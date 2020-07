Tietyömaiden läpi kaahaavat kuskit vaarantavat liikenne- ja työturvallisuutta – satoja liikennevahinkoja ja kymmeniä loukkaantumisia joka vuosi

Moni autoilija ajaa liian lujaa tietyömaiden ohi, eikä noudata alennettuja nopeusrajoituksia.

Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen sanoo, että ilmiötä ei ole saatu kitkettyä pois, vaikka valistus on pyrkinyt muokkaamaan tiellä liikkujien asenteita.

– Kun ihminen ajaa maantiellä 80–100 kilometriä tunnissa nopeutta, niin sopeutuminen alempaan nopeuteen tuntuu turhauttavan kuljettajaa helposti.

Tietyömaat sulkevat kaistoja, jotka tienkäyttäjien on ohitettava yhden kaistan kautta.

Valtosen mukaan liian lujaa työmaan läpi ajava kuski kokee usein hallitsevansa oman tilanteensa, mutta kuljettaja ei välttämättä mieti riittävästi ympäristöään, kuten työmaata ja siinä työskenteleviä ihmisiä.

Autoilijan riskinhahmotusta ja halua noudattaa nopeusrajoitusta saattaa himmentää myös se, että maantiellä voi ajohetkellä olla vähän liikennettä.

Kymmeniä loukkaantuneita vuosittain

Koronaepidemia ja siihen liittyneet rajoitukset hiljensivät keväällä rajusti muun muassa työmatkaliikennettä. Tieliikenteen määrät lähtivät kuitenkin ennen kesän alkua nousuun.

Poliisin tilastojen mukaan tietyömailla on tammi-heinäkuussa tapahtunut kuitenkin melkein saman verran loukkaantumisiin johtaneita liikenneonnettomuuksia (32) kuin viime vuonna vastaavaan aikaan (41 kappaletta).

Poliisin tilastoon kuuluvat kaikki työmaat maanteiltä taajamiin. Tilastossa ei eritellä, onko loukkaantunut tietyömaan työntekijä vai autoilija.

Valtaosa loukkaantumisista saattuu kuitenkin autoilijoille, jotka törmäävät esimerkiksi tietyökalustoon.

– Tänä vuonna asvalttilevityskoneeseen osui auto. Paikka oli kapea, mutta autokuski ajoi liian kovaa. Siinä olisi voinut käydä huonosti, sanoo työturvallisuuspäällikkö Hannu Heino NCC Industry Oy:stä.

Heinon mukaan työntekijät ovat huolestuneita (siirryt toiseen palveluun)(NCC) liian lujista nopeuksista.

– Onnettomuudet ovat meidän työmaillamme olleet harvinaisia, mutta riski on suuri. Työntekijät työskentelevät hyvin lähellä kaistaa, josta autoliikenne menee. On tapauksia, joissa ohi ajavan auton peili osuu kalustoomme.

Ajoneuvo törmää tiekoneeseen

Poliisin tilaston mukaan tänä vuonna tietyömaa-alueilla tapahtuneissa liikenneonnettomuuksissa on kuollut ainakin kolme ihmistä.

Vuosina 2018–2019 poliisi kirjasi tietyömaille yhteensä yli 800 liikennevahinkoa.

Valtion tieverkon tiehankkeissa kirjattiin viime vuonna 210 onnettomuutta ja vahinkoa sekä 90 vaaratilannetta. Yli puolet tapauksista on liikenneonnettomuuksien vaaratilanteita.

– Yleisin onnettomuus tietyömaalla on, kun ajoneuvo jostain syystä törmää työkoneeseen, liikenteenohjauslaitteeseen tai suoja-ajoneuvoon, sanoo työturvallisuuspäällikkö Risto Lappalainen Väylävirastosta.

Tilapäinen nopeusrajoitus on tarpeen, kun tietyö sulkee kaistoja liikenteeltä. Yle/Roger Källman

Saattoautot pakottavat oikeaan nopeuteen

Päällystystöitä on tänä kesänä tehty tuplasti viime vuoteen verrattuna. Samalla suuret ylinopeudet maanteillä ovat olleet kasvussa myös Suomessa (siirryt toiseen palveluun) (Liikenneturva).

Tietyömailla on viime vuosina alettu käyttää saattoautoja, joilla varmistetaan esimerkiksi asvaltointityömaan ohittaminen turvallisesti.

Saattoauto kerää taakseen autojonon ja lähtee liikkeelle saatuaan luvan liikenteenohjaajalta tai liikennevalolta. Auto vie letkan tilapäisen nopeusrajoituksen mukaisesti tai tarpeen vaatiessa hitaamminkin työmaan läpi ja siirtyy sivuun. Sen jälkeen saattoauto poimii autojonon taakseen toiseen suuntaan.

Väyläviraston hankkeissa autoja käytetään vuosittain noin 70–80 kohteessa.

– Kyllä se toimii ja on hyväksi havaittu. Kukaan ei sitä autoa ohittele ja nopeudet pysyvät kurissa, sanoo työturvallisuuspäällikkö Risto Lappalainen.

Saattoautoilla halutaan varmistaa etenkin tietyömailla jalkaisin työskentelevien turvallisuus.

NCC Industryn työturvallisuuspäällikkö Hannu Heinolla on saattoautoista myös hyviä kokemuksia. Auto on käytössä esimerkiksi kohteissa, joissa tie on kapea.

Saattoauton kuskilta vaaditaan ammattitaitoa pitää letka kasassa.

– Esimerkiksi rekka-auto kiihtyy hitaammin kuin henkilöauto. Saattoauton on ajettava taitavasti niin, ettei rekka ala ajaa jonoa kiinni, jolloin rekan vauhti voi työmaan kohdalla olla jo aikamoinen.

Autoilijan maltti ja vastuu

Tietyömailla liikenne- ja työturvallisuus kulkevat käsi kädessä.

Työturvallisuuspäällikkö Risto Lappalainen Väylävirastosta muistuttaa, että autoillessa pitäisimme maltin mukana liikenteessä.

– Tietyömailla ihmiset tekevät työtä, jotta tiet olisivat paremmassa kunnossa ja siellä olisi turvallista liikkua. Työtä tehdään kaikkien tiellä liikkujien hyväksi.

Maltatko hillitä kaasujalkaa tietyön kohdalla? Voit keskustella aiheesta 29.7.2020 kello 23:een asti.