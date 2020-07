Trump toivottaa seksuaalirikoksista syytetylle Ghislaine Maxwellille kaikkea hyvää – "En tunne prinssi Andrew'n tilannetta"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump toivotti tiistaina seksuaalirikoksista epäillylle seurapiirijulkkis Ghislaine Maxwellille kaikkea hyvää. Trumpilta kysyttiin Valkoisen talon koronavirustilannekatsauksessa, voisiko brittiläinen seurapiirijulkimo antaa todistuksia vaikutusvaltaisista henkilöistä osana syyttäjien kanssa tehtävää mahdollista sopimusta.

Trumpin mukaan hän ei tiedä, koska ei ole seurannut tilannetta tarkasti. Hän kuitenkin kertoi tavanneensa Maxwellin useaan otteeseen vuosien saatossa, erityisesti silloin, kun Trump asui Floridassa sijaitsevassa Palm Beachissa.

Maxwell, 58, on epäiltynä edesmenneeseen liikemieheen Jeffrey Epsteiniin liittyvässä rikostutkinnassa. Hänen syytteensä liittyvät esimerkiksi epäiltyyn alaikäisten tyttöjen houkutteluun ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön vuosina 1994–1997.

Maxwell tunnetaan muun muassa mediakeisari Robert Maxwellin tyttärenä sekä Epsteinin entisenä tyttöystävänä.

"En tunne prinssi Andrew'n tilannetta"

Syyttäjien mukaan Maxwell olisi tutustunut alaikäisiin tyttöihin, houkutellut heitä Epsteinin seuraan sekä taivutellut heitä muun muassa hieromaan Epsteinia.

Syyttäjät kertovat, että Maxwell osallistui toisinaan epäiltyyn seksuaaliseen hyväksikäyttöön, mikä tapahtui Maxwellin Lontoon kodissa sekä Epsteinin asunnoissa New Yorkin Manhattanilla, Floridan Palm Beachissa sekä New Mexicossa.

Maxwell on yhdistetty myös Britannian prinssi Andrew'hun, joka on ryvettynyt Epsteiniin liittyvässä skandaalissa. Maxwellia on syytetty julkisesti siitä, että hän olisi osallistunut alaikäisen suostuttelemiseen seksiin prinssi Andrew'n kanssa vuonna 2001.

– En tunne prinssi Andrew'ta koskevaa tilannetta. Minä vain en tiedä. En ole tietoinen siitä, Trump vakuutteli tiistaina, kun häneltä tiedusteltiin Maxwellin tapauksesta.

Maxwellin syytteistä neljä liittyy esitettyihin seksuaalirikoksiin. Näiden lisäksi Maxwellia vastaan on nostettu kaksi syytettä väärän valan antamisesta. Hänen uskotaan valehdelleen siviilikanteen käsittelyn yhteydessä vuonna 2016.

Maxwell on kiistänyt seksuaalirikokset, joista häntä syytetään ja vastasi viime viikolla oikeudessa olevansa syytön kuuteen häntä vastaan nostettuun syytteeseen.

Oikeudenkäyntiään vangittuna odottava seurapiirijulkkis voi saada jopa 35 vuoden vankeustuomion, mikäli hänet todetaan syylliseksi.

Jotkut oikeusasiantuntijat ovat arvioineet, että Maxwell voisi tehdä syyttäjien kanssa jonkinlaisen sopimuksen, mikäli hän tarjoaisi vastineeksi todisteita Epsteinin tuttavien laittomista toimista.

Lähteet: AFP