeasti surkea? Hanna Poskiparran mielestä oma kärsimys on hyvä mittari. Hän muistuttaa, että kaikilla on joskus huonoja päiviä, kun työt eivät maistu, mutta liika kärvistely on silti osattava tunnistaa.

– Kaksi viikkoa on sellainen tiukka, hyvä mittari. Jos joka päivä kahden viikon ajan tuntuu siltä, ettei halua lähteä töihin, että pelottaa ja on ihan hirveä olo, niin silloin kannattaa jo miettiä, että mitä voisi itse tehdä, Poskiparta neuvoo.

Onko huonoa pomoa siedettävä?

Työpaikkailmapiirin voi pilata huonolla pomolla. Poskiparran mukaan moni tekijä tekee huonon johtajan, mutta yleisenä piirteenä hän mainitsee pelon herättämisen.

– Huonon johtajan kanssa tuntee itsensä äärettömän kutistetuksi, avuttomaksi, pieneksi ja pelokkaaksi.

Poskiparran mukaan pelko on se, joka vahvimmin liitetään huonoihin pomoihin. Jos työpaikalla joutuu pelkäämään pomoa, näkyy tulos työn jäljessä.

– Silloin kun ihmiset pelkäävät, he lakkaavat yrittämästä. He yrittävät tehdä vain keskivertoa. Sellaista näkymätöntä suoritusta, ettei vahingossakaan joudu silmätikuksi tai selittelemään asioitansa.

Jos työtään tekee hyvin, kasvaa samalla riski siitä, että pomon syyttävä sormi löytää työntekijän, Poskiparta kertoo. Poskiparta ehdottaa, että pelottavan pomon edessä voi yrittää olla näkymätön.

– Tietyllä tavalla kannattaa siis olla mahdollisimman näkymätön. Se taas alkaa pikkuhiljaa kyllä murentamaan ihmisen itsetuntoa.