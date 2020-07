Konfliktin uhka Niilillä väistyi

Niilin vesivaroista käydyissä neuvotteluissa on saatu aikaan merkittävä edistysaskel, kertoo Etiopian pääministerin Abyu Ahmedin toimisto.

Neuvottelujen edistymistä pidetään läpimurtona, joka voi johtaa Etiopian, Egyptin ja Sudanin väliseen sopimukseen Etiopian Niilin yläjuoksulle rakentaman jättiläismäisen padon toiminnasta. Tarkempia tietoja neuvottelujen edistymisestä ei ole annettu.

Neuvotteluja on määrä jatkaa. Niissä yritetään luoda esimerkiksi pelisäännöt sille, miten vettä juoksutetaan alavirtaan kuivina aikoina, jolloin vettä on niukasti. Etiopia on tähän saakka kieltäytynyt pakkosovittelusta.

Egypti on pitänyt Etiopian rakentamaa Grand Ethiopian Renaissance Dam -patoa suurena uhkana vesitoimituksille, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä miljoonille Niilin varrella asuville maanviljelijöille. Kiistan on pelätty johtavan sotaan Egyptin ja Etiopian välillä.

Kiista Niilin vesistä voi johtaa rähinään – uusi jättipato kuumentaa Egyptin ja Etiopian välejä

Maat ovat käyneet asiasta videoneuvotteluja Etelä-Afrikan presidentin Cyril Ramaphosan välityksellä.

Etiopia sanoo tarvitsevansa padon välttämättä, jotta se voi nostaa miljoonia asukkaitaan köyhyydestä.

Afrikan suurin pato

Sähköenergiaa tuottava Grand Ethiopian Renaissance Dam -pato (GERD) on Afrikan suurin. Sen patojärveen mahtuu enimmillään jopa 74 miljardia kuutiometriä vettä. Tätä voi verrata Suomen kaikkien järvien yhteistilavuuteen, joka on noin 235 miljardia kuutiometriä.

Patoa on nyt täytetty vuoden ajan ja vesimäärä on lisääntynyt nopeasti alueella vallinneen sadekauden aikana. Etiopian julkaisemien satelliittikuvien mukaan padon vesimäärä ylittää jo ensimmäiselle täyttövuodelle asetetun tavoitteen, 4,9 miljardia kuutiometriä.

Ensi vuonna patoon on määrä varastoida yhteensä 13,5 miljardia kuutiometriä vettä.

Lähteet: AFP, Reuters, AP