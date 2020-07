Lento purjelentokoneella näyttää upeat suomalaismaisemat – hyppää videokyytiin!

Räyskälän ilmailukeskuksessa on ollut vilkasta tänä kesänä.

Räyskälän ilmailukeskus Lopella on Suomen vilkkain purjelentokenttä. Vuonna 1963 valmistuneella kentällä on järjestetty lukuisia purjelennon kotimaisia ja kansainvälisiä kilpailuja. Tänä kesänä purjelentokursseilla on ollut selvästi aiempaa enemmän osallistujia.

Koronapandemian vuoksi tänä kesänä Räyskälässä ei nähdä ulkomaalaisia lentäjiä. Suomalaisilta huippupiloteilta se vie mahdollisuuden verrata omia taitoja kansainvälisellä tasolla. Parhaillaan kisataan SM-mitaleista.

Ulkomaalaisia lentäjiä Räyskälässä viehättävät upeat maisemat ja etenkin se, että pitkien kesäpäivien ansiosta täällä pystytään lentämään jopa yli 1000 kilometrin päivälentoja.